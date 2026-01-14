Sociedad

Una camioneta rompió una reja perimetral y se subió a una plazoleta en Recoleta

El área verde fue invadida por un vehículo tras el quiebre del vallado, lo que motivó respuesta policial y médica, aunque no hubo peatones heridos durante el incidente

Una camioneta se subió esta mañana a una plazoleta en Recoleta tras romper la reja perimetral

Una camioneta de la flota de un hotel se subió esta mañana a la plazoleta Blas Parera, en el barrio de Recoleta, tras romper la reja perimetral sin provocar heridos entre los peatones. El incidente ocurrió en la intersección de Juncal y Paraná, cuando una Citroën Jumpy atravesó el enrejado y quedó detenida sobre el área parquizada, según informó la Policía de la Ciudad.

Personal de la Comisaría Vecinal 2 A acudió al lugar tras recibir el aviso. De acuerdo con las autoridades, el conductor del vehículo, un hombre de 40 años, manifestó que se había sentido mareado antes de la maniobra. Por esa razón, fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado al Hospital Rivadavia, donde se le diagnosticó latigazo cervical y ataque de pánico.

La imagen de la camioneta en la plazoleta

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que ningún transeúnte resultó afectado por el hecho. Tras la intervención policial y médica, la camioneta fue retirada del espacio verde y se colocó un vallado preventivo frente a la reja dañada para resguardar la zona hasta su reparación. La plazoleta recuperó la normalidad poco después.

Sin embargo, no fue el único incidente que tuvo el barrio de Recoleta desde que comenzó el 2026. Hace una semana, una pareja de jubilados del barrio de Palermo fue víctima de un intento de estafa bajo la modalidad del “cuento del tío”, cuando un delincuente los llamó para exigirles 40 mil dólares a cambio de la supuesta liberación de su hijo, detenido tras un incidente fatal.

La Policía de la Ciudad frustró en tiempo real un cuento del tío y detuvo a uno de los estafadores en Recoleta

Los adultos mayores comprobaron que su hijo no estaba involucrado y denunciaron el hecho a la Policía de la Ciudad, que montó un operativo encubierto. Agentes policiales, con la colaboración de la pareja, simularon entregar el dinero en un banco y una confitería de Recoleta.

Una oficial encubierta, haciéndose pasar por la víctima, fue abordada por el estafador en la puerta del local. En ese momento, la Policía lo detuvo en flagrancia. El sospechoso fue identificado como Ariel Nahim Garcia Tarizzo. En el operativo se secuestraron un vehículo Peugeot 208 y un teléfono celular.

Otros incidentes

Durante la madrugada de este miércoles sucedieron otros dos siniestros. Un accidente vial y un incendio de vehículo generaron la intervención de los servicios de emergencia en diferentes sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos episodios ocurrieron con menos de una hora de diferencia y demandaron la presencia de personal policial y bomberos.

La motocicleta involucrada en el incidente

El primer hecho se registró a las 3:45 en Avenida San Martín, entre Cucha Cucha y Tres Arroyos, en La Paternal. Un automóvil y una motocicleta colisionaron, y como resultado, los dos ocupantes de la moto —un hombre de 27 años y una mujer de 34— sufrieron politraumatismos graves. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Álvarez. Intervino en el lugar la Comisaría 15B y la Policía Científica realizó las pericias correspondientes. Durante las tareas, el tránsito permaneció restringido en la zona.

Poco después, se reportó un incendio en el barrio de Coghlan, entre Avenida Segurola y Marcos Paz. Bomberos de la Ciudad acudieron ante el aviso por el fuego que se desarrollaba en una Renault Trafic estacionada. El incendio, que también afectó la parte trasera de un Mercedes Benz Vito 111, fue controlado y extinguido por el personal especializado. El perímetro quedó asegurado para prevenir riesgos adicionales.

Una Renault Traffic terminó completamente destruida por las llamas

Las autoridades investigan ambos hechos. El estado de salud de las personas heridas en el accidente vial continúa bajo reserva, mientras que los peritajes determinarán las causas del incendio.

