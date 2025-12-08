Sofía Paz: “El 45% de los chicos adoptados son devueltos porque los adultos no están preparados, muchos romantizan la adopción”

Sofía Paz, directora de los hogares "Una Posta en el Camino" y "La Postita".

“Es un montón”, dijo Sofía Paz, directora de los hogares Una Posta en el Camino y La Postita, al hablar sobre los 16 procesos de adopción y 38 egresos de niños logrados en solamente tres años de trabajo intenso. “Hoy soy tutora legal de 40 niños, detrás de cuarenta expedientes”, afirmó.

La labor, marcada por el dolor personal y la superación —perdió a su marido poco después de abrir el primer hogar—, la convirtió en referente nacional sobre lo que implica trabajar por la niñez y la adoptabilidad en la Argentina: “El 45% de los chicos son devueltos a los hogares porque los adultos no están preparados y porque muchos romantizan la adopción”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cata Barbot y Cecilia Boufflet. En este contexto, Paz profundizó en la importancia de la tarea de los hogares de tránsito, el acompañamiento en los procesos judiciales, la diferencia en los tiempos de la justicia frente a la realidad urgente de los niños y la compleja trama afectiva y burocrática que atraviesan quienes esperan ser adoptados.

La realidad del sistema aparece cruda en la voz de Paz, quien detalló el entramado legal, emocional y social en el que están inmersos miles de pequeños en busca de una familia. Y relató que las medidas de abrigo, que determinan el tiempo que un niño puede permanecer en un hogar, duran seis meses con posibilidad de prórroga, pero recalcó: “El tiempo de la justicia es el tiempo de la justicia, pero el de los niños es otro: forzosamente más rápido. Hay un choque entre los tiempos”.

De esta forma, destacó así el rol de su organización: “Como asociación civil, estamos muy encima de los expedientes, todo el tiempo hablando con defensorías, servicios locales… Para que las cuestiones avancen, porque para los chicos son días que cuentan mucho”.

Historia personal y roles

La vocación nació de su experiencia como referente afectivo y, posteriormente, como familia en tránsito, antes de fundar sus hogares: “Yo sabía que quería poner un hogar, aunque sin saber cómo ni de qué manera, con mucha inconsciencia, pero con mucha vocación. Trabajé ocho años en un hogar y fui familia en tránsito de dos niñitas con síndrome de Down. Cuando ellas se fueron, decidí renunciar a mi trabajo y arrancar con este proyecto”. Así, nació el primer espacio, luego el segundo. La Postita hoy cobija a diez bebés, mientras en Una Posta en el Camino acompaña a niños y niñas de hasta once años.

La pregunta sobre los vínculos y el desapego es ineludible en estos escenarios. “Sí, lloro mucho cuando se van. Me queda la satisfacción de la tarea cumplida, de haber acompañado a un niño roto, porque eso es lo que es un niño separado, un niño roto. Pero cuando ves que encuentra una familia, cuando el niño empieza a cambiar la mirada, eso justifica el dolor y el extrañar”.

El rol de la familia de tránsito, afirmó, “no es ser mamá: hago el rol de mamá, pero nunca soy mamá. Eso es clarísimo desde el primer día, incluso con los bebés de un mes. ‘Sofi te va a cuidar hasta que tengas papás nuevos’, les decimos. Ellos lo entienden perfectamente”.

Los tiempos de la Justicia

Paz insiste en el respeto irrestricto por la historia de cada niño. “Cuando un chico entra al hogar, por más lindo que sea, todo lo que tiene, él no quiere estar ahí, no es su mejor plan. Lo sacaste de su lugar de pertenencia, y eso es devastador para un niño. Por eso el proceso de adoptabilidad debe ir acompañado, trabajando terapias, estimulaciones y, sobre todo, dándole tiempo al chico para entender que su vida cambió antes de buscar que despierte el deseo de ser hijo nuevamente”.

El acompañamiento desde los hogares no termina cuando los niños se van. “El tiempo de las burocracias muchas veces nos obliga a intervenir para acelerar audiencias o decisiones. Justamente, hace poco una niña de un año y tres meses llevaba semanas esperando una audiencia que no llegaba. Hablamos con la secretaria del juzgado: ‘Por favor, esto ya está, la nena necesita irse’. Logramos que pongan fecha y eso cambió el ritmo del proceso”. Las emociones se entrecruzan: “El trabajo nuestro también es ahí, todo el tiempo, con el equipo técnico. Llevamos fotos, mostramos quiénes esperan, porque no se puede deshumanizar a la Justicia”.

El sistema evidencia limitaciones estructurales críticas. “En Argentina hay diez mil chicos judicializados con medidas de abrigo; hay entre mil doscientas y mil trescientas familias en todo el país en el registro único para adoptar. Pero de ellas, el 98 % buscan un solo niño y que sea bebé”, explica. La consecuencia es directa: “Te quedan cien familias con disponibilidad real para chicos más grandes o grupos de hermanos. Por eso, el 45 % de los chicos son devueltos”.

El acompañamiento hacia los chicos

La devolución de un niño adoptado muchas veces responde a la falta de preparación y acompañamiento a los adultos. Y relató: “El primer año de la adopción es durísimo. El niño te va a probar la incondicionalidad, porque la perdió. Los adultos muchas veces romantizan la adopción, piensan que solo con amor alcanza, y no es así. El chico va a probar la incondicionalidad porque necesita atestiguar que no será nuevamente abandonado. Así, ese año es una prueba para ambas partes, y si la familia no está sostenida, pueden aparecer graves retrocesos”.

El fenómeno de la “devolución” es, para Paz, un golpe doloroso: “Si la familia devuelve a un niño, lo hace para siempre, no hay marcha atrás. Tiene que ver con adultos que no estaban preparados, que no sabían de psicología, ni de las etapas evolutivas, ni dónde se estaban metiendo realmente”.

El acompañamiento terapéutico es vital en los hogares a su cargo: “Tenemos tres terapeutas que hacen un trabajo clínico con los chicos, todos van a terapia. Es el trabajo más fuerte que hacemos: lograr que todos los niños despierten el deseo y la confianza de volver a ser ‘hijos’, y eso lleva muchísimo tiempo y dedicación”.

Al hablar de los adolescentes que permanecen por largos años institucionalizados y alcanzan la mayoría de edad sin ser adoptados, expuso la cruda realidad: “En este sistema, el chico de diez años ya casi no lo adopta nadie. Son pocos los hogares que trabajan con adolescentes y, en general, es muy difícil visitar o darles herramientas para después de los dieciocho, cuando el sistema les pide que se conviertan en adultos de un día para el otro”.

Y sumó: “Algunas asociaciones civiles acompañan el egreso de los chicos, les enseñan oficios, los ayudan a encontrar vivienda, pero depende casi siempre de la existencia de una buena organización, una familia que los apoye. Muchos quedan solos, con sus valijas en la puerta del hogar”.

La directora sostuvo que el mayor desafío es humanizar los procesos y priorizar siempre el impacto en los niños. “Nosotros tenemos como regla decirles la verdad, contarles lo que ocurre con sus expedientes, lo que sucede en las audiencias, quiénes toman decisiones, por qué a veces se demora la posibilidad de formar una familia”, contó.

En el cierre, expuso con orgullo los logros de los niños y de las familias que sí se adaptan: “Tengo el caso de un nene que llegó destruido con dos meses, no miraba a nadie y se fue adoptado. Hoy va con su mamá, su papá y sus hermanitas a pasar la tarde a la Posta. Vuelve, recorre el hogar, juega, y después se va cantando en el auto. Eso es transformación: estos padres entienden que el niño necesita recurrir, tener memoria, y lo acompañan”.

