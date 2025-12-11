Sociedad

Prometían falsas inversiones y estafaron a una pareja de La Plata: el dinero pertenecía a una herencia familiar

Los delincuentes se hicieron pasar por asesores financieros y ofrecían ganancias de 300 mil pesos por semanas por inversiones en YPF

Guardar
Un matrimonio de La Plata
Un matrimonio de La Plata fue estafado en $6 millones por un supuesto asesor financiero (GETTY)

Un matrimonio de La Plata perdió más de 6 millones de pesos en manos de estafadores que, bajo la apariencia de asesores financieros, ejecutaron una maniobra virtual dirigida a captar los fondos que la familia había reservado cuidadosamente para el futuro de sus hijos.

La mujer estafada, de 58 años y nacionalidad chilena, relató que todo comenzó cuando recibió un llamado en el que le presentaron una propuesta para “hacer rendir” cerca de 10 millones de pesos.

Según la información a la que pudo acceder 0221, los fondos provenían de la sucesión de los bienes de sus padres y su objetivo era invertirlos para el beneficio de los hijos. El interlocutor, que se presentó como asesor financiero, prometió oportunidades de inversión vinculadas a YPF.

De esta manera, el engaño continuó: el presunto profesional les proporcionó el enlace a una página de Facebook, que simulaba pertenecer a YPF. De acuerdo con la investigación, la apariencia de la página era sofisticada y convincente, lo que llevó a la pareja a confiar en la propuesta.

Primero, solicitaron documentación electrónica y, posteriormente, comenzaron a exigir transferencias periódicas, con la promesa de que les aseguraron que podrían acceder a rendimientos inmediatos de hasta $300.000 por semana, utilizando una plataforma bursátil ficticia. La dinámica se mantuvo durante días, bajo el pretexto de validar su participación y con promesas de obtener importantes beneficios.

Una vez consolidada la confianza y efectuados los primeros depósitos, los estafadores desplegaron nuevas estrategias. Según la denuncia, fueron derivados a una segunda interlocutora, que se identificó con el nombre de Rebeca Díaz Ávalos. Esta mujer les solicitó más transferencias y, a medida que recibían los fondos, endureció el contacto con mayor insistencia.

El caso escaló todavía más cuando un nuevo integrante de la organización delictiva, que se presentó como Sebastián, exigió la realización de más transferencias de fondos. La presión psicológica y las amenazas implícitas lograron que la familia agotara prácticamente la totalidad de los recursos destinados a sus hijos.

Lo robado estaba destinado a
Lo robado estaba destinado a ayudar a sus hijos (Foto: difusión)

Alerta por nuevas estafas virtuales

Días atrás, la Comisión Nacional de valores (CNV) emitió una alerta al público inversor debido a la difusión de nuevas modalidades de estafas financieras virtuales, que circulan principalmente por redes sociales y servicios de mensajería instantánea, como Telegram o Whatsapp.

Según indicó la autoridad, los engaños utilizan perfiles falsos, logos institucionales y la supuesta validación de figuras públicas para captar fondos a través de promesas de altos rendimientos.

De acuerdo con lo informado por la CNV, los esquemas fraudulentos comienzan a menudo con publicaciones o mensajes directos que aseguran ganancias rápidas y seguras. Los estafadores recurren a identidades visuales similares a las de empresas e instituciones legítimas para dotar de credibilidad sus propuestas de inversión.

Incluso, emplean nombres de dominio y diseños de páginas web similares a las de bancos u otras compañías. Quienes diseñan estos fraudes apelan a una variedad de excusas para solicitar repetidas transferencias de fondos: códigos de activación, supuestos impuestos, tasas, derechos especiales o excusas vinculadas a presuntas caídas de plataformas.

En este escenario, la CNV advirtió que los contactos fraudulentos se difunden principalmente mediante canales como Telegram o WhatsApp, donde resulta difícil verificar la identidad de los interlocutores. Las víctimas quedan expuestas al entregar información personal y bancaria a cuentas o personas que no pueden validar, incrementando la vulnerabilidad del proceso.

La CNV publicó una serie de recomendaciones para quienes evalúan invertir en instrumentos financieros. El primer paso sugerido es verificar si la entidad o plataforma que ofrece la inversión se encuentra debidamente registrada en el sitio oficial del organismo. Allí puede comprobarse la existencia y autorización para operar de corredores, plataformas y agentes. Este registro resulta el principal instrumento para evitar caer en operaciones ilegales.

El segundo consejo clave apunta a revisar cuidadosamente propuestas que prometen rendimientos altos, rápidos o garantizados, ya que este tipo de ofrecimiento suele asociarse con fraudes. Además, la CNV insistió en la necesidad de no transferir fondos ni compartir datos sensibles con contactos o cuentas no verificadas.

Entre los tipos de fraude detectados, la autoridad distingue tres variantes principales:

  • Ofertas de inversión completamente falsas, en las que la supuesta oportunidad de negocio no existe.
  • Promociones en las que existe una inversión real, pero el dinero aportado nunca ingresa a la operatoria legítima, sino que se desvía a cuentas de los estafadores.
  • Casos en que los responsables fingen pertenecer a empresas reconocidas del sector financiero o bursátil, aunque su vínculo es inexistente.

Según la CNV, el dinero transferido en estos esquemas siempre termina en cuentas controladas por los estafadores, sin relación con ningún producto financiero genuino.

Otra táctica común implica la divulgación de información privilegiada, a la que supuestamente solo acceden unos pocos o aquellas personas que invierten antes que el resto. También se ofrecen descuentos exclusivos para los primeros aportantes, generando un clima de oportunidad irrepetible que presiona a una decisión apresurada.

Temas Relacionados

estafaahorroshijosinversiónLa Platamatrimonio

Últimas Noticias

Un jubilado denunció que usaron su tarjeta durante una década y detuvieron a su ex novia de 27 años

La Policía de Misiones detuvo a una mujer que desde 2014 realizó transferencias y consumos sin consentimiento de la víctima, un hombre de 86 años. La investigación logró determinar que mantuvieron una relación afectiva

Un jubilado denunció que usaron

Condenaron a un hombre a 15 años de prisión por abusar de dos niñas de su familia

Los aberrantes hechos ocurrieron el 13 de diciembre del año pasado en la localidad de Villa Dolores

Condenaron a un hombre a

Desarticularon una red de apuestas clandestinas que operaba en el sur de la Ciudad de Buenos Aires

El procedimiento denominado “ROMBO SUR” fue coordinado por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar junto a Lotería de la Ciudad, permitiendo la detención de una persona sospechada de integrar una organización dedicada a explotar juegos ilegales

Desarticularon una red de apuestas

Detuvieron a un hombre por matar de un tiro a un joven de 18 años durante un raid delictivo

Todo sucedió en la casa de la víctima, ubicada en la calle Méndez al 1300, Florencio Varela. El ahora detenido era intensamente buscado desde enero

Detuvieron a un hombre por

Un extraño fenómeno climático formó un “embudo” en el cielo de Córdoba y sorprendió a turistas

Ocurrió en Los Gigantes, en Sierras Grandes. Luego de un par de minutos comenzó a llover en el lugar y el fenómeno desapareció

Un extraño fenómeno climático formó
DEPORTES
Jornada clave en Las Finales:

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

Alerta Racing Club: un gigante de Sudamérica inició gestiones por una de sus máximas figuras

Racing derrotó a Belgrano en el Cilindro de Avellaneda y sacó la primera ventaja en la final del Torneo Femenino

La frase con la que Dibu Martínez palpitó el Mundial y causó furor entre los fanáticos de la selección argentina

TELESHOW
Quién fue el último eliminado

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras de más de dos décadas de amor

La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

Rocío Marengo tras convertirse en madre: “Me dieron el alta y ya estoy en casa; Isidro va a seguir unos días más en neo”

INFOBAE AMÉRICA

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró una época en que se casaban por razones económicas, hoy por una visa”

Lou Andreas-Salomé, la musa rebelde que desafió a Sigmund Freud y revolucionó el psicoanálisis

“Ruralismo”, una oda al campo, la nostalgia y la resistencia

La íntima historia de Barcelona junto al Mediterráneo: de puerto romano a capital global

Luis Arce, ex presidente de Bolivia, no declaró tras su arresto en la causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena