Sociedad

Un joven con retraso madurativo estuvo desaparecido una semana y lo encontraron: su perro estuvo todo el tiempo a su lado

El adolescente de 17 años fue trasladado al Policlínico Policial para ser examinado luego de su rescate. El can no se separó del menor que fue hallado en una zona rural

Guardar
El joven estuvo todo el
El joven estuvo todo el tiempo con su perro mientras estuvo desaparecido

Un adolescente de 17 años, oriundo del barrio General Savio en la ciudad de Córdoba, mantuvo la atención de autoridades y vecinos durante la última semana. El joven, con diagnóstico de retraso madurativo, permaneció desaparecido durante siete días hasta que la Policía de Córdoba logró hallarlo sano y salvo en la zona rural de La Mezquita, a las afueras de la capital provincial. Todo ese tiempo, su perro Tiki estuvo a su lado.

Las primeras señales de alarma surgieron el pasado 27 de noviembre, fecha en la que se perdió el rastro del adolescente identificado con las iniciales S.A. El adolescente salió de su casa y la familia inició la búsqueda tras advertir que no regresaba, según el reporte oficial difundido por el Gobierno de Córdoba.

De inmediato, la cuestión adquirió impulso judicial al intervenir la fiscalía encabezada por Raúl Garzón, que emitió una orden para activar los protocolos de rastreo y búsqueda de personas.

El perro Tiki acompañó a
El perro Tiki acompañó a S.A. durante toda su ausencia, ambos recibieron atención especializada al ser hallados

En el marco del procedimiento, efectivos de la División Protección de Personas de la Policía de Córdoba, junto a agentes de diversas dependencias, emprendieron un recorrido exhaustivo. Las novedades llegaron luego de una llamada telefónica al 911, aporte considerado determinante en el operativo, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Seguridad provincial. A partir de ese dato, los oficiales coordinaron acciones para explorar el sector conocido como La Mezquita, ubicado al oeste de la ciudad.

De acuerdo a lo publicado por el Gobierno de Córdoba, la intervención se desarrolló en las inmediaciones del camino a La Calera. Allí, personal policial localizó al adolescente, quien no estaba solo. Su perro, Tiki, lo acompañó durante todo el tiempo que permaneció alejado de su hogar.

“En todo momento estuvo acompañado por su perro y compañero Tiki, quien seguramente cuidó de él”, relató Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad, en declaraciones recogidas por El Diario de Carlos Paz. Tras el hallazgo, el animal fue trasladado a la División Canes de la fuerza, donde recibió cuidados veterinarios, corroboró la información oficial.

El adolescente fue encontrado en
El adolescente fue encontrado en la zona rural de La Mezquita, Córdoba, tras una llamada al 911

El reencuentro entre el adolescente y sus seres queridos ocurrió en el mismo sitio del hallazgo, bajo la atenta mirada de las autoridades provinciales y policiales. El fiscal Raúl Garzón, presente en los primeros partes, destacó el esfuerzo del personal de búsqueda.

Por su parte, Juan Carlos, padre del adolescente, agradeció a quienes participaron en el operativo. Cabe remarcar que del joven no se sabía nada durante una semana y su condición ponía en peligro de un riesgo mayor, por lo que la rápida actuación era clave.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti, acudieron personalmente a supervisar la situación y acompañar a la familia. “Fue enorme la emoción cuando llegamos con Juan Carlos y constatamos que estaba sano y salvo. Quiero reconocer especialmente a todo el personal de la división Protección de Personas de la Policía de Córdoba que desde el jueves lo buscaba fuertemente”, expresó Quinteros.

El ministro de Seguridad provincial
El ministro de Seguridad provincial y el director de Investigaciones Criminales supervisaron el reencuentro

Desde el primer día, la noticia movilizó equipos especializados en casos de desaparición. El rastreo incluyó seguimientos coordinados, relevamiento de zonas aledañas y la participación de brigadas de la policía. El descubrimiento del adolescente revitalizó el ánimo de sus allegados y también de los integrantes del operativo, confirmaron autoridades.

Tras el operativo de rescate, S.A. fue trasladado al Policlínico Policial para recibir asistencia médica y descartar cualquier complicación de salud, informaron fuentes oficiales.

Durante su internación recibió la visita del ministro Quinteros y el jefe de policía, Leonardo Gutiérrez, quienes le entregaron una camiseta del Club Atlético Belgrano, gesto vinculado a uno de los deseos manifestados por Samuel tras su reencuentro familiar.

Temas Relacionados

CórdobaCarlos PazDesaparecidosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Balearon en la cabeza a un policía de 20 años durante un operativo en Mar del Plata y su estado es crítico

La víctima, que participaba de un procedimiento en el marco de una investigación por venta de drogas, permanece internada con pronóstico reservado

Balearon en la cabeza a

La argentina que pasó 10 días desaparecida en la selva mexicana habló por primera vez: “No confiaba en nadie”

María Belén Zerda, de 39 años, contó a Infobae que sufrió un hackeo en su celular y así comenzó a sentirse vigilada por un grupo de desconocidos. Ante el miedo, se refugió en un área de vegetación exuberante de Cancún. Cómo sobrevivió

La argentina que pasó 10

Descontrol en La Plata: una joven atacó a una mujer y destrozó una verdulería en la que buscó refugio

Un vecino intentó ayudar y la atacó con una escoba, pero también fue violentado por la agresora. Fue aprehendida por la policía

Descontrol en La Plata: una

El humillante arresto de May, la jefa de una banda de ladrones: “Dejame que me moje el pelo nomás”

Es la cuarta detenida de la organización criminal que asaltó a un familiar de un fiscal federal y que en sus filas tenía a un teniente de la Bonaerense

El humillante arresto de May,

Santiago del Estero: una casa se derrumbó y un electricista quedó atrapado entre los escombros

Cornelio Isidoro Ayunta fue rescatado con vida por bomberos voluntarios, personal del municipio y médicos. El hombre de 60 años sufrió una fractura en la pierna y politraumatismos por el siniestro

Santiago del Estero: una casa
DEPORTES
De Franco Colapinto a Ángel

De Franco Colapinto a Ángel Di María: se dieron a conocer las ternas de los nominados a ganar los premios Olimpia

El contundente dardo de Lewis Hamilton a Red Bull por su manejo con Tsunoda: “Todos sabemos lo que pasa”

El recuerdo de Luján a Santiago Fredes, el joven DT que murió a los 35 años: “No nos entra el dolor en el pecho”

Franco Colapinto, a fondo: el momento más importante de su carrera, de qué se arrepiente y un dato clave con Alpine

La drástica medida que tomó el plantel de Gimnasia a días de jugar el clásico ante Estudiantes por las semifinales del Clausura

TELESHOW
El gesto de China Suárez

El gesto de China Suárez tras el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Ternura, familia y paisajes: así fue el cumpleaños de la mamá de Isabel Macedo en Jujuy

Benjamín Vicuña contó la verdad detrás del perfume que lanzó y que Wanda Nara le agradeció en sus redes

El divertido baile de Wanda Nara y Maxi López al ritmo de Sebastián Yatra: “Yo no sé cómo regresar”

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

INFOBAE AMÉRICA

Israel envió una delegación a

Israel envió una delegación a El Cairo para acelerar la recuperación de los restos del último rehén en manos de Hamas

Ruanda y el Congo firmaron un acuerdo de paz junto a Trump mientras persisten los combates en el este africano

El arte de decir “no”: cómo los límites asertivos previenen el estrés y la fatiga crónica

Científicos crean mini pulmones en laboratorio para agilizar la investigación de enfermedades respiratorias

Los gobiernos de Israel y El Líbano retomarán conversaciones directas en plena escalada en la frontera sur