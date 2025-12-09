Un incendio forestal en San Rafael afectó más de 300 hectáreas: los brigadistas lograron contener las llamas

Personal especializado trabajó durante varias jornadas en la zona de Cerro Regalón Monte Comán

Un incendio forestal que se desató en Cerro Nevado, dentro del campo Cerro Regalón en el departamento de San Rafael, fue contenido luego de varios días de tareas articuladas entre brigadistas y personal técnico. El foco, que comprometió aproximadamente 300 hectáreas, generó preocupación por la presencia de abundante material combustible en los cañadones, una situación que se vio agravada por los fuertes vientos y las condiciones meteorológicas adversas de la zona.

El episodio motivó la respuesta inmediata de distintas cuadrillas del Plan Provincial de Manejo del Fuego y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Desde la base emisora de Monte Comán, se dispuso un operativo con dos cuadrillas, una local de San Rafael y otra de General Alvear, que encararon un ataque directo sobre ambos flancos en dirección a la cabeza del incendio, estrategia que se mantuvo durante toda la operación para intentar frenar el avance de las llamas.

Con jornadas que comenzaban al amanecer y se extendían hasta caída la tarde, el despliegue incluyó el apoyo permanente de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para el traslado de personal y soporte logístico sobre el terreno.

Las condiciones del viento y la variabilidad del clima influyeron en la dinámica de cada jornada, obligando a mantener la vigilancia sobre cada sector activo.

El área afectada permanecerá bajo monitoreo luego de lograr la contención del foco

Diego Martí, a cargo de la dirección del Plan Provincial de Manejo del Fuego, explicó al medio local La Ventana San Rafael: “Han trabajado dos cuadrillas, una de Monte Comán y otra de General Alvear, con un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Hoy sumamos tres cuadrillas, dos de Monte Comán y una de General Alvear, que continúan operando en la zona con apoyo del mismo helicóptero para el traslado de personal”. Martí, además, anticipó que “si no registramos actividad, el incendio quedará oficialmente contenido y mañana ya no haría falta continuar con vuelos para el traslado de brigadistas”.

Pese a la contención alcanzada, los responsables del operativo advirtieron que el monitoreo sobre el área afectada continuará para detectar cualquier indicio de reinicio del fuego, en especial frente a posibles cambios en la dirección e intensidad del viento. El incendio había mostrado un comportamiento de riesgo en los días previos, impulsado por las condiciones del terreno y la carga de combustible natural que caracteriza a la región.

La inversión y el fortalecimiento estructural del Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependencia que pertenece al Ministerio de Energía y Ambiente, resultaron determinantes para organizar la logística y responder con rapidez al avance del incendio.

El plan cuenta actualmente con bases en Monte Comán (San Rafael) y Ñacuñán (Santa Rosa), mientras que la inauguración de una nueva base en La Paz suma capacidad para la prevención y el combate de incendios en el este mendocino. El programa de inversiones asociado a este esquema operativo supera los 2.400 millones de pesos, permitiendo optimizar articulaciones con municipios, municipios y fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

La inversión provincial permitió reforzar la red de respuesta ante incendios forestales en Mendoza (Fotos: La Ventana San Rafael)

Las imágenes captadas por los equipos de brigadistas durante las tareas de control muestran la magnitud del fenómeno y el despliegue puesto en marcha. El área afectada seguirá bajo observación activa hasta tanto se descarte cualquier riesgo de reactivación o extensión del fuego.

Por otra parte, es importante recordar que la Administración de Parques Nacionales formalizó una medida que prohíbe el uso del fuego en áreas naturales protegidas de la Patagonia y otras zonas del centro del país ante el aumento del riesgo de incendios forestales para la temporada de verano 2025-2026.

El Gobierno ordenó que desde el 5 de diciembre y hasta el 30 de abril de 2026, queda prohibida cualquier quema en los parques mencionados, permitiéndose únicamente el uso de instalaciones habilitadas para la cocción de alimentos en campamentos organizados por prestadores turísticos autorizados (concesionarios o permisionarios), dado que “resulta necesario reforzar las medidas de prevención respecto del uso del fuego en todas las Áreas Protegidas”.