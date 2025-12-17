Mauro Berenstein denunció que el atentado en Bondi Beach “fue un ataque antisemita” que busca “sembrar terror”

Mauro Berenstein, presidente de la DAIA.

El atentado reciente en Bondi Beach, en Australia, demostró, según el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, “la cara más cruda y dolorosa del antisemitismo mundial”. Y una ofensiva “sin ningún tipo de justificación” que “solo tiene como fin matar y generar terror”.

Berenstein, quien estuvo en el lugar pocos días antes del ataque, destacó la preocupación mundial por el avance de la judeofobia: “La tragedia que vivimos en Sídney obliga a las sociedades libres a decidir si estamos a la altura o si vamos a convivir con el odio como moneda corriente”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Andrei Serbin Pont. En ese marco, Berenstein brindó detalles inéditos de su viaje al país oceánico, contextualizando el encuentro internacional del J7 —el foro que agrupa a las siete mayores comunidades judías del mundo fuera de Israel— y profundizó sobre el crecimiento inédito de las denuncias de antisemitismo en la Argentina, que ya superaron las cifras del año anterior incluso antes de finalizar el calendario anual.

Berenstein narró que su visita a Australia tenía como fin sumarse a la reunión del J7, motivada, en palabras del propio dirigente, “porque el crecimiento del antisemitismo allí fue del 700% tras el 7 de octubre, un número aberrante en cualquier parte del mundo”. Durante su estadía, participó en una conmemoración por el incendio intencional de una sinagoga y elevó el reclamo a legisladores australianos: “Nuestro mensaje principal era la importancia de que el gobierno de turno asuma una postura firme de lucha contra la discriminación, el antisemitismo y el discurso de odio”.

Velas y una bandera de Australia, en conmemoración a las víctimas del ataque terrorista en Bondi Beach, en Sydney, Australia, December 16, 2025. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Al describir los detalles del atentado en Bondi Beach, Berenstein relató: “Fallecieron 15 personas, más uno de los atacantes; lo paradójico es que uno de ellos era conocido por sus vínculos con ISIS, estaba marcado desde 2019 y aun así pudo comprar armas. ¿Cómo puede ser que un potencial terrorista registrado acceda fácilmente a armamento? Esto revela una gravísima falla de gestión y prevención”. El dirigente agregó que el ataque “se extendió nueve minutos hasta que arribó la policía, lapso en el que un civil no judío logró desarmar al atacante, evitando una tragedia aún mayor”. Y señaló también la presencia de explosivos y banderas de ISIS, manifestando que la intención era provocar un daño masivo en plena festividad de Janucá: “Murió una niña de diez años y un sobreviviente del Holocausto”.

En diálogo con Infobae en Vivo, el presidente de la DAIA remarcó: “El terrorismo no es un problema solo de los judíos, es una amenaza al mundo libre, a los valores de occidente y a la vida en sociedad. En este tipo de actos vemos inacción política, romanticismo con el terrorismo, y un relato que termina convirtiendo a las víctimas en victimarios, generando más odio”.

Consultado por la respuesta del gobierno australiano, Berenstein fue crítico: “No te dan respuestas porque no se hacen responsables. Hay una tendencia a inventar narrativas de palestinofobia, cuando la realidad es una: se está romantizando al terrorismo, relativizando el peligro”.

Argentina y el antisemitismo

La entrevista permitió abordar la situación local, donde Berenstein expuso que la Argentina es “la quinta comunidad judía más grande del mundo, con un crecimiento preocupante del antisemitismo, aunque por debajo de otros países”. Refiriéndose a los registros de la DAIA, indicó: “Hay un registro de 684 denuncias por actos antisemitas, ya superando la cifra del año pasado. Todavía no están procesados los datos de diciembre, pero solo hasta el lunes ya había 15 nuevas denuncias en diciembre, una por día. Es muchísimo y alarmante”.

Aun así, puso en valor que “el presidente argentino tiene una postura muy clara de lucha contra el antisemitismo. Eso hace que, aunque haya aumento, sea menor en comparación con otras latitudes como Estados Unidos, Francia o España, donde la situación es mucho peor”. Berenstein continuó: “En España, la consigna ‘Del río al mar’ se repite por todos lados, y como repetí muchas veces, esa frase no es inocente: significa la destrucción del Estado de Israel y la negación de un pueblo y su derecho a existir”.

El dirigente subrayó el rol de la educación como herramienta de transformación social: “Trabajamos duro para que el discurso de odio sea una temática obligatoria en las escuelas. Pedimos al Consejo Federal de Educación que los docentes se capaciten, porque los chicos hoy absorben violencia y odio desde las redes sociales. Está muy bien promover la libertad de expresión, pero no el libertinaje ni la incitación a la violencia”.

Berenstein fue enfático sobre la manera de enfrentar el antisemitismo: “Hay que manejar estos casos con toda la firmeza de la ley. La Argentina tiene una ley de antidiscriminación que debe aplicarse sin vacilaciones. Cuando hay antisemitismo que busca el odio, corresponde actuar con mano firme”.

Comienzan en Australia los funerales de las víctimas del tiroteo de la playa de Bondi.

Durante su intervención en Infobae en Vivo, Berenstein contó con detalle las medidas promovidas por la DAIA: “Contamos con una mesa de denuncias y lanzamos una campaña con QR en la vía pública, para facilitar que cualquier persona pueda alertarnos sobre episodios de antisemitismo. Trabajamos estrechamente con la justicia nacional, provincial y las fuerzas de seguridad porteñas. La lucha contra el odio y la defensa de la vida es objetivo de todos”.

El presidente de la DAIA hizo especial hincapié en la naturaleza transversal del flagelo: “No se va solo contra los judíos, se ataca al mundo libre, a la vida pacífica. Hoy fue Australia, hace dos años fue Israel, hace 30 la AMIA en la Argentina, y la embajada de Israel. Los que levantan banderas terroristas levantan banderas de muerte”.

Al finalizar la entrevista, Berenstein dejó un mensaje para la sociedad: “Debemos estar atentos y actuar. Cuando haya una sospecha de antisemitismo o discurso de odio, invitamos a denunciarlo a través de nuestra mesa en la DAIA o por correo electrónico a dac@daia.org.ar”.

El repaso por la situación internacional —con un aumento global de los ataques antisemitas después del 7 de octubre—, así como el análisis local, deja una advertencia grave: “Romantizar el odio y el terrorismo solo habilita a nuevos agresores. Es tarea de todos construir una sociedad donde la diversidad religiosa y la convivencia pacífica sean innegociables”.

La entrevista completa a Mauro Berenstein

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.