Un hombre dejó a su perra encerrada en una camioneta con 30 grados y desató la furia de otros vecinos

El hombre dijo que había ido a la farmacia y pensaba regresar a los pocos minutos

Una tarde marcada por una ola de calor en el centro de Neuquén capital derivó en un episodio que involucró a una perra encerrada en una camioneta bajo temperaturas superiores a los 30°C.

El hecho ocurrió el lunes, cerca de las 17, en la concurrida intersección de Juan B. Justo y Avenida Argentina. Un grupo de transeúntes advirtió la presencia del animal dentro del vehículo estacionado y, preocupados por las condiciones, solicitaron la intervención de la Policía y de personal de Bienestar Animal de la Municipalidad.

Según detalló LM Neuquén, las personas se agruparon rápidamente junto al rodado, reclamando ayuda para liberar a la perra, mientras el calor aumentaba dentro del habitáculo. La situación adquirió notoriedad por la viralización de varios videos en redes sociales, donde se observan los reclamos y la tensión que se generó hasta la llegada del propietario del vehículo.

Inspectores municipales señalaron que dejar un animal encerrado en un vehículo bajo el sol constituye una negligencia grave

El dueño, identificado luego, se presentó minutos después, en medio de la agitación de los presentes. Aseguró que se encontraba haciendo compras en una farmacia cercana, afirmó que su ausencia había sido breve. “Me fui por unos escasos minutos”, argumentó, mientras insistía en que la perra, llamada Nina, no estaba en riesgo porque había quedado “en la sombra y con la ventanilla abierta”.

Las personas en el lugar desmintieron esa afirmación de inmediato, señalando que “no había sombra” y reclamando explicaciones por lo sucedido.

Los inspectores municipales presentes en la escena informaron al dueño que había incurrido en una negligencia al dejar al animal encerrado durante lo que los vecinos aseguraron fue cerca de una hora.

Él mismo, en diálogo con LM Neuquén, rechazó esa versión y sostuvo que disponía de documentación que acreditaba los horarios exactos de su trámite, mencionando llamadas a su médico y demoras por inconvenientes en el sistema de la farmacia. “No es el tiempo que se dice”, remarcó, y anticipó su intención de realizar “una denuncia penal para invertir la carga de la prueba”.

Un veterinario revisó a la perra y recomendó llevarla a la sombra, advirtiendo los riesgos de asfixia en altas temperaturas

Mientras tanto, el personal de Bienestar Animal labró el acta de infracción, que será remitida al Tribunal de Faltas para la determinación de una posible sanción.

También intervino un veterinario, quien revisó a Nina y recomendó trasladarla a la sombra para refrescarla. El profesional explicó al dueño que, en esas condiciones, el animal pudo haber sufrido asfixia.

El episodio no estuvo exento de reproches cruzados. El propietario de la perra, nadador de competición y especialista en seguridad vial, explicó que es habitual que Nina lo acompañe en sus traslados. Relató que la perra viajó con aire acondicionado desde Allen hasta Neuquén y que el trámite en la farmacia se extendió por un imprevisto.

“Ella siempre viaja conmigo, me acompaña a todos lados”, relató, además añadió que su intención era, al salir, pasear con ella por el Parque Central, ubicado a una cuadra de donde ocurrió el incidente.

La situación generó amplia repercusión en redes sociales, donde se viralizaron videos del reclamo y la tensión en el lugar

En esa línea, sostuvo que dejó la camioneta sin trabas y con las ventanillas abiertas entre seis y ocho centímetros en ambos lados, insistiendo en que había corriente de aire. “Si tanto les preocupaba, ¿por qué no rompieron los vidrios o abrieron la puerta de atrás?”, exclamó.

Según su testimonio, los policías que intervinieron ofrecieron agua a la perra, pero ella no bebió, lo que interpretó como una señal de que no sufría deshidratación.

Frente a las críticas de los presentes y la repercusión posterior, el hombre difundió un video desde su residencia en Balsa Las Perlas, donde mostró las instalaciones que comparte con sus mascotas. “Con los perros somos una gran familia”, manifestó. También mostró las camas de algarrobo con colchones, las cuchas y el área exterior con piscina. “Aquí tienen libertad de movimiento, además vamos al río”, expresó.