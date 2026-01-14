Otro accidente en un UTV: un hombre se fracturó la cadera luego de volcar en la playa de Costa Esmeralda

Iban dos hombres a bordo cuando perdieron el control del vehículo

El vuelco de un vehículo tipo UTV en Costa Esmeralda, una localidad balnearia de la provincia de Bueno Aires, reavivó la discusión sobre la seguridad con el tránsito de estos rodados en las playas bonaerenses. Dos hombres terminaron heridos, uno de ellos incluso debió ser hospitalizado.

El accidente se registró el último martes poco después de las 8 de la mañana, cuando dos hombres a bordo de un todoterreno perdieron el control en la zona de médanos y terminaron volcando.

De acuerdo con la información recabada por A24, la unidad circulaba dentro de un barrio privado cuando el conductor perdió el dominio del rodado.

La intervención médica en Costa Esmeralda no requirió la presencia policial al resolverse dentro del perímetro privado del barrio

El impacto dejó a uno de los ocupantes con heridas leves, mientras que el otro sufrió una fractura de cadera, lesión que requirió su traslado inmediato al Hospital de Mar de Ajó. Allí permanece bajo observación médica.

Testigos del episodio, entre ellos un instructor y un aprendiz de UTV, observaron la secuencia y acudieron rápidamente para asistir a los heridos, de acuerdo con la información de TN.

En lo que respecta a la intervención policial, A24 detalló que no se elaboró parte oficial, dado que el incidente se produjo dentro del perímetro privado de Costa Esmeralda -cerca de Pinamar- y la situación fue resuelta internamente por los equipos médicos de la urbanización, sin requerir la presencia de la fuerza provincial.

El hombre que sufrió la fractura de cadera quedó internado en el Hospital de Mar de Ajó

Un nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera

En el área de La Frontera de Pinamar, Bastian, un niño de 8 años, sufrió lesiones graves tras verse implicado en un choque múltiple y permanece internado en terapia intensiva. El incidente tuvo lugar el lunes por la tarde, en la esquina de Libertador y Ameguino.

Las autoridades se enteraron del accidente cuando un UTV CAN-AM, manejado por un hombre de 30 años con una herida visible en la cara, salió desde el interior de La Frontera y se dirigió hasta un puesto del Operativo de Prevención en las cercanías. El conductor llevaba al menor en brazos, quien presentaba un traumatismo craneal y no había recobrado el conocimiento después del impacto.

Ambos formaban parte de una colisión donde también estuvieron involucrados una camioneta Volkswagen Amarok blanca y otro UTV CAN-AM negro y rojo, conducido por una joven de 25 años.

De acuerdo a fuentes del caso, poco después llegó otro automovilista con dos niñas que también presentaban lesiones. Las menores fueron llevadas por sus familiares al hospital local, mientras que el niño de 8 años recibió asistencia en el lugar. “Se le realizaron maniobras de reanimación y luego fue trasladado en ambulancia al hospital zonal en estado grave”, informaron.

El niño internado en Pinamar fue sometido a dos cirugías de urgencia y su estado de salud sigue siendo crítico, según los reportes médicos

Este miércoles, Macarena, madre del menor, habló del estado en el que se encuentra. “En este momento Basti se encuentra crítico aún. Si bien se está recuperando lentamente, hoy tuvimos unos pequeños avances: ya no tiene fiebre y bajó su frecuencia cardíaca, que la tenía super alta”, explicó en declaraciones a Resumido.

Además, aclaró cómo fueron las circunstancias del accidente: “Quería aclarar que ellos no estaban corriendo carreras, como leí en algunos medios. No estaba manejando Basti ni estaba manejando su papá. Iban con una amiga y dos nenas, que son también del mismo grupo de chicos que vinieron a Pinamar”.

Tras el choque, Bastian presentó un traumatismo de cráneo y fue llevado de urgencia al hospital comunitario de Pinamar, donde ingresó con asistencia respiratoria mecánica.

Ese mismo día, los médicos realizaron una cirugía de emergencia para frenar una hemorragia intraabdominal y aplicaron un packing quirúrgico hepático, destinado a controlar el sangrado interno.

Pocas horas más tarde, los especialistas identificaron una lesión pulmonar que obligó a una nueva operación. Desde ese momento, el niño permanece internado en terapia intensiva y su estado de salud es reservado.

Los médicos todavía consideran la posibilidad de derivarlo a Mar del Plata, aunque las condiciones clínicas actuales de Bastian no permiten concretar el traslado.