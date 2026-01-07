Sociedad

Córdoba: vandalizó una obra nueva, huyó, lo encontraron y reparó los daños ocasionados

Las autoridades actuaron después de que imágenes de cámaras de seguridad permitieran identificar al responsable del daño, quien más tarde expresó su remordimiento y colaboró en las tareas de restauración en el espacio público

La obra vandalizada en Córdoba
La obra vandalizada en Córdoba

El renovado Pasaje Cornaglia de San Francisco vivió un episodio inesperado a poco de su reapertura: un joven de 24 años vandalizó con aerosol parte de la nueva obra antes de huir en bicicleta. El acto fue rápidamente captado por cámaras de seguridad urbanas y la grabación se viralizó, derivando en la intervención de la Justicia.

Tras la difusión del video, el sistema judicial local identificó al responsable en cuestión de días. Autoridades allanaron su domicilio, incautaron la bicicleta y la ropa que portó al momento del hecho como elementos probatorios y lo imputaron por “daño calificado reiterado”. Según informó el medio La Voz, el joven fue “fichado y prontuariado”, aunque recuperó la libertad poco después.

El proceso judicial marcó un punto de inflexión en el involucrado, quien hizo pública su postura: “Estoy arrepentido, fue algo que hice sin pensar, mi actitud no estuvo para nada bien ni es un ejemplo a seguir. Ahora estoy reparando el daño causado a la ciudad. Pido disculpas de corazón”, manifestó. El joven regresó al lugar para pintar nuevamente las zonas afectadas, con el objetivo de restaurar la visual del espacio y eliminar las marcas de su intervención.

La revalorización del Pasaje Cornaglia se inscribió en un plan de recuperación del Centro Cívico y sus espacios promovido por la Municipalidad de San Francisco. La obra culminó antes de finalizar 2025 y consolidó el sector como un foco de atracción durante los fines de semana, gracias a la llegada de artesanos y puestos de comida al paso.

El intendente Damián Bernarte describió el sentido estratégico de la intervención durante el acto inaugural: “El Pasaje Cornaglia es un conector estratégico y, al mismo tiempo, un espacio con un gran potencial para el disfrute de los vecinos. Con esta obra buscamos devolverle vitalidad, mejorar la iluminación, garantizar accesibilidad y convertirlo en un lugar seguro, moderno y agradable para caminar y encontrarse”.

Grafiti y escrache en Neuquén

El Parque Nacional Nahuel Huapi denunció la realización de un graffiti en un espacio natural

A fines del año pasado, un camionero fue noticia después de que un testigo lo grabara y lo escrachara en un video, mientras realizaba un grafiti en el área de Valle Encantado sobre el río Limay, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El registro fue tomado el pasado 26 de diciembre, en el KM 1598 de la Ruta 40, en el paraje Valle Encantado de Neuquén. En el video, aportado por un vecino y analizado por las autoridades, se observa al conductor mientras detiene un camión de una importante empresa de transporte para realizar la pintada, conducta prohibida por tratarse de una alteración directa del ambiente natural y paisajístico. Incluso, el camionero amenazó al hombre que lo grabó.

Los guardaparques labran la infracción
Los guardaparques labran la infracción por una pintada ilegal en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Sin embargo, y horas después del incidente, el infractor rompió el silencio tras la viralización y se expresó: “Mi nombre es Gustavo. Soy el que hice la pintada sobre la piedra, el escrito. Bueno, pido disculpas del error que cometí”.

El registro fue tomado el pasado 26 de diciembre, en el KM 1598 de la Ruta 40, en el paraje Valle encantado de Neuquén

“Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice y que no tengo ningún problema. Yo ya llevo treinta años arriba de los camiones. Tengo una conducta intachable. Responsable, trabajador y todo. Es decir que, nada, vuelvo a repetir: estoy comprometido y me arrepiento de lo que hice. Porque errores cometemos todos en la vida y de los errores se aprende”, sostuvo.

A partir de la evidencia obtenida y gracias a la colaboración ciudadana, la Intendencia del Parque se contactó formalmente con un referente de la empresa de transporte involucrada. Voceros de la firma respondieron con “buena predisposición y comprensión de la gravedad del hecho”, comprometiéndose a llevar adelante tareas de remediación ambiental en el sector dañado y a aplicar medidas internas pertinentes.

