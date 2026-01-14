El AMBA bajo alerta amarilla por calor: cuándo llega el alivio y cómo seguirá el tiempo

El SMN indicó que hoy la temperatura superará de nuevo los 30°C (Europa Press)

Una nueva ola de calor afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el termómetro alcanzó los 34°C durante la tarde de este miércoles 14 de enero de 2026. Según el pronóstico oficial, las condiciones serán ligeramente nubladas y la humedad alcanzará el 89%.

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada presentará bajas probabilidades de precipitaciones, situadas entre 0 y 10% durante la tarde. Las temperaturas mínimas y máximas para el día se ubican entre 23°C y 34°C, con vientos que podrían llegar hasta los 31 km/h durante la noche. El cielo actualmente está algo nublado, mientras que en horas de la tarde y de la noche estará parcialmente nublado.

La alerta amarilla por temperaturas extremas de calor

En este sentido, el organismo climatológico indicó que el AMBA continúa bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de calor. Estas tienen un efecto leve a moderado en la salud. Y pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. Por lo cual se recomienda:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

La tendencia para los próximos días indica que las altas temperaturas persistirán en la región. El jueves será el día más inestable de la semana ya que, si bien la máxima estipulada es de 33°C, durante todo el día habrá posibilidades de precipitaciones. Incluso, durante la tarde se prevé el desarrollo de tormentas aisladas.

En tanto, el viernes habrá una baja considerable de las temperaturas, ya que el SMN indica que el mercurio indicará una mínima de 18°C y una máxima de 28°C, con un firmamento que irá de ligeramente a parcialmente nublado.

El pronóstico extendido para el AMBA

El fin de semana contará con condiciones estables, con nubosidad variable y una temperatura que se ubicará entre los 19°C de mínima y los 32°C de máxima. Y con apenas una muy baja probabilidad de lluvias para el domingo a la mañana.

El informe oficial del SMN destaca que la humedad permanecerá elevada durante toda la semana, lo que podría incidir en la sensación térmica y aumentar la incomodidad térmica en la población. Los vientos predominantes serán del sector este y noreste, con intensidades variables y ráfagas ocasionales.

Las autoridades sanitarias recomiendan a la población tomar precauciones ante el calor extremo, como hidratarse adecuadamente, evitar la exposición solar en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las alertas en el resto del país

Las alertas por tormentas en el centro y norte del país y por fuertes vientos al sur

Por otro lado, el SMN señaló que rige diferentes alertas por tormentas en el centro del país. En San Luis y Mendoza hay alerta naranja, mientras que en gran parte de Córdoba, este de Río Negro, La Pampa, este de Neuquén y sur de la provincia de Buenos Aires el alerta es amarilla. Las provincias de Salta y Jujuy también están advertidas por actividad eléctrica.

En tanto, en la región cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut la alerta amarilla es por lluvias. Al sur, específicamente en Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén, hay alerta amarilla por fuertes vientos, mientras que el sur de Mendoza se mantiene una alerta amarilla por viento Zonda.