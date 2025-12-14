Sociedad

Quiénes son los hinchas de Estudiantes de La Plata que resultaron heridos por el choque de tres micros

Las víctimas, entre ellas choferes y fanáticos del Pincha, fueron asistidas por el personal médico y trasladadas a un hospital local luego del siniestro ocurrido en Pilar

Viajaban hinchas de Estudiantes de La Plata

El accidente que involucró a tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata en la Ruta 8, cuando se dirigían a Santiago del Estero para presenciar la final del Torneo Clausura ante Racing, dejó un saldo de varios heridos y activó un amplio operativo de emergencia.

El siniestro, ocurrido en las inmediaciones del cruce entre las rutas 8 y 6, en el partido de Pilar y cerca de la localidad de Fátima, motivó la intervención de ambulancias y el traslado de las víctimas al Hospital Central de Pilar.

Las actuaciones judiciales quedaron bajo la órbita de la UFI N°2 de Pilar, que caratuló el hecho como “lesiones culposas”, mientras que el personal policial realizó las diligencias correspondientes en el lugar, de acuerdo con la información brindada a 0221. Entre los heridos, dos choferes y al menos dos pasajeros sufrieron lesiones de distinta gravedad.

El choque ocurrió esta madrugada
Uno de los conductores, Carlos Nisterof, de 41 años, quien manejaba uno de los micros que transportaba hinchas de Estudiantes, presentó una herida cortante en uno de sus brazos y fue trasladado en ambulancia al Hospital Central de Pilar para recibir atención médica.

El otro chofer, Luis Persuh, de 43 años, resultó con lesiones en una pierna y una posible fractura de tobillo, por lo que permaneció internado a la espera de estudios por imágenes.

Entre los pasajeros, Agustín Benedictis sufrió una herida cortante en el rostro a la altura del ojo y también fue derivado al hospital. Por su parte, José Luis Godoy Giménez, de 59 años, fue atendido en el lugar por dolencias corporales.

Dos choferes y dos pasajeros
Las fuentes policiales detallaron que el accidente se produjo cuando uno de los micros impactó desde atrás a los otros dos, lo que provocó el múltiple choque y la consecuente atención de los servicios de emergencia.

Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales y se coronó campeón del Torneo Clausura

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se impuso a Racing por 5-4 en la definición por penales, tras igualar 1-1 en los 120 minutos reglamentarios, y se coronó campeón del Torneo Clausura 2025. Este triunfo no solo le otorgó un nuevo título a Estudiantes de La Plata, sino que también le aseguró el acceso a la próxima edición de la Copa Libertadores, un objetivo que había quedado fuera de su alcance por la Tabla Anual. Ahora disputará el Trofeo de Campeones ante Platense el próximo sábado.

Estudiantes de La Plata venció
La definición por penales resultó dramática y estuvo marcada por la actuación de Fernando Muslera, quien detuvo un remate clave a Gastón Martirena. Previamente, Facundo Cambeses había atajado el disparo de Edwuin Cetré, manteniendo la tensión hasta el final. El desenlace llegó cuando Franco Pardo estrelló su tiro en el palo, sellando la consagración del conjunto platense.

El desarrollo del encuentro mostró a Racing abriendo el marcador a los 80 minutos con un gol de Maravilla Martínez, lo que parecía encaminar la victoria para el equipo de Avellaneda, que se mostraba más entero físicamente. Sin embargo, Guido Carrillo igualó el resultado a los 92 minutos, forzando una prórroga en la que ambos equipos evidenciaron el desgaste físico y la falta de claridad.

El presidente Juan Sebastián Verón debió observar el encuentro desde la tribuna junto a los hinchas, debido a una suspensión de seis meses por la decisión de que sus jugadores no le hagan el pasillo a Rosario Central.

El presidente Juan Sebastián Verón
El recorrido de Estudiantes hasta la final estuvo marcado por la dificultad: accedió a los playoffs tras finalizar octavo en la Zona A y debió afrontar la ausencia de Carrillo por sanción en los cruces de eliminación directa ante Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia. La obtención de este trofeo en la Primera División le permite a la institución platense regresar al máximo certamen continental.

Por su parte, Racing volvió a quedarse a las puertas de un título local, luego de haber caído ante Flamengo en las semifinales de la actual Copa Libertadores, que finalmente ganó el equipo brasileño frente a Palmeiras.

Esta derrota mantiene a Racing en el quinto puesto de la tabla acumulada, lo que le garantiza la participación en la Sudamericana 2026. Además, el resultado perjudicó a Independiente, que necesitaba una victoria de su clásico rival para acceder al cupo internacional.

