Sigue el alerta por calor extremo en el AMBA y en 8 provincias: cuándo llegará el alivio

El lunes se prevé el pico de la ola de calor en el AMBA, con temperaturas máximas que alcanzan los 36 grados y noches calurosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por temperaturas extremas para lo que resta de este sábado y para el domingo, que afecta tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a la provincia de Buenos Aires. Tras la confirmación del retorno de la ola de calor, el organismo difundió una serie de recomendaciones para prevenir el golpe de calor. Además, anticipó que un pequeño alivio podría presentarse en los próximos días.

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas del SMN, un total de nueve provincias se encuentran bajo alerta por las altas temperaturas que hará. Además del AMBA y toda la provincia bonaerense, menos la Costa Atlántica, rige advertencia de color amarillo en Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Chaco. Una parte de San Luis, la advertencia asciende a naranja.

De acuerdo con el pronóstico del ente nacional, la noche del sábado cerrará con 29 grados. Luego, el domingo, si bien la mínima será de 25 °C por la madrugada, tendrá una máxima de 34 grados. Por la noche habrá viento: las ráfagas oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

El SMN mantiene la alerta por calor extremo en el AMBA durante el resto del fin de semana, con máximas que superan los 34 grados

Luego, el comienzo de la semana será el momento más agobiante de esta ola de calor. Se espera que el lunes el termómetro llegue a marcar unos 36 grados de máxima y 26 grados de mínima. El martes, si bien bajará la temperatura, la máxima se mantendrá alta: 34 grados . La mínima descenderá hasta los 24 grados.

A partir del miércoles, si bien las temperaturas seguirán por encima de los 30 grados, se espera que los días sean más frescos en el AMBA. Las mínimas rondarán los 21 y 24 grados y las máximas estarán entre los 31 y 33 grados.

El organismo meteorológico alertó que las condiciones del tiempo “pueden ser peligrosas”. A pesar de ello, solicitaron prestar especial atención a los cuidados de niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Las recomendaciones del SMN para evitar golpes de calor incluyen beber líquidos frecuentemente, usar prendas claras y evitar la exposición al sol en las horas centrales

Para evitar golpes de calor o síntomas de agotamiento, el SMN sugirió incrementar las medidas preventivas. Entre las recomendaciones, resaltaron la necesidad de beber líquidos de forma regular sin esperar a tener sed, evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 16:00, optar por prendas claras y livianas, y protegerse con sombrero y anteojos oscuros.

También aconsejaron permanecer en lugares ventilados o con refrigeración, reducir la actividad física durante las horas de mayor temperatura y preferir alimentos frescos, frutas y verduras para mantenerse hidratado. Asimismo, recomendaron no consumir bebidas con cafeína, alcohol ni alto contenido de azúcar, y elegir comidas ligeras y de fácil digestión para disminuir la probabilidad de deshidratación.

Cómo estará el tiempo en el resto del país

Además del calor, varias provincias como La Pampa y Mendoza están bajo alerta por tormentas fuertes, con riesgo de lluvias intensas y vientos de hasta 90 km/h

Mientras que una parte del país se encontrará bajo temperaturas extremas por el calor, otras zonas se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes.

Durante lo que resta del sábado, la provincia de La Pampa es la más afectada: alerta amarilla en gran parte de su territorio, pero con naranja sobre el oeste.

En cambio, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, norte de Río Negro, este de Neuquén, Mendoza, San Luis, sur de Córdoba, La Rioja, Catamarca, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy, la advertencia se mantiene en amarillo.

El SMN anticipa lluvias acumuladas de hasta 70 mm y ráfagas superiores a los 80 km/h en zonas con alerta naranja por tormentas este fin de semana

Luego se espera que el cierre del fin de semana sea con tormentas más fuertes, por lo que la mayoría de las alertas son de color naranja durante el domingo. Según el SMN, afecta a: suroeste bonaerense, Santa Rosa, Mendoza y este de San Juan. El este de Río Negro, San Luis, sur de Córdoba y oeste de San Juan se mantienen con advertencia amarilla.

Según indicó el Sistema Meteorológico, durante las alertas amarillas se espera que la lluvia acumule entre 20 y 50 milímetros, con ráfagas que serán cercanas a los 80 km/h. En cambio, donde la advertencia es naranja, las precipitaciones estarán entre los 40 y 70 mm, con ráfagas mínimas de 90 km/h.