Detectaron en Pinamar a 27 conductores alcoholizados durante el fin de semana largo

El fin de semana largo la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó controles de alcoholemia y documentación en Pinamar. Se fiscalizaron 1.205 vehículos y se realizaron 49 infracciones. Se detectaron 27 alcoholemias positivas y la graduación más alta fue de 2,21 g/l.

Durante el fin de semana largo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en articulación con organismos provinciales y municipales, llevó adelante un operativo intensivo en Pinamar que incluyó controles de alcoholemia y verificación de documentos en accesos clave y zonas de alta circulación vehicular.

Según reportó la propia ANSV, el despliegue dejó como saldo 27 alcoholemias positivas y 36 licencias de conducir retenidas, dentro de un universo total de 1.205 vehículos fiscalizados.

El mayor registro de alcohol en sangre alcanzó los 2,21 gramos por litro, un valor que superó ampliamente el límite permitido por la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires. “Le recuerdo que la tolerancia es cero, ¿sí? (...) 2,21. Es positivo”, notificó un agente durante el control, de acuerdo a la transcripción difundida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Las actuaciones de fiscalización se extendieron tanto de día como de noche en La Frontera y otros puntos de acceso, espacios que concentran una importante circulación, particularmente de cuatriciclos y UTVs que requieren regulaciones estrictas.

Las tareas incluyeron controles de documentación y alcoholemia, los vehículos fiscalizados circularon en accesos y en la zona de médanos y playa

Justamente, el segundo control difundido en el video, es de uno de esos vehículos tipo areneros, en el cual su conductor dio positivo con 0,46 gramos por litro de alcohol en sangre.

La ANSV explicó que los 49 vehículos infraccionados resultaron de una variedad de motivos, aunque los controles de alcoholemia y el refuerzo de la documentación fueron los ejes principales del operativo. La coordinación involucró a la Dirección Provincial de Fiscalización, Control del Tránsito y la Seguridad Vial, la Secretaría de Transporte, la Jefatura comunal de Pinamar y la Superintendencia de Seguridad Vial de La Costa.

El área de La Frontera suele ser una de las regiones más vigiladas, debido a su mezcla de médanos y playa que convoca a numerosos vehículos, lo que lleva a las autoridades a realizar controles permanentes para garantizar el cumplimiento de las normas y evitar incidentes viales.

En la información difundida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se destacó que estos operativos se consideran estratégicos para prevenir siniestros y monitorear el respeto de la ley, especialmente durante períodos de gran afluencia turística.

“Él se estaba durmiendo”: la insólita excusa de un conductor que fue detenido mientras manejaba borracho en la Ruta 5

El conductor confesó que había tomado pero que manejó porque el acompañante se estaba quedando dormido

En un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 244, en la provincia de Buenos Aires, agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detuvieron la marcha de un vehículo después de detectar una situación irregular. Un hombre fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó como resultado 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando en territorio bonaerense la tolerancia es cero para todos los conductores.

Durante el control, el personal de la ANSV procedió de acuerdo con el protocolo. De acuerdo con el diálogo que se escucha en el video, tras pedirle al conductor que retirara la boquilla utilizada para la prueba, le recordaron que no está permitido beber alcohol y manejar en la provincia.

Ante la consulta de los agentes, el hombre reconoció haber ingerido cerveza y no ocultó que había tomado antes de iniciar el viaje. “Sí, sí, tomé”, respondió cuando lo interrogaron sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

“Veníamos de trabajar y nos estamos dirigiendo hacia Buenos Aires. Él se estaba durmiendo y le dije: ‘Bueno, ¿querés que maneje yo?’. Manejé un rato y justo ahora caímos acá. Él tiene cero. Él no estaba tomando alcohol”, sostuvo frente a los agentes.

Además, el hombre explicó que provenían de Santa Rosa, La Pampa y se dirigían hacia la ciudad de Buenos Aires, con la intención de cubrir una distancia de alrededor de 600 kilómetros. Sin embargo, el control interrumpió el viaje.

Las consecuencias derivadas de este episodio fueron inmediatas. Los agentes retuvieron la licencia de conducir del hombre y labraron la infracción correspondiente. Asimismo, la sanción administrativa contempla una multa que trepa a cerca de $1.700.000 y la intervención de la Justicia, que podría disponer la inhabilitación para conducir hasta dos años.