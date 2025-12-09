Se incendió un colectivo en Mendoza y las llamas casi prenden fuego un árbol: no hubo heridas

No se reportaron personas heridas, a pesar de la magnitud del siniestro (El Sol)

Un colectivo perteneciente al grupo 300 se incendió en el distrito de Dorrego, en la localidad de Guaymallén, dentro de la provincia de Mendoza. El episodio tuvo lugar apenas minutos pasadas las 19:00 y generó alarma entre quienes transitaban la zona, tanto vecinos como automovilistas.

El foco ígneo se generó el lunes por la tarde mientras la unidad circulaba por inmediaciones de Cobos y Pueyrredón, momento en que, por razones que señalaron fuentes policiales, empezó a propagarse el fuego. Si bien las primeras hipótesis apuntan a un desperfecto técnico como posible disparador del siniestro, las causas exactas quedaron bajo investigación, indicó el medio local El Sol.

Las llamas avanzaron rápidamente y no solo consumieron parte del colectivo, sino que alcanzaron además un árbol cercano, complicando aún más el cuadro durante los minutos iniciales.

Ante el súbito desarrollo del incendio, varios vecinos reaccionaron de inmediato: algunos registraron la escena con sus teléfonos celulares, mientras otros dieron aviso al servicio de emergencias a través del 911.

Poco después, varias dotaciones de bomberos acudieron al lugar, desplegando los recursos necesarios para contener y extinguir el fuego. Durante sus labores, los bomberos enfriaron la estructura del colectivo con el objetivo de evitar que se produjeran nuevas llamas.

El tránsito en ese tramo permaneció restringido de manera temporal hasta que se completaron las maniobras de extinción y se garantizó la seguridad en la zona.

Pese a la magnitud del incidente, no se registraron personas heridas como consecuencia del incendio del colectivo. En el entorno, el episodio provocó inquietud y una extensa movilización de equipos de emergencia, quienes actuaron para devolver la normalidad al sector.

El antecedente en Ciudad Universitaria

Un incendio afectó a un colectivo de la línea 160 que se desplazaba en servicio por Avenida Intendente Cantilo, a la altura del segundo pabellón de Ciudad Universitaria. Ante el alerta, los Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar para combatir las llamas que envolvieron completamente el vehículo.

La dotación de bomberos desplegó una línea de 38 mm sobre la calzada y actuó de inmediato para frenar el avance del fuego, que se había propagado de manera total a la unidad. El incidente se desató cerca de las 14:20, cuando el colectivo circulaba con pasajeros, generando una situación de emergencia que movilizó a los servicios de asistencia.

Durante el operativo, bomberos y personal de apoyo verificaron la situación de los pasajeros y del chofer, y constataron que todos habían descendido por sus propios medios antes de que las llamas envolvieran el vehículo. Según información oficial brindada allí mismo, la evacuación se realizó en completo orden y sin incidentes, lo que evitó situaciones de pánico o lesionados.

Las autoridades explicaron que el fuego tuvo su origen en un recalentamiento del motor, lo que causó una combustión rápida e intensa dentro del habitáculo y el compartimento trase­ro del colectivo. La magnitud del incendio generó alarma entre quienes se encontraban en las inmediaciones, sobre todo por la rápida propagación del fuego y el denso humo que llegó a verse desde distintos puntos de la ciudad.

El accionar de los bomberos resultó determinante, ya que lograron controlar el incendio antes de que se extendiera a la infraestructura cercana. Aunque el colectivo quedó completamente destruido, no se produjeron daños materiales en el riel del metrobus. Finalmente, no se requirió la intervención de otros servicios de emergencia, debido a que no hubo víctimas ni heridos.