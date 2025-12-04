Un joven con retraso madurativo estuvo desaparecido una semana y lo encontraron: su perro estuvo todo el tiempo a su lado

El joven estuvo todo el tiempo con su perro mientras estuvo desaparecido

Un adolescente de 17 años, oriundo del barrio General Savio en la ciudad de Córdoba, mantuvo la atención de autoridades y vecinos durante la última semana. El joven, con diagnóstico de retraso madurativo, permaneció desaparecido durante siete días hasta que la Policía de Córdoba logró hallarlo sano y salvo en la zona rural de La Mezquita, a las afueras de la capital provincial. Todo ese tiempo, su perro Tiki estuvo a su lado.

Las primeras señales de alarma surgieron el pasado 27 de noviembre, fecha en la que se perdió el rastro del adolescente identificado con las iniciales S.A. El adolescente salió de su casa y la familia inició la búsqueda tras advertir que no regresaba, según el reporte oficial difundido por el Gobierno de Córdoba.

De inmediato, la cuestión adquirió impulso judicial al intervenir la fiscalía encabezada por Raúl Garzón, que emitió una orden para activar los protocolos de rastreo y búsqueda de personas.

El perro Tiki acompañó a S.A. durante toda su ausencia, ambos recibieron atención especializada al ser hallados

En el marco del procedimiento, efectivos de la División Protección de Personas de la Policía de Córdoba, junto a agentes de diversas dependencias, emprendieron un recorrido exhaustivo. Las novedades llegaron luego de una llamada telefónica al 911, aporte considerado determinante en el operativo, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Seguridad provincial. A partir de ese dato, los oficiales coordinaron acciones para explorar el sector conocido como La Mezquita, ubicado al oeste de la ciudad.

De acuerdo a lo publicado por el Gobierno de Córdoba, la intervención se desarrolló en las inmediaciones del camino a La Calera. Allí, personal policial localizó al adolescente, quien no estaba solo. Su perro, Tiki, lo acompañó durante todo el tiempo que permaneció alejado de su hogar.

“En todo momento estuvo acompañado por su perro y compañero Tiki, quien seguramente cuidó de él”, relató Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad, en declaraciones recogidas por El Diario de Carlos Paz. Tras el hallazgo, el animal fue trasladado a la División Canes de la fuerza, donde recibió cuidados veterinarios, corroboró la información oficial.

El adolescente fue encontrado en la zona rural de La Mezquita, Córdoba, tras una llamada al 911

El reencuentro entre el adolescente y sus seres queridos ocurrió en el mismo sitio del hallazgo, bajo la atenta mirada de las autoridades provinciales y policiales. El fiscal Raúl Garzón, presente en los primeros partes, destacó el esfuerzo del personal de búsqueda.

Por su parte, Juan Carlos, padre del adolescente, agradeció a quienes participaron en el operativo. Cabe remarcar que del joven no se sabía nada durante una semana y su condición ponía en peligro de un riesgo mayor, por lo que la rápida actuación era clave.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el director general de Investigaciones Criminales, Alberto Bietti, acudieron personalmente a supervisar la situación y acompañar a la familia. “Fue enorme la emoción cuando llegamos con Juan Carlos y constatamos que estaba sano y salvo. Quiero reconocer especialmente a todo el personal de la división Protección de Personas de la Policía de Córdoba que desde el jueves lo buscaba fuertemente”, expresó Quinteros.

El ministro de Seguridad provincial y el director de Investigaciones Criminales supervisaron el reencuentro

Desde el primer día, la noticia movilizó equipos especializados en casos de desaparición. El rastreo incluyó seguimientos coordinados, relevamiento de zonas aledañas y la participación de brigadas de la policía. El descubrimiento del adolescente revitalizó el ánimo de sus allegados y también de los integrantes del operativo, confirmaron autoridades.

Tras el operativo de rescate, S.A. fue trasladado al Policlínico Policial para recibir asistencia médica y descartar cualquier complicación de salud, informaron fuentes oficiales.

Durante su internación recibió la visita del ministro Quinteros y el jefe de policía, Leonardo Gutiérrez, quienes le entregaron una camiseta del Club Atlético Belgrano, gesto vinculado a uno de los deseos manifestados por Samuel tras su reencuentro familiar.