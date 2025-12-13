Maltrato animal en Misiones: detuvieron a un hombre que mató a su perro luego de arrastrarlo atado a la moto

El perro arrastrado por una moto en San José sufrió heridas graves y falleció horas más tarde

El video de un hombre conduciendo una motocicleta por un camino vecinal de San José, localidad de la provincia de Misiones, mientras arrastraba a su perro atado al vehículo se volvió viral en redes sociales y provocó la intervención de la Policía de Misiones. El conductor fue detenido por maltrato animal, mientras que la mascota falleció.

El episodio ocurrió el jueves por la tarde, cuando efectivos de la Comisaría Segunda, dependiente de la Unidad Regional VII, tomaron conocimiento de la secuencia grabada y que circulaba en distintas plataformas digitales.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los uniformados lograron identificar rápidamente al presunto responsable: un hombre de 57 años, domiciliado en esa localidad.

Según confirmaron fuentes oficiales, el perro era propiedad del detenido, hecho que el propio acusado reconoció en el momento de la intervención. El animal sufrió lesiones de extrema gravedad a raíz del arrastre, lo que derivó en su fallecimiento antes de recibir atención.

En cumplimiento de la orden judicial emitida tras la denuncia, los agentes procedieron a la detención del sospechoso y a la notificación formal de una causa por maltrato animal con resultado de muerte. El magistrado interviniente dispuso avanzar con las actuaciones para determinar con precisión todas las circunstancias alrededor del hecho.

La difusión del video en redes sociales resultó un elemento clave para el inicio de la investigación. La causa sigue en manos de la justicia, enfocada en esclarecer por completo el episodio que conmocionó a la comunidad de San José y encendió el debate acerca del cuidado y bienestar animal.

Un hombre fue detenido en Tucumán por enterrar vivos a cuatro perros

Días atrás, un hombre de 80 años fue arrestado en el barrio Itilco, en el sur de la provincia de Tucumán, acusado de haber enterrado vivos a cuatro cachorros recién nacidos. Tras la denuncia de una vecina, intervinieron rápidamente equipos policiales y organizaciones defensoras de animales, que acudieron al domicilio para rescatar a los cachorros y ponerlos al cuidado de hogares de tránsito.

El operativo se activó luego de que una mujer diera aviso sobre el entierro de los pequeños animales en el fondo de una casa. Según precisaron fuentes vinculadas al caso, la alerta llegó al personal policial y a integrantes de Rescate Animal Aguilares mediante una llamada telefónica.

En su relato, la testigo detalló que el acusado colocó a los cachorros dentro de un pozo, cubriéndolo con piedras grandes para impedir que salieran. Ante los llantos persistentes de los animales y la falta de respuesta por parte del hombre, la vecina decidió informar de inmediato a tanto la fuerza de seguridad como al grupo animalista. La intervención de los rescatistas se produjo a los pocos minutos, y permitió constatar la gravedad de la escena.

Voceros de Rescate Animal Aguilares describieron en redes sociales la situación vivida durante el rescate: “Entre compañeras nos tiramos al pozo, cavamos con nuestras propias manos y uñas. Sacamos barro, tierra, piedra… Todo lo que fuera necesario hasta lograr rescatar a los cachorritos”, expresó el comunicado, remarcando el estado de desesperación detectado al llegar. Posteriormente, efectivos de la Patrulla Motorizada arribaron y se comunicaron enseguida con la Fiscalía y las autoridades judiciales.

La pronta acción de los rescatistas fue decisiva para evitar un desenlace peor. Tanto los cuatro cachorros como su madre fueron puestos bajo resguardo en hogares de tránsito, según explicó el grupo animalista al medio local La Gaceta. Además, se inició una campaña de búsqueda de adoptantes dispuestos a brindarles un hogar seguro y atención veterinaria.

El dueño de los animales, tras quedar detenido, fue trasladado a la comisaría, donde recibió notificación formal de las actuaciones judiciales. El Ministerio Público Fiscal confirmó que al jubilado se le imputó el delito de maltrato animal. De acuerdo con fuentes judiciales, en las próximas horas se celebrará una audiencia para solicitar prisión preventiva.

En materia legal, la normativa argentina contempla penas que oscilan entre 15 días y un año para estos casos, normalmente de cumplimiento condicional, lo que significa que la persona condenada no necesariamente debe permanecer en prisión.

Desde la organización Huellitas del Alma de Aguilares y voceros presentes en el procedimiento, indicaron que los animales salvados se encuentran en buenas condiciones y que el caso continúa bajo seguimiento de la justicia, a la espera de nuevas medidas en el avance de la investigación.