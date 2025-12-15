Lucas Ocampo, argentino residente en Sídney: “Nunca creí que algo así podía pasar acá en Australia, es una locura”

Lucas Ocampo, argentino que reside en Sídney, Australia

La conmoción y la tristeza marcaron las palabras de Lucas Ocampo, argentino que reside en Sídney, tras el ataque terrorista en Bondi que dejó al menos 15 muertos. “Nunca creí que algo así podía pasar acá en Australia, es una locura”, afirmó Ocampo, quien relató su experiencia como vecino de la ciudad y su visión sobre el impacto que generó la tragedia en la comunidad local.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Lucía Crivelli. En este contexto, Ocampo describió con detalle la atmósfera de zozobra que se vive en la ciudad, el desconcierto tras el ataque y la inesperada irrupción de la violencia en un espacio habitualmente seguro y multicultural como Bondi.

Ocampo explicó que la magnitud de lo ocurrido todavía resulta difícil de asimilar para la sociedad australiana: “Está bastante triste todo acá, la verdad que sinceramente nunca nadie esperaba que algo así podía suceder acá, en Australia y sobre todo en Sídney, y en un lugar tan popular como lo es Bondi”.

También añadió que la ciudad, acostumbrada a la diversidad y la convivencia, vivió una jornada devastadora: “Yo estaba en la playa con mi familia, en otra playa, por suerte no estuve ahí, pero podría haber estado ahí tranquilamente. Yo vivía en ese barrio dos años y los domingos, sobre todo en el verano, está lleno de gente”.

Objetos yacen en la arena tras el ataque durante una celebración de una festividad judía en la playa Bondi Beach de Sídney, Australia, el 15 de diciembre de 2025. REUTERS/Flavio Brancaleone

La jornada del ataque coincidía con un festival de Janucá, evento religioso judío: “Era un festival chiquito, por lo que yo entiendo, no era algo extremadamente grande”, reflexionó, subrayando la sorpresa y el desconcierto de quienes presenciaron los hechos.

Respecto al acceso a armas y la preparación de las autoridades, Ocampo describió: “Hay mucha restricción en las armas acá en Australia. Esa persona tenía seis armas registradas, rifles, a nombre de él. Bastante serio todo”, manifestó en diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana.

Consultado sobre la reacción de la policía, comentó: “Entiendo que acá fueron pocos minutos. La policía aparece a los siete minutos y once minutos en total el ataque, o sea que bastante bien la policía”. A pesar de la rápida respuesta, la magnitud de la tragedia fue devastadora.

Ocampo también reflexionó sobre el accionar de los civiles y relató el caso del hombre que enfrentó a los atacantes: “Lo que hace el hombre, este está claramente entrenado. Es un héroe ese tipo. Estaba viendo una entrevista con los padres y sí, dicen que él es así, es un verdulero”. Sobre este héroe civil, relató que sigue internado, recuperándose de las graves heridas sufridas tras recibir disparos al intentar contener a los atacantes.

A su vez, Ocampo ahondó en el clima social posterior al ataque, focalizando en el impacto en la comunidad judía y sobre eventuales brotes de antisemitismo. Y compartió su percepción: “Lamentablemente, sí, desde el siete de octubre hubo algunos pequeños atentados. Quemaron un jardín de infantes, no sé cuándo fue, y se empezó a ver un poco más antisemita. Acá yo vivo cerca de una mezquita y de un colegio musulmán y se ven las banderas pro Palestina y todo. Hubo muchas movilizaciones. Hubo un millón de personas en el puente de Sídney, en el Opera House, hace un par de meses”.

Flores colocadas en recuerdo de las víctimas del atentado en la ciudad australiana de Sídney. EFE/EPA/MICK TSIKAS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Sin embargo, aclaró que estos hechos no reflejan la convivencia habitual en la sociedad australiana: “Vos podés ser pro Palestina y no necesariamente antijudío. Son un par de locos nada más, como en todos lados. No hay mucha resistencia, nadie va contra los judíos ni nada. El tema de Bondi es porque viven por ahí, está la comunidad en esa zona”. Ocampo subrayó reiteradamente que estos hechos son excepcionales en Sídney y que la sociedad australiana está formada en su mayoría por inmigrantes y marcada por la multiculturalidad: “Nosotros acá, en Australia, hay muchísimos inmigrantes. Este es un país construido por inmigrantes. Hay gente, literalmente, de todas partes del mundo”.

A lo largo del programa, los conductores hicieron referencia al eventual efecto de la violencia terrorista sobre el clima de integración local y la convivencia entre las distintas comunidades. Ocampo defendió con énfasis la vida plural y abierta de Sídney: “No tiene que ver de qué país seas ni qué creencia tengas, pero lamentablemente los humanos no podemos convivir sin tratar de tener algo de poder o algo”.

Consultado sobre su vida y ocupación, Ocampo compartió que se dedica al sector energético: “Yo trabajo en una empresa de energía, me dedico a compras de energías renovables”.

En el cierre de la entrevista, volvió sobre la importancia de evitar generalizaciones y ataques a la multiculturalidad, tema clave en la convivencia cotidiana australiana: “Estos hechos generan mucha discusión y afloran los discursos muy radicalizados que empiezan a atacar la multiculturalidad, que está mal, eso es racismo”.

