Rigen alertas por tormentas, lluvias y viento en 12 provincias: qué dice el pronóstico del fin de semana

Luego de varios días de altas temperaturas y elevada humedad, un frente frío avanza con importantes cambios en las condiciones climáticas del país. Así, en estos momentos rigen alertas por tormentas, lluvias y vientos en doce provincias.

Según reportes del sitio Meteored, durante la semana se registraron temperaturas cercanas o superiores a los 40 °C en el norte de la Patagonia. El centro del país presentó máximas de entre 35 °C y 38 °C, mientras que en el norte argentino los valores oscilaron entre 32 °C y 39 °C.

Tras este escenario, comienza a avanzar un primer sistema frontal que dará lugar al desarrollo de tormentas, algunas con intensidad fuerte o incluso severa.

CABA enfrentó su cuarto día de ola de calor 2026 con alerta naranja y un corte de luz que afectó a 800.000 usuarios (RS Fotos)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que las provincias de Chubut y Santa Cruz se encuentran este viernes bajo alerta amarilla por vientos. Las localidades serán afectadas por vientos del sector oeste, con velocidades entre los 40 y 60 kilómetros por hora. En tanto, las ráfagas podrían superar los 90.

Desde el organismo recomendaron, como medidas de seguridad: evitar salir, asegurar aquellos objetos que puedan ser arrastrados, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, y tener precaución en caso de manejar. También advirtieron sobre los peligros de refugiarse debajo de postes, carteles, árboles o marquesinas.

Tras la tormenta, llega el alivo al AMBA (Adrian Escandar)

En cuanto a las precipitaciones, las mismas provincias permanecen bajo alerta amarilla por lluvias. En este caso, las áreas afectadas corresponden a las zonas cordilleranas, desde la cordillera del río Senguer, en el sudoeste de Chubut, hasta Lago Argentino.

Se esperan acumulaciones de entre 10 y 25 milímetros, por lo que se sugiere evitar salir al exterior, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas.

Hacia el centro y norte del país rigen advertencias de nivel amarillo y naranja por fuertes tormentas. Las zonas más comprometidas son la mitad norte de Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán, donde el alerta alcanza el segundo nivel.

En Formosa, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Misiones y parte de Corrientes la advertencia es, en cambio, de nivel amarillo. Según la localidad, las áreas afectadas presentarán intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h, caída de granizo de diverso tamaño y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén acumulaciones de entre 60 y 110 milímetros.

Las alertas rigen al norte, sur y centro del país (SMN)

Cómo estará el fin de semana en el AMBA

El avance del frente frío trae consigo una expectativa de descenso térmico. Después de los días de calor extremo, el paso de un segundo frente se prevé para el fin de semana sobre el centro del país, lo que permitirá una reducción más marcada de las temperaturas, sobre todo en el centro, a partir del domingo o lunes.

En lo que respecta a la Ciudad de Buenos Aires, para el viernes se espera un cielo ligeramente nublado. El termómetro rondará los 27 grados de máxima y 19 grados de mínima. El sábado habrá un pequeño aumento de la temperatura: por la tarde alcanzará los 32 grados, y la mínima será de 21 grados.

Luego, durante la jornada del domingo, volverá a reducirse la temperatura, tendencia que se mantendrá durante la próxima semana. La máxima será de 27 °C y la mínima de 18 °C.

Respecto a las precipitaciones, Meteored indicó que el centro y norte de Argentina experimentarán tormentas de intensidad moderada a fuerte -e incluso severa en algunos casos-, lo que mantiene la vigencia de las alertas por tormentas. El fin de semana, un nuevo frente frío de menor intensidad producirá lluvias dispersas en el centro del país, aunque sin riesgos inmediatos destacados.

El sábado, hay alerta amarilla por tormentas en el sur de la provincia de Buenos Aires, y cerca de la Costa Atlántica. Afecta a los partidos de Necochea, Lobería, Tres Arroyos, Olavarría, Laprida, Trenque Lauquén, Tres Lomas, entre otros. La misma alerta rige en La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.