Sociedad

Luego de intensos días de calor, anunciaron lluvias y un descenso de temperatura en el AMBA

El pronóstico anticipa una jornada inestable en Buenos Aires, con precipitaciones durante todo el día, mientras once provincias se mantienen bajo alerta por tormentas de distinta intensidad

Guardar
Se espera un fin de
Se espera un fin de semana de inestabilidad en el AMBA (Maximiliano Luna)

Después de varios días marcados por los calores por encima de los 30 grados, este sábado el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontará un leve descenso en la temperatura. Según el reporte publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno será resultado de una jornada con lluvias persistentes.

La previsión para el inicio del fin de semana indicó que la temperatura máxima alcanzaría un pico de 27 grados, mientras que la mínima decaería solo hasta los 24 grados. A la vez que advirtieron que las tormentas se desarrollarían con mayor fuerza entre la madrugada y la mañana, señalaron que la intensidad disminuiría en la tarde.

A pesar de esto, el pronóstico aseguró que las condiciones presentarían una leve mejoría durante el domingo. Aunque no se reportarían lluvias, el cielo permanecería nublado todo el día, junto con un pequeño ascenso en el termómetro. Así, la máxima escalaría a 29 grados y la mínima se estiraría hasta rozar los 23 grados.

Según explicaron las autoridades del organismo meteorológico, la llegada de las lluvias al AMBA se darán en un contexto de inestabilidad meteorológica que afectará a buena parte del país. El mismo estaría relacionado con el avance de un frente de tormenta que presentará condiciones poco favorables para las actividades al aire libre.

Las tormentas perderían intensidad por
Las tormentas perderían intensidad por la tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para 11 provincias argentinas, con distintos niveles de precaución debido a la intensidad de las tormentas. Entre las regiones que estarán bajo alerta naranja, incluyeron a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y el departamento de San Francisco de Córdoba.

Estas zonas podrían enfrentar escenarios donde “los fenómenos esperados pueden ser de intensidad fuerte”, alertó el SMN. Asimismo, indicaron que podrían esperarse lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En paralelo, regirá una alerta amarilla por tormentas para el centro de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, Jujuy y Salta. El alerta implicará la probabilidad de que se registren lluvias de diversa intensidad, acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas, aunque con menor severidad que en el estado naranja.

Por otro lado, informaron que el sector cordillerano de Río Negro y apenas el norte de Chubut estarán bajo alerta amarilla por lluvias. Además, en el sector oeste de Neuquén y el sur de Mendoza estará activa una alerta amarilla por vientos.

Qué precauciones tener en cuenta durante las fuertes tormentas

Las provincias que se verán
Las provincias que se verán afectadas por las alertas por tormentas, lluvias y vientos

Ante situaciones de emergencia, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las instrucciones oficiales. Asimismo, indicaron que será esencial permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, y evitar salir salvo que sea estrictamente necesario.

Para reducir riesgos, se aconseja alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. En lo posible, invitaron a no concurrir a zonas cercanas a playas, ríos y piletas, para no exponerse ante la posibilidad de caída de rayos durante el evento climático.

También recordaron que se debe retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por la fuerza del viento y cerrar puertas y ventanas para protegerse de posibles daños. En línea con esto, pidieron mantener distancia de árboles, postes de luz o estructuras que pudieran ser derribadas durante una tormenta de gran intensidad.

En caso de que se registre el ingreso de agua al domicilio, las autoridades señalaron que es importante desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Incluso, aconsejaron tener preparado un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, así como cargar los celulares con anticipación o contar con baterías portables.

Finalmente, se recomienda agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía para acceder rápidamente a ayuda en caso de necesidad.

Temas Relacionados

AMBAServicio Meteorológico NacionalTormentasLluviasVientosAlertas meteorológicasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Así funcionaba el esquema ponzi que habría utilizado la diseñadora de alta costura para estafar a sus inversores

La dueña del local de moda y los otros tres imputados fueron puestos en libertad. Sin embargo, deberán cumplir ciertas reglas de conducta para no volver a la cárcel

Así funcionaba el esquema ponzi

Le quiso comprar el celular a un vecino y encontró material de abuso sexual infantil: también aparecía su hija

Todo ocurrió cuando la mujer revisaba cómo funcionaba el dispositivo. Apenas encontró los archivos, el sospechoso se lo arrebató y escapó a pie

Le quiso comprar el celular

Kheyvis y Cromañón, dos tragedias en las que la historia se repitió: falta de control, el dolor de vidas jóvenes perdidas e impunidad

Las coincidencias de irregularidades y la falta de control municipal atraviesan dos de las mayores tragedias en boliches de la Argentina: el incendio de Kheyvis, ocurrido en 1993 en Olivos y con un saldo de 17 muertos, y el de República Cromañón, en 2004, en Balvanera, donde murieron 194 personas. En ambos casos, los intendentes responsables de las inspecciones y las medidas de seguridad no recibieron sanción jurídica alguna

Kheyvis y Cromañón, dos tragedias

A 95 años del nacimiento de Pipo Mancera: el creador de los programas ómnibus que pasó del éxito rotundo al olvido sin escalas

El legendario conductor de “Sábados Circulares” nació el 20 de diciembre de 1930 en Buenos Aires y se convirtió en una de las mayores figuras del espectáculo de los años ‘60 y ‘70

A 95 años del nacimiento

“Entramos cuatro y salimos dos”: el recuerdo de la mujer que perdió a su hijo y a su pareja en el temporal de Bahía Blanca

El 16 de diciembre de 2023, Celeste Castillón fue testigo directa del momento en que parte del club Bahiense del Norte se derrumbó y sepultó a su esposo Ariel Baldi y al hijo de ambos, Benicio. A dos años de la fecha, reconstruye el antes y el después de una tragedia que marcó su vida y que todavía espera una respuesta de la Justicia

“Entramos cuatro y salimos dos”:
DEPORTES
El día que Estudiantes empezó

El día que Estudiantes empezó a cambiar su historia al remontar un partido increíble frente a Platense

De hacer historia en las empresas más importantes de MMA a pelear contra Maravilla Martínez: quién es Pepi Staropoli

El contundente nocaut de Anthony Joshua ante Jake Paul en el sexto round de la controversial pelea en Estados Unidos

River Plate comienza la pretemporada: el itinerario de viaje y los objetivos del mercado

El ranking de los 100 mejores futbolistas del 2025: en qué puesto quedó Lionel Messi y los otros seis argentinos de la lista

TELESHOW
Dos argentinos hacen historia en

Dos argentinos hacen historia en los Grammy: un homenaje a Piazzolla nominado en una categoría donde nunca hubo latinos

Flor Vigna versus Mica Viciconte: el origen de su rivalidad, los gestos de reconciliación y la batalla final en un ring

Maxi López recordó la drástica decisión que tomó para no entregarle su celular a Wanda Nara durante su relación

Maxi El Brother relató cómo sigue su relación con L-Gante en medio de su conflicto: “Bajó un poquito la espuma”

Juariu celebró el primer año de vida de su hijo: “Gracias por esta hermosa y vertiginosa aventura”

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla le recortó distancia

Salvador Nasralla le recortó distancia a Nasry Asfura en un ajustado recuento electoral que definirá al próximo presidente hondureño

José Gabriel Espinoza, ministro de Economía de Bolivia: “El subsidio al combustible era una expresión de la corrupción”

“Nos engañaron con lo más sagrado”: dos cirujanos fueron imputados por la muerte de un bebé de 13 meses en Uruguay

La doctrina de las “regiones históricas” de Rusia: el mapa de Putin para redibujar Eurasia

El guitarrista que pudo reemplazar a Mick Taylor en los Rolling Stones y quedó afuera por una razón inesperada