Sociedad

Un incendio forestal en San Rafael afectó más de 300 hectáreas: los brigadistas lograron contener las llamas

Luego de intensos días con vientos adversos y material combustible en los cañadones, grupos de bomberos y un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego apagaron el foco en el cerro Regalón

Guardar
Personal especializado trabajó durante varias
Personal especializado trabajó durante varias jornadas en la zona de Cerro Regalón Monte Comán

Un incendio forestal que se desató en Cerro Nevado, dentro del campo Cerro Regalón en el departamento de San Rafael, fue contenido luego de varios días de tareas articuladas entre brigadistas y personal técnico. El foco, que comprometió aproximadamente 300 hectáreas, generó preocupación por la presencia de abundante material combustible en los cañadones, una situación que se vio agravada por los fuertes vientos y las condiciones meteorológicas adversas de la zona.

El episodio motivó la respuesta inmediata de distintas cuadrillas del Plan Provincial de Manejo del Fuego y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Desde la base emisora de Monte Comán, se dispuso un operativo con dos cuadrillas, una local de San Rafael y otra de General Alvear, que encararon un ataque directo sobre ambos flancos en dirección a la cabeza del incendio, estrategia que se mantuvo durante toda la operación para intentar frenar el avance de las llamas.

Con jornadas que comenzaban al amanecer y se extendían hasta caída la tarde, el despliegue incluyó el apoyo permanente de un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para el traslado de personal y soporte logístico sobre el terreno.

Las condiciones del viento y la variabilidad del clima influyeron en la dinámica de cada jornada, obligando a mantener la vigilancia sobre cada sector activo.

El área afectada permanecerá bajo
El área afectada permanecerá bajo monitoreo luego de lograr la contención del foco

Diego Martí, a cargo de la dirección del Plan Provincial de Manejo del Fuego, explicó al medio local La Ventana San Rafael: “Han trabajado dos cuadrillas, una de Monte Comán y otra de General Alvear, con un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Hoy sumamos tres cuadrillas, dos de Monte Comán y una de General Alvear, que continúan operando en la zona con apoyo del mismo helicóptero para el traslado de personal”. Martí, además, anticipó que “si no registramos actividad, el incendio quedará oficialmente contenido y mañana ya no haría falta continuar con vuelos para el traslado de brigadistas”.

Pese a la contención alcanzada, los responsables del operativo advirtieron que el monitoreo sobre el área afectada continuará para detectar cualquier indicio de reinicio del fuego, en especial frente a posibles cambios en la dirección e intensidad del viento. El incendio había mostrado un comportamiento de riesgo en los días previos, impulsado por las condiciones del terreno y la carga de combustible natural que caracteriza a la región.

La inversión y el fortalecimiento estructural del Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependencia que pertenece al Ministerio de Energía y Ambiente, resultaron determinantes para organizar la logística y responder con rapidez al avance del incendio.

El plan cuenta actualmente con bases en Monte Comán (San Rafael) y Ñacuñán (Santa Rosa), mientras que la inauguración de una nueva base en La Paz suma capacidad para la prevención y el combate de incendios en el este mendocino. El programa de inversiones asociado a este esquema operativo supera los 2.400 millones de pesos, permitiendo optimizar articulaciones con municipios, municipios y fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

La inversión provincial permitió reforzar
La inversión provincial permitió reforzar la red de respuesta ante incendios forestales en Mendoza (Fotos: La Ventana San Rafael)

Las imágenes captadas por los equipos de brigadistas durante las tareas de control muestran la magnitud del fenómeno y el despliegue puesto en marcha. El área afectada seguirá bajo observación activa hasta tanto se descarte cualquier riesgo de reactivación o extensión del fuego.

Por otra parte, es importante recordar que la Administración de Parques Nacionales formalizó una medida que prohíbe el uso del fuego en áreas naturales protegidas de la Patagonia y otras zonas del centro del país ante el aumento del riesgo de incendios forestales para la temporada de verano 2025-2026.

El Gobierno ordenó que desde el 5 de diciembre y hasta el 30 de abril de 2026, queda prohibida cualquier quema en los parques mencionados, permitiéndose únicamente el uso de instalaciones habilitadas para la cocción de alimentos en campamentos organizados por prestadores turísticos autorizados (concesionarios o permisionarios), dado que “resulta necesario reforzar las medidas de prevención respecto del uso del fuego en todas las Áreas Protegidas”.

Temas Relacionados

MendozaCerro RegalónSan RafaelIncendios forestalesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Detectaron en Pinamar a 27 conductores alcoholizados durante el fin de semana largo

Los operativos controlaron a 1.205 vehículos en distintos zonas. Un hombre tenía 2,21 gramos de alcohol por litro de sangre. Rige la tolerancia cero

Detectaron en Pinamar a 27

Se incendió un colectivo en Mendoza y las llamas casi prenden fuego un árbol: no hubo heridas

Vecinos registraron el momento en que el rodado fue alcanzado por el fuego en una zona urbana de la capital provincial

Se incendió un colectivo en

Se negó a declarar la trabajadora sexual acusada de haber matado a un policía retirado a puñaladas para robarle

Vecina de la víctima, fue imputada por el crimen de Oscar Alberto Ávalos, un ex suboficial de la Bonaerense de 78 años que fue asesinado en su casa de General Rodríguez hace dos años y tres meses

Se negó a declarar la

Tiroteo en Lanús: una policía baleada y tres delincuentes presos tras robar un auto y chocar durante la persecución

Ocurrió esta madrugada. Los acusados tienen entre 17 y 19 años

Tiroteo en Lanús: una policía

Cuánto costará entrar a los Parques Nacionales de todo el país durante el verano

Los valores varían según el público general, estudiantes, residentes argentinos y provinciales. Qué son los Flexipass y por cuántos días se podrán utilizar

Cuánto costará entrar a los
DEPORTES
Liverpool le gana al Inter

Liverpool le gana al Inter en el cruce más atractivo de la quinta fecha de la Champions: toda la agenda

El plan de Jack Doohan para volver a correr en la F1: los tests que hará en una categoría top

A’ja Wilson fue elegida la Deportista del Año por la revista TIME tras una temporada histórica

La peculiar historia de amor entre un ex jugador de Boca y la hermana de un ex River: “Se puso melancólico y me lo dijo”

El gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras un blooper del PSV: sus impactantes números

TELESHOW
Rocío Marengo celebró la mejoría

Rocío Marengo celebró la mejoría de su hijo y compartió una tierna foto del nacimiento: “Acá se festeja”

La palabra de Roberto García Moritán tras su separación de Priscila Crivocapich: “Las cosas no salieron como pensamos”

Fede Bal también confirmó el noviazgo con Evelyn Botto: “Que lo sepa el mundo”

Daniela Christiansson entró en la última etapa de su embarazo y compartió una dulce postal

Así fue el bautismo de la hija de Eduardo y Elina Costantini: ambiente familiar y profunda espiritualidad

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky expresó su disposición a

Zelensky expresó su disposición a celebrar elecciones en Ucrania bajo garantías internacionales de seguridad: “Estoy listo”

El debilitamiento del campo magnético sobre el Atlántico preocupa a la ciencia: cuáles son los riesgos

Reino Unido sancionó a estructuras de propaganda rusa y a empresas chinas por vínculos en campañas de guerra híbrida

Cómo la ciencia logró que las raíces penetren suelos duros y los cultivos aumenten su producción

Longevidad, mito y negocio: la increíble historia de Thomas Parr y las píldoras que prometían salud infinita