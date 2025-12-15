Sociedad

Tras las lluvias, vuelve el calor al AMBA: cómo estará el tiempo esta semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con temperaturas en ascenso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los registros oscilarán entre 18 y 35 grados y se esperan jornadas de cielo parcialmente nublado y escasa probabilidad de lluvias

El SMN pronostica ascenso progresivo
El SMN pronostica ascenso progresivo de las temperaturas en Buenos Aires durante la semana

El regreso de las altas temperaturas ya tiene fecha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una máxima de 35 °C para el viernes, consolidando el aumento del calor en la antesala del verano. El panorama, que había otorgado una tregua este domingo, estará marcado por jornadas de temperaturas en ascenso y cielos mayormente nublados.

El ascenso térmico será paulatino. Según el SMN, durante al jornada de hoy, ofrecerá un leve respiro, con una mínima de 18 °C y una máxima de 27 °C. En cuanto a la nubosidad, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto todo el día.

La semana continuará con condiciones de moderada estabilidad. El martes, el termómetro oscilará entre 17 °C y 26 °C. Las nubes serán escasas, resultado de la presencia de un sistema de altas presiones desplazando las masas de aire húmedo, una situación que el portal especializado Meteored describió como responsable de “una jornada agradable en el centro y norte del país, con temperaturas moderadas”.

El miércoles marcará el comienzo del repunte de calor. Se prevé una mínima de 18 °C y una máxima que alcanzará los 29 °C, acompañada de cielos que alternarán entre algo y parcialmente nublados.

El viernes será la jornada
El viernes será la jornada con el valor térmico más elevado según las previsiones oficiales del SMN

Esta tendencia continuará en alza, en concordancia con los análisis de Meteored, que subrayó que “con el desplazamiento del centro de altas presiones hacia Uruguay, se favorecerá el retorno de los vientos del sector norte en el centro y norte del país”.

La dinámica atmosférica volverá a cambiar el jueves, con un incremento notable de la temperatura. El pronóstico del SMN anticipa para esa jornada una mínima de 21 °C y una máxima de 33 °C, bajo un cielo parcialmente nublado por la mañana que se despejará parcialmente hacia la tarde.

Así, el viernes se posicionará como el día más caluroso de la semana para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Habrá una temperatura máxima de 35° con cielo parcialmente nublado. Estos niveles impactarán en la sensación térmica que podría superar los valores previstos, principalmente en zonas urbanas densas.

Alertas y el pronóstico en el resto del país

En el resto del país se pronostica que este lunes en el noroeste y extremo norte las máximas seguirán rondando los 30 °C. En la Patagonia, la situación será diferente: el sur enfrentará vientos fuertes, con ráfagas próximas a los 80 km/h en Río Negro y Chubut, aumentando el riesgo de complicaciones.

Por otro lado, rige una alerta naranja por tormentas para toda la provincia de Santiago del Estero, una parte de La Rioja, el norte de Córdoba, el centro-norte de Santa Fe, el sur de Chaco, el oeste de Corrientes y todo el territorio de Tucumán.

A su vez, está vigente una advertencia de nivel amarillo en el centro-norte de Córdoba, el centro de Catamarca, el sur de La Rioja, el centro de Santa Fe, casi la mitad de la provincia de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, todo el territorio de Misiones, el sur de Formosa, el norte de Chaco, así como el sur de Jujuy y el centro-norte de Salta.

Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero,
Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y el norte de Córdoba se encuentran bajo un alerta meteorológica naranja

Meteored informó que “durante el martes, se consolidará un escenario más estable”, restringiendo la actividad de lluvias al extremo sur y noreste, y manteniendo una tendencia a la estabilidad sobre el centro y norte.

Otro frente frío, previsto para el jueves, podría activar tormentas en sectores de la costa Atlántica bonaerense. Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional no descartan el avance de este sistema hacia el océano Atlántico en las horas siguientes. Para el viernes, otro frente se espera que se forme en el norte de la Patagonia y avance hacia el centro en el fin de semana.

