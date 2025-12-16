Un joven de 19 años se trepó borracho a un andamio en Mendoza y tuvieron que rescatarlo los bomberos

El incidente en la intersección de Chile y Monteagudo generó alarma entre los vecinos y requirió intervención policial (InfoYa)

Un joven de 19 años protagonizó un incidente en la intersección de Chile y Monteagudo, en el departamento de San Rafael, en la provincia de Mendoza. El adolescente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando escaló una estructura metálica en una obra en construcción, captando de inmediato la atención de los vecinos del barrio.

El episodio, reportado durante la noche del domingo, cerca de las 22, generó alarma entre los residentes, quienes alertaron a las autoridades locales por los disturbios en la zona.

Según el medio local Mendoza Post, el joven alcanzó la parte alta de un andamio ubicado frente a un local comercial. De manera súbita, se lanzó desde la altura hacia un techo de chapa situado a unos 10 metros del suelo. Al llegar, efectivos de la policía de Mendoza hallaron al joven tendido boca abajo sobre la superficie metálica.

Según Mendoza Today, al notar la presencia de los uniformados, intentó descender desde allí por sus propios medios en repetidas ocasiones, aunque las fuerzas de seguridad lo impidieron para evitar un riesgo mayor o que se escape, dada su evidente intoxicación.

La bombero Verónica Leguizamón utilizó una grúa para asegurar y rescatar al joven, que fue trasladado al hospital Schestakow

La gravedad de la situación motivó la intervención de Bomberos de San Rafael, quienes desplegaron un operativo con maquinaria especializada. La bombero Verónica Leguizamón ascendió en la batea de una grúa de trabajo hasta el sitio donde permanecía el joven.

Una vez asegurado y esposado, fue rescatado por el personal interviniente. Acto seguido, una ambulancia lo trasladó al hospital Schestakow, donde recibió atención médica y se le practicó el dosaje toxicológico correspondiente.

De acuerdo con la información de Mendoza Post, autoridades confirmaron que el individuo involucrado ya contaba con antecedentes previos. En registros policiales figuran pedidos de paradero de su etapa como menor de edad, junto con una causa por robo con arma.

Otro caso de un alcoholizado que generó accidentes

El conductor cordobés impactó contra dos autos estacionados y fue interceptado por la policía tras intentar escapar

Durante el fin de semana pasado, un hombre de 31 años protagonizó una serie de accidentes y emprendió una fuga al conducir en estado de ebriedad en el barrio General Bustos, provincia de Córdoba, lo que terminó con su detención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.

El episodio se desarrolló durante la madrugada del domingo, cuando agentes de la Policía de Córdoba recibieron alertas por múltiples colisiones ocurridas en la zona. Tras recabar información de testigos y analizar el itinerario de los vehículos afectados, los efectivos lograron interceptar un Fiat Fiorino en la calle Juan Capistrano Tissera al 720, el cual coincidía con la descripción aportada por quienes presenciaron los golpes previos.

De acuerdo a los reportes de la fuerza policial, poco antes de ser detectado por los uniformados, el conductor había impactado de manera evidente contra un Ford Fiesta que estaba estacionado en avenida Juan B. Justo al 3500, provocando daños en la carrocería del rodado.

El hombre, al advertir la llegada de los móviles policiales, optó por intentar escapar acelerando el utilitario, aunque su intento de huida fue breve: luego de recorrer apenas unos metros, embistió contra un segundo vehículo, un Fiat Argo también estacionado a escasa distancia del primer incidente.

En ese momento, el personal policial bloqueó cualquier posibilidad de fuga y procedió a la aprehensión inmediata del conductor, que mostraba claros signos de intoxicación alcohólica. La intervención incluyó la colaboración de la Dirección General de Policía Caminera, que efectuó el control de alcoholemia correspondiente.

El resultado sorprendió a todos los involucrados en el operativo, ya que el joven tenía 2,52 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que sobrepasa con amplitud el límite permitido para conductores particulares en la ciudad de Córdoba. Tras el resultado del test, el vehículo fue secuestrado en el acto y quedó a disposición de las autoridades pertinentes.

Completados los trámites procedimentales, tanto el Fiat Fiorino como los autos dañados permanecen bajo custodia, mientras el responsable luego fue trasladado a una dependencia policial, a la espera de las instrucciones del Poder Judicial, que continúa con las actuaciones administrativas y penales correspondientes.