La Corte ordenó implementar acciones urgentes para preservar el Delta del río Paraná de los incendios

La Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, así como a los municipios de Rosario y Victoria, implementar de manera efectiva el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), con el objetivo de frenar los incendios que afectan a las islas entrerrianas.

Esta decisión, que lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, responde a una demanda presentada en junio de 2020 por la Asociación Equistica Defensa del Medio Ambiente, que exigía la recomposición ambiental y la erradicación definitiva de la quema indiscriminada en la región.

En el fallo, la Corte dispuso que las jurisdicciones involucradas deben avanzar en la instalación de equipamiento e infraestructura para establecer mecanismos de información de alerta temprana, así como en la implementación de la Red de Faros de Conservación, un Plan Sistemático de Control y un Plan de Manejo del Fuego para el Delta.

Los magistrados subrayaron que el PIECAS-DP, vigente desde 2008 como acuerdo interjurisdiccional, constituye el marco adecuado para coordinar políticas de prevención entre la Nación y las provincias.

El tribunal aclaró que el seguimiento y monitoreo del plan no corresponde a la instancia judicial, ya que implicaría una tarea de tiempo indefinido debido a la naturaleza cíclica de los incendios. En la resolución, se enfatizó que la responsabilidad de implementar políticas de protección y fiscalización ambiental recae en las provincias, mientras que el Estado nacional se limita a dictar los presupuestos mínimos de protección ambiental.

Por su parte, el Gobierno argumentó que el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias. Mientras tanto, la provincia de Santa Fe sostuvo que, aunque los incendios ocurren fuera de su jurisdicción, sus efectos impactan en su territorio. Además, destacaron que está prohibida la quema de pastizales en todo el territorio santafesino y que se han impulsado diversas medidas para prevenir y controlar los focos ígneos.

El municipio de Rosario cuestionó su inclusión en la demanda, señalando que “las quemas intencionales, ilegales y sistemáticas del Delta superior del Río Paraná se sitúan geográficamente (a excepción de las islas General Sabino Corsi -norte y sur- y General Pistarini, empadronadas a favor de la Provincia de Santa Fe) en la provincia de Entre Ríos”.

No obstante, la Corte incluyó a Rosario y Victoria en la obligación de ejecutar el plan estratégico, remarcando la necesidad de una acción coordinada para preservar el Delta del Paraná frente a la amenaza recurrente de los incendios.

Se quemaron más de 21 mil hectáreas en Trelew

Más de 21 mil hectáreas resultaron arrasadas por incendios forestales en las inmediaciones de Trelew, en la provincia de Chubut, durante la última semana, lo que generó alarma ante la inminente llegada del verano y un posible aumento del riesgo de nuevos focos, según informaron los Bomberos Voluntarios de Trelew.

La magnitud del operativo desplegado para contener el avance del fuego implicó la movilización de recursos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, junto con el apoyo de Protección Civil provincial, Vialidad Nacional y fuerzas de seguridad, utilizando vehículos 4x4 y maquinaria especializada. El área afectada, que alcanzó 21.534 hectáreas, obligó a mantener guardias permanentes y relevos continuos para evitar que las llamas se propagaran fuera del perímetro establecido, de acuerdo con datos oficiales del municipio.

Más de 21 hectáreas se quemaron en Trelew, provincia de Chubut (Bomberos Voluntarios de Trelew)

El origen de los incendios se atribuyó a la caída de rayos sobre campos de vegetación seca, agravado por temperaturas superiores a 30 °C, vientos intensos y baja humedad, lo que favoreció la rápida propagación en terrenos de difícil acceso. Estas condiciones complicaron el ingreso de maquinaria pesada y exigieron un esfuerzo adicional de los brigadistas, quienes debieron intervenir en condiciones climáticas adversas y sostener la guardia durante largas horas.

El impacto económico del operativo fue considerable, con gastos millonarios en combustible, mantenimiento, logística, alimentación y material de protección para el personal, según detallaron los Bomberos Voluntarios de Trelew. “Recursos que, aunque significativos, son imprescindibles cuando el objetivo es proteger la vida, los bienes y el ambiente de nuestra comunidad”, afirmaron en un comunicado.

El jefe del cuerpo de bomberos, Daniel Otero, advirtió en declaraciones a Jornada Radio que la simultaneidad y el comportamiento de los incendios en noviembre resultan inusuales: “Es preocupante que tengamos dos incendios simultáneos provocados por rayos y que hayan tenido este comportamiento en noviembre, cuando todavía contamos con buena humedad, temperaturas bajas y condiciones más favorables”. Otero anticipó que “la intensidad con la que ardió el combustible vegetal demuestra que vamos a afrontar un verano muy, muy complicado”.

Los brigadistas tuvieron que realizar trabajos especiales para acceder a la tierra donde estaban las llamas (Bomberos Voluntarios de Trelew)

Tras varios días de trabajo, los equipos lograron contener el fuego dentro del perímetro, aunque continuaron las tareas para extinguir puntos calientes y evitar reinicios, con un seguimiento permanente de la zona afectada. Las autoridades recomendaron reforzar las acciones de prevención y la colaboración comunitaria ante la posibilidad de nuevos focos.