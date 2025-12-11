Prometían falsas inversiones y estafaron a una pareja de La Plata: el dinero pertenecía a una herencia familiar

Un matrimonio de La Plata fue estafado en $6 millones por un supuesto asesor financiero (GETTY)

Un matrimonio de La Plata perdió más de 6 millones de pesos en manos de estafadores que, bajo la apariencia de asesores financieros, ejecutaron una maniobra virtual dirigida a captar los fondos que la familia había reservado cuidadosamente para el futuro de sus hijos.

La mujer estafada, de 58 años y nacionalidad chilena, relató que todo comenzó cuando recibió un llamado en el que le presentaron una propuesta para “hacer rendir” cerca de 10 millones de pesos.

Según la información a la que pudo acceder 0221, los fondos provenían de la sucesión de los bienes de sus padres y su objetivo era invertirlos para el beneficio de los hijos. El interlocutor, que se presentó como asesor financiero, prometió oportunidades de inversión vinculadas a YPF.

De esta manera, el engaño continuó: el presunto profesional les proporcionó el enlace a una página de Facebook, que simulaba pertenecer a YPF. De acuerdo con la investigación, la apariencia de la página era sofisticada y convincente, lo que llevó a la pareja a confiar en la propuesta.

Primero, solicitaron documentación electrónica y, posteriormente, comenzaron a exigir transferencias periódicas, con la promesa de que les aseguraron que podrían acceder a rendimientos inmediatos de hasta $300.000 por semana, utilizando una plataforma bursátil ficticia. La dinámica se mantuvo durante días, bajo el pretexto de validar su participación y con promesas de obtener importantes beneficios.

Una vez consolidada la confianza y efectuados los primeros depósitos, los estafadores desplegaron nuevas estrategias. Según la denuncia, fueron derivados a una segunda interlocutora, que se identificó con el nombre de Rebeca Díaz Ávalos. Esta mujer les solicitó más transferencias y, a medida que recibían los fondos, endureció el contacto con mayor insistencia.

El caso escaló todavía más cuando un nuevo integrante de la organización delictiva, que se presentó como Sebastián, exigió la realización de más transferencias de fondos. La presión psicológica y las amenazas implícitas lograron que la familia agotara prácticamente la totalidad de los recursos destinados a sus hijos.

Alerta por nuevas estafas virtuales

Días atrás, la Comisión Nacional de valores (CNV) emitió una alerta al público inversor debido a la difusión de nuevas modalidades de estafas financieras virtuales, que circulan principalmente por redes sociales y servicios de mensajería instantánea, como Telegram o Whatsapp.

Según indicó la autoridad, los engaños utilizan perfiles falsos, logos institucionales y la supuesta validación de figuras públicas para captar fondos a través de promesas de altos rendimientos.

De acuerdo con lo informado por la CNV, los esquemas fraudulentos comienzan a menudo con publicaciones o mensajes directos que aseguran ganancias rápidas y seguras. Los estafadores recurren a identidades visuales similares a las de empresas e instituciones legítimas para dotar de credibilidad sus propuestas de inversión.

Incluso, emplean nombres de dominio y diseños de páginas web similares a las de bancos u otras compañías. Quienes diseñan estos fraudes apelan a una variedad de excusas para solicitar repetidas transferencias de fondos: códigos de activación, supuestos impuestos, tasas, derechos especiales o excusas vinculadas a presuntas caídas de plataformas.

En este escenario, la CNV advirtió que los contactos fraudulentos se difunden principalmente mediante canales como Telegram o WhatsApp, donde resulta difícil verificar la identidad de los interlocutores. Las víctimas quedan expuestas al entregar información personal y bancaria a cuentas o personas que no pueden validar, incrementando la vulnerabilidad del proceso.

La CNV publicó una serie de recomendaciones para quienes evalúan invertir en instrumentos financieros. El primer paso sugerido es verificar si la entidad o plataforma que ofrece la inversión se encuentra debidamente registrada en el sitio oficial del organismo. Allí puede comprobarse la existencia y autorización para operar de corredores, plataformas y agentes. Este registro resulta el principal instrumento para evitar caer en operaciones ilegales.

El segundo consejo clave apunta a revisar cuidadosamente propuestas que prometen rendimientos altos, rápidos o garantizados, ya que este tipo de ofrecimiento suele asociarse con fraudes. Además, la CNV insistió en la necesidad de no transferir fondos ni compartir datos sensibles con contactos o cuentas no verificadas.

Entre los tipos de fraude detectados, la autoridad distingue tres variantes principales:

Ofertas de inversión completamente falsas, en las que la supuesta oportunidad de negocio no existe .

Promociones en las que existe una inversión real, pero el dinero aportado nunca ingresa a la operatoria legítima, sino que se desvía a cuentas de los estafadores.

Casos en que los responsables fingen pertenecer a empresas reconocidas del sector financiero o bursátil, aunque su vínculo es inexistente.

Según la CNV, el dinero transferido en estos esquemas siempre termina en cuentas controladas por los estafadores, sin relación con ningún producto financiero genuino.

Otra táctica común implica la divulgación de información privilegiada, a la que supuestamente solo acceden unos pocos o aquellas personas que invierten antes que el resto. También se ofrecen descuentos exclusivos para los primeros aportantes, generando un clima de oportunidad irrepetible que presiona a una decisión apresurada.