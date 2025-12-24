Se incendió una casa en Mendoza y un hombre murió al quedar atrapado entre las llamas

El fuego provocado en la vivienda de Mendoza causó pérdidas totales y obligó a una investigación de Policía Científica por el origen del siniestro

Una vivienda de construcción precaria resultó completamente destruida durante un incendio que ocasionó la muerte de una persona en el barrio El Algarrobal, de la ciudad de Las Heras, en la provincia de Mendoza.

El siniestro se desató alrededor de las 11.40 en la intersección de calle General Paz y Callejón Barrio Nuevo, donde varios llamados a la línea de emergencias 911 alertaron a las autoridades sobre un domicilio envuelto en llamas.

Al arribar al lugar, efectivos policiales y dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Las Heras verificaron que el fuego había afectado la totalidad del inmueble.

Durante las tareas posteriores, que incluyeron enfriamiento y remoción de escombros, los equipos intervinientes hallaron un cuerpo en el interior de la vivienda, de acuerdo con la información recabada por el portal Los Andes.

En un primer momento, fuentes oficiales mencionaron que el incendio habría dejado dos víctimas fatales. Sin embargo, posteriormente se corrigió la versión: solo se registró un fallecido y el hallazgo de “un bulto de elementos varios” generó la confusión inicial.

Hasta el momento, la identidad y edad de la víctima no fue confirmada. Tras controlar el siniestro, se verificaron pérdidas totales en la propiedad afectada. La magnitud del daño obligó a que la investigación continúe bajo la intervención de Policía Científica y peritos de Bomberos, quienes tienen la tarea de establecer el origen y las circunstancias del incendio.

Un muerto por un depósito ilegal de pirotecnia

Se incendió un local de venta de pirotecnia en Godoy Cruz

A raíz del incendio ocurrido este lunes en una vivienda de Mendoza, una de las personas rescatadas perdió la vida por las quemaduras que afectaron el 80% de su cuerpo. Se trataba de la más grave entre los cuatro individuos evacuados del domicilio donde funcionaba un depósito de pirotecnia.

La víctima, identificada como Ángela Daniela Prado, permaneció internada en condición crítica en el Hospital Lagomaggiore, donde falleció a las 19 del martes, según reportó El Sol.

Personal de Bomberos y de la Policía logró hallarla en el techo de la casa, tras quedar atrapada en el inmueble situado en la calle Jorge Newbery, en Godoy Cruz.

Las llamas se iniciaron cerca de las 16:15, después de una explosión que estremeció el sector y alertó a los vecinos. El fuego comenzó dentro de la vivienda utilizada tanto como residencia como punto de venta y almacenamiento de fuegos artificiales, propiedad de un hombre con discapacidad. Testigos relataron que la emergencia se agravó rápidamente por la cantidad de pirotecnia acumulada, lo que provocó múltiples explosiones y una espesa nube de humo.

Videos compartidos en redes sociales captaron el instante de las explosiones y el avance del fuego. La Policía restringió el acceso al área y solicitó apoyo de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y de Luján de Cuyo, que arribaron poco después para combatir el incendio y rescatar a quienes se encontraban adentro.

Otro de los adultos presentes fue trasladado tras sufrir intoxicación por inhalar humo, mientras que dos menores resultaron lesionados y requirieron atención en el Hospital Notti. Un integrante de los bomberos recibió una descarga eléctrica al ingresar y fue atendido por el Servicio de Emergencias Coordinado.

El incendio destruyó la totalidad de la vivienda principal, conformada por nueve ambientes, y causó daños en parte de una casa lindera. La presencia de material inflamable forzó a varios residentes de la zona a evacuar como medida de prevención.

En el lugar no había señalización visible que advirtiera sobre la venta y almacenamiento de pirotecnia. Las autoridades provinciales abrieron una investigación para establecer el origen del incendio y revisar las condiciones de habilitación y depósito de la pirotecnia. El encargado del local sostuvo que todo comenzó por “una chispa”.