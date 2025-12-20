Luego de intensos días de calor, anunciaron lluvias y un descenso de temperatura en el AMBA

Se espera un fin de semana de inestabilidad en el AMBA (Maximiliano Luna)

Después de varios días marcados por los calores por encima de los 30 grados, este sábado el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontará un leve descenso en la temperatura. Según el reporte publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno será resultado de una jornada con lluvias persistentes.

La previsión para el inicio del fin de semana indicó que la temperatura máxima alcanzaría un pico de 27 grados, mientras que la mínima decaería solo hasta los 24 grados. A la vez que advirtieron que las tormentas se desarrollarían con mayor fuerza entre la madrugada y la mañana, señalaron que la intensidad disminuiría en la tarde.

A pesar de esto, el pronóstico aseguró que las condiciones presentarían una leve mejoría durante el domingo. Aunque no se reportarían lluvias, el cielo permanecería nublado todo el día, junto con un pequeño ascenso en el termómetro. Así, la máxima escalaría a 29 grados y la mínima se estiraría hasta rozar los 23 grados.

Según explicaron las autoridades del organismo meteorológico, la llegada de las lluvias al AMBA se darán en un contexto de inestabilidad meteorológica que afectará a buena parte del país. El mismo estaría relacionado con el avance de un frente de tormenta que presentará condiciones poco favorables para las actividades al aire libre.

Las tormentas perderían intensidad por la tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para 11 provincias argentinas, con distintos niveles de precaución debido a la intensidad de las tormentas. Entre las regiones que estarán bajo alerta naranja, incluyeron a las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y el departamento de San Francisco de Córdoba.

Estas zonas podrían enfrentar escenarios donde “los fenómenos esperados pueden ser de intensidad fuerte”, alertó el SMN. Asimismo, indicaron que podrían esperarse lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En paralelo, regirá una alerta amarilla por tormentas para el centro de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja, Jujuy y Salta. El alerta implicará la probabilidad de que se registren lluvias de diversa intensidad, acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas, aunque con menor severidad que en el estado naranja.

Por otro lado, informaron que el sector cordillerano de Río Negro y apenas el norte de Chubut estarán bajo alerta amarilla por lluvias. Además, en el sector oeste de Neuquén y el sur de Mendoza estará activa una alerta amarilla por vientos.

Qué precauciones tener en cuenta durante las fuertes tormentas

Las provincias que se verán afectadas por las alertas por tormentas, lluvias y vientos

Ante situaciones de emergencia, las autoridades recomiendan mantener la calma y seguir las instrucciones oficiales. Asimismo, indicaron que será esencial permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, y evitar salir salvo que sea estrictamente necesario.

Para reducir riesgos, se aconseja alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. En lo posible, invitaron a no concurrir a zonas cercanas a playas, ríos y piletas, para no exponerse ante la posibilidad de caída de rayos durante el evento climático.

También recordaron que se debe retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por la fuerza del viento y cerrar puertas y ventanas para protegerse de posibles daños. En línea con esto, pidieron mantener distancia de árboles, postes de luz o estructuras que pudieran ser derribadas durante una tormenta de gran intensidad.

En caso de que se registre el ingreso de agua al domicilio, las autoridades señalaron que es importante desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico. Incluso, aconsejaron tener preparado un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, así como cargar los celulares con anticipación o contar con baterías portables.

Finalmente, se recomienda agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía para acceder rápidamente a ayuda en caso de necesidad.