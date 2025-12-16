Sociedad

Un joven de 19 años se trepó borracho a un andamio en Mendoza y tuvieron que rescatarlo los bomberos

Los vecinos vieron al adolescente escalando en la estructura y llamaron a la policía. Tuvieron que usar una grúa para bajarlo

Guardar
El incidente en la intersección de Chile y Monteagudo generó alarma entre los vecinos y requirió intervención policial (InfoYa)

Un joven de 19 años protagonizó un incidente en la intersección de Chile y Monteagudo, en el departamento de San Rafael, en la provincia de Mendoza. El adolescente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando escaló una estructura metálica en una obra en construcción, captando de inmediato la atención de los vecinos del barrio.

El episodio, reportado durante la noche del domingo, cerca de las 22, generó alarma entre los residentes, quienes alertaron a las autoridades locales por los disturbios en la zona.

Según el medio local Mendoza Post, el joven alcanzó la parte alta de un andamio ubicado frente a un local comercial. De manera súbita, se lanzó desde la altura hacia un techo de chapa situado a unos 10 metros del suelo. Al llegar, efectivos de la policía de Mendoza hallaron al joven tendido boca abajo sobre la superficie metálica.

Según Mendoza Today, al notar la presencia de los uniformados, intentó descender desde allí por sus propios medios en repetidas ocasiones, aunque las fuerzas de seguridad lo impidieron para evitar un riesgo mayor o que se escape, dada su evidente intoxicación.

La bombero Verónica Leguizamón utilizó
La bombero Verónica Leguizamón utilizó una grúa para asegurar y rescatar al joven, que fue trasladado al hospital Schestakow

La gravedad de la situación motivó la intervención de Bomberos de San Rafael, quienes desplegaron un operativo con maquinaria especializada. La bombero Verónica Leguizamón ascendió en la batea de una grúa de trabajo hasta el sitio donde permanecía el joven.

Una vez asegurado y esposado, fue rescatado por el personal interviniente. Acto seguido, una ambulancia lo trasladó al hospital Schestakow, donde recibió atención médica y se le practicó el dosaje toxicológico correspondiente.

De acuerdo con la información de Mendoza Post, autoridades confirmaron que el individuo involucrado ya contaba con antecedentes previos. En registros policiales figuran pedidos de paradero de su etapa como menor de edad, junto con una causa por robo con arma.

Otro caso de un alcoholizado que generó accidentes

El conductor cordobés impactó contra
El conductor cordobés impactó contra dos autos estacionados y fue interceptado por la policía tras intentar escapar

Durante el fin de semana pasado, un hombre de 31 años protagonizó una serie de accidentes y emprendió una fuga al conducir en estado de ebriedad en el barrio General Bustos, provincia de Córdoba, lo que terminó con su detención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.

El episodio se desarrolló durante la madrugada del domingo, cuando agentes de la Policía de Córdoba recibieron alertas por múltiples colisiones ocurridas en la zona. Tras recabar información de testigos y analizar el itinerario de los vehículos afectados, los efectivos lograron interceptar un Fiat Fiorino en la calle Juan Capistrano Tissera al 720, el cual coincidía con la descripción aportada por quienes presenciaron los golpes previos.

De acuerdo a los reportes de la fuerza policial, poco antes de ser detectado por los uniformados, el conductor había impactado de manera evidente contra un Ford Fiesta que estaba estacionado en avenida Juan B. Justo al 3500, provocando daños en la carrocería del rodado.

El hombre, al advertir la llegada de los móviles policiales, optó por intentar escapar acelerando el utilitario, aunque su intento de huida fue breve: luego de recorrer apenas unos metros, embistió contra un segundo vehículo, un Fiat Argo también estacionado a escasa distancia del primer incidente.

En ese momento, el personal policial bloqueó cualquier posibilidad de fuga y procedió a la aprehensión inmediata del conductor, que mostraba claros signos de intoxicación alcohólica. La intervención incluyó la colaboración de la Dirección General de Policía Caminera, que efectuó el control de alcoholemia correspondiente.

El resultado sorprendió a todos los involucrados en el operativo, ya que el joven tenía 2,52 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que sobrepasa con amplitud el límite permitido para conductores particulares en la ciudad de Córdoba. Tras el resultado del test, el vehículo fue secuestrado en el acto y quedó a disposición de las autoridades pertinentes.

Completados los trámites procedimentales, tanto el Fiat Fiorino como los autos dañados permanecen bajo custodia, mientras el responsable luego fue trasladado a una dependencia policial, a la espera de las instrucciones del Poder Judicial, que continúa con las actuaciones administrativas y penales correspondientes.

Temas Relacionados

MendozaAlcoholÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desplegaron un amplio operativo para encontrar a la policía que desapareció en una ruta de tierra al sur de Chubut

María José San Martín, de 25 años y perteneciente a la División Policial de Investigaciones de Sarmiento, fue vista por última vez a 70 kilómetros de su destino

Desplegaron un amplio operativo para

Casación confirmó las condenas por tráfico de armas para la red criminal liderada por “El Rey de la Efedrina”

Mario Segovia lideraba desde el penal de Ezeiza la banda dedicada también a la fabricación de armamento para las bandas narco de Rosario. Hackearon mails de Formosa para lograr encomiendas clave

Casación confirmó las condenas por

El video de la captura del peligroso delincuente vinculado con la banda narco “Los Menores”

Luis Daniel Palavecino fue localizado y detenido en una quinta de una localidad cercana a Rosario, donde se celebraba un cumpleaños

El video de la captura

Un nene de 2 años cayó a un canal de riego y fue rescatado: se encuentra en grave estado

El menor fue trasladado de inmediato al hospital local, el equipo médico logró reanimarlo después de extensas maniobras. Tras su estabilización fue trasladado a una clínica neuquina

Un nene de 2 años

El gobierno de Neuquén emitió un alerta por cocaína adulterada: ya hay dos muertos y un internado en terapia intensiva

Las autoridades le pidieron a la sociedad precaución, evitar el consumo y que, ante cualquier tipo de síntoma que no sea habitual por ingerir este tipo de sustancias, que concurran al centro de salud u hospital más cercano

El gobierno de Neuquén emitió
DEPORTES
Ousmane Dembélé ganó el premio

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

Luis Suárez quedó a un paso de cerrar su continuidad con el Inter Miami de Messi: “Última temporada”

El Argentina Open, refugio del tenis sudamericano en medio de un calendario global cada vez más hostil

Impacto en la F1: la trama secreta de la negociación de Christian Horner para sumarse al equipo de Colapinto

Román Burruchaga y el desafío de construir un nombre propio en el tenis argentino: “Siento que tengo el nivel y confío mucho en mí”

TELESHOW
“¡Rocío Guirao Díaz!“: Luis Ventura

“¡Rocío Guirao Díaz!“: Luis Ventura contó la historia de su icónico grito 15 años después

El tierno gesto de Maxi López con su esposa y su hijo por nacer: “Ponete los botines que papá te está esperando”

Belén, la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta de los Premios Oscar

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

Sofía Gonet habló tras los escandalosos chats con Homero Pettinato: “Mostramos nuestras peores miserias”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 11 millones de

Más de 11 millones de barriles de de petróleo están varados en Venezuela por las sanciones y restricciones de Estados Unidos

Los mejores casinos online en México 2025, según apuestas-deportivas.es

El Coliseo de Roma estrena una estación de metro que conecta con tres mil años de historia

El Parlamento de Francia frenó la reforma de pensiones de Macron y desactivó una crisis política

Roma abrió dos nuevas estaciones de metro excavadas entre ruinas milenarias del Coliseo