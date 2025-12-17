Sociedad

Confirmaron que el incendio que arrasó con casi 270 hectáreas en Epuyén fue intencional

La reconstrucción del hecho identificó el punto de origen en la ladera del Cerro Pirque, donde se utilizó un líquido inflamable para iniciar el fuego en condiciones meteorológicas adversas

Guardar
El informe pericial confirma que
El informe pericial confirma que el incendio forestal en El Pedregoso fue provocado de manera intencional con un acelerante

A casi un mes de que la Justicia inicie una investigación de oficio para determinar las circunstancias del incendio forestal que devastó cerca de 270 hectáreas de bosque nativo en el paraje El Pedregoso, en la localidad de Epuyén, se dieron a conocer los resultados del informe pericial sobre grave siniestro. Este determinó que el fuego fue provocado de manera deliberada mediante el uso de un acelerante.

El peritaje estableció que el incendio, comenzado el lunes 17 de noviembre, no fue producto de causas naturales ni accidentales. Los investigadores descartaron la posibilidad de tormentas eléctricas, la presencia de tendido eléctrico o restos de fogatas en la zona.

Los resultados de las pericias fueron difundidos por el Ministerio Público Fiscal de Chubut. El informe subraya la gravedad del hecho: el responsable eligió el momento y el lugar con precisión para maximizar el daño, aprovechando condiciones meteorológicas extremas y la topografía del terreno.

De acuerdo con el primer parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el foco ígneo se originó alrededor de las 16:20 horas. Frente a la extensión del siniestro, se desplegaron equipos compuestos por personal de las bases del SPMF y de la Brigada Nacional Sur del SNMF (Sistema Nacional de Manejo del Fuego). Los efectivos se distribuyeron en el flanco izquierdo de la línea de fuego. En ese sector, se abrieron líneas cortafuego y se efectuaron maniobras de enfriamiento con equipos de agua, contando con autobombas del SPMF y del SNMF.

Las tareas para sofocar el incendio en Epuyén (Gentileza: Noticias El Bolsón)

Tras cuatro días de trabajo, el secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, confirmó que el incendio fue controlado. “Estamos muy contentos por el trabajo que se llevó en conjunto. Se demostró una activación casi inmediata de todo el sistema”, señaló.

Nievas indicó que, según registros históricos, la zona afectada no sufría un incendio desde 1991.

El fuego devastó 266 hectáreas
El fuego devastó 266 hectáreas de bosque nativo en Epuyén, afectando gravemente la biodiversidad local

La pesquisa se centró en la ladera del Cerro Pirque, donde la pendiente facilitó que las llamas ascendieran con rapidez, dividiendo el fuego en dos frentes: uno hacia la cumbre y otro en dirección al pueblo. El informe destaca que la elección de este punto no fue casual, sino parte de una estrategia para que el incendio se propagara de forma incontrolable.

La reconstrucción del siniestro permitió identificar el “punto cero” del incendio. Los peritos localizaron el origen en la base de una pitra —un árbol nativo de cinco troncos— que presentaba daños por fuego mucho más profundos que el resto de la vegetación circundante. Las marcas de quemaduras en los árboles cercanos confirmaron que el fuego comenzó en ese lugar específico.

Para corroborar la hipótesis, se empleó tecnología de detección electrónica de gases inflamables y un perro entrenado de la Policía Federal, que marcó exclusivamente la base de la pitra. El resultado fue concluyente: se utilizó un líquido acelerante, como nafta o queroseno, para iniciar las llamas.

El punto de inicio del
El punto de inicio del incendio se localizó en la base de una pitra, un árbol nativo con daños profundos por fuego

El perito a cargo enfatizó que el responsable eligió el peor día posible, cuando regía una alerta meteorológica por vientos fuertes, temperaturas elevadas —entre 20 °C y 24 °C— y una humedad extremadamente baja, de entre 17 % y 20 %. Estas condiciones, sumadas a la sequía tras un invierno con escasas lluvias, convirtieron la vegetación en material altamente combustible, lo que facilitó la rápida expansión del fuego.

Con estos datos, la Fiscalía reiteró su pedido de colaboración a la ciudadanía, solicitando que cualquier persona que disponga de información relevante la acerque a sus oficinas o a la comisaría más cercana.

La sequía, los vientos fuertes
La sequía, los vientos fuertes y la baja humedad facilitaron la rápida expansión del incendio forestal en El Pedregoso

En su momento, la Fiscalía ordenó un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad en la zona con el objetivo de identificar movimientos o personas que hayan estado presentes en el momento en que comenzó el foco ígneo. Esta medida busca aportar elementos que permitan reconstruir los hechos y avanzar en la identificación de posibles responsables.

Temas Relacionados

ChubutEpuyénIncendio forestalÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de un joven de 19 años en Llavallol: simulaban ser policías

El asesinato ocurrió a fines de octubre y ya son siete los arrestados. A la víctima le dispararon para robarle el auto

Detuvieron a dos sospechosos por

Un empleado de una hamburguesería frenó de una trompada a un ladrón que intentaba robarse una bicicleta

El episodio, que captó la atención del barrio y motivó muestras de agradecimiento de los testigos, terminó con el delincuente huyendo a pie y la víctima recuperando su rodado a pocos metros del lugar de los hechos

Un empleado de una hamburguesería

Bomberos llevan una semana luchando contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces: se quemaron 250 hectáreas

Por séptimo día los equipos trabajan para frenar el avance sobre el bosque nativo. El incendio se originó por la caíd de rayos. Las instalaciones turísticas están fuera de peligro

Bomberos llevan una semana luchando

Un padre contó cómo se enteraron que una mujer se gastó en un casino los $17 millones para la fiesta de egresados

Valentín Mercado, abogado y papá de una de las alumnas, explicó cómo se vivió el minuto a minuto tras conocer la noticia. Romina E. habría reconocido el error en un mensaje y es buscada por la policía de Misiones

Un padre contó cómo se

Agravaron la imputación para el conductor que mató a un bombero e hirió a otros tres en Morón: seguirá detenido

César Cervantes (54) fue indagado este martes. Se negó a declarar

Agravaron la imputación para el
DEPORTES
Alerta por la denuncia de

Alerta por la denuncia de Nigeria que cambiaría el mapa clasificatorio al Mundial 2026: qué selección podría ser descalificada

Se declaró la acefalía en San Lorenzo: sin Moretti al frente, cómo seguirá el futuro del club

Radiografía de la partida con la que Faustino Oro volvió a hacer historia: logró su segunda norma de gran maestro

La promesa de la selección argentina que busca River Plate como refuerzo para 2026

Leandro Paredes causó furor en el acto de egresados de su hija: su gesto con una niña en problemas que se hizo viral

TELESHOW
Marixa Balli explicó por qué

Marixa Balli explicó por qué no saludó a Yanina Latorre en su debut en MasterChef: “Ella no tiene el ritmo del programa”

Moria le recordó a Guillermina Valdés sus romances con Joaquín Furriel, Santi Maratea y Javier García: “Te bajaste unos cuantos chabones”

Cinthia Fernández logró recuperar su cuenta de Instagram con la ayuda de Roberto Castillo: “Estos ojitos son de llorar mucho”

Ángel de Brito contó la técnica que usaban Fede Bal y Laurita Fernández para no ser descubiertos: “Era recontra clandestino”

El valioso mensaje de Pitty La Numeróloga a un año de su diagnóstico de cáncer de mama: “Estoy sanísima y con proyectos”

INFOBAE AMÉRICA

¿La capacidad física alcanza su

¿La capacidad física alcanza su punto máximo a los 35 años?: qué reveló un estudio

El Congreso de Costa Rica mantuvo el fuero de Rodrigo Chaves pese a la investigación electoral

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela

El jefe del Mossad advirtió que Israel no permitirá la reactivación del programa nuclear de Irán

¿La gran jugada de Uribe?