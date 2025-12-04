Santiago del Estero: una casa se derrumbó y un electricista quedó atrapado entre los escombros

Vecinos se organizaron junto a bomberos y personal municipal para liberar a un hombre tras el derrumbe de una vivienda en Los Juríes

Un hombre atrapado bajo los restos de su propia casa y se salvó de milagro en la localidad de Los Jauríes, Santiago del Estero. Todo ocurrió en la tarde de este miércoles, cuando el electricista se hallaba en su hogar y sufrió el colapso parcial de la estructura de la vivienda, que lo tomó completamente por sorpresa.

El suceso ocurrió cerca de las 14 en una vivienda situada sobre la calle identificada en las fuentes como Mitre y Ayunta. En ese momento, Cornelio Isidoro Ayunta, conocido como “Pichón” y de aproximadamente 60 años, se encontraba trabajando.

Según informó el medio local El Liberal, fue el propio Ayunta quien, sin perder la conciencia, pidió ayuda a los gritos. Valeria Natalia Mansilla, una joven de 27 años que transitaba por el lugar, fue una de las primeras en advertir la emergencia y en dar aviso a los servicios de auxilio.

Testigos presentes en el rescate del electricista, expresaron que el respaldo de la cama, por pura casualidad, evitó que una parte del techo impactara en su cabeza, lo que hizo posible que la víctima saliera con vida de los escombros.

El electricista conocido como Pichón tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital debido a las lesiones sufridas (Fotos: El Liberal)

El cuadro activó un operativo de rescate donde trabajaron coordinadamente Bomberos Voluntarios, personal del municipio y efectivos policiales. Personas de la comunidad también se sumaron espontáneamente, removiendo pedazos de la construcción para liberar a Ayunta, según coinciden ambos medios en sus reportes.

Una vez extraído de los restos del inmueble, Cornelio Isidoro Ayunta presentaba una fractura en la pierna derecha, politraumatismos y excoriaciones en diferentes zonas. Una médica del Hospital de Juríes, lo diagnosticó con “politraumatismos por derrumbe con aplastamiento”. Por la gravedad de las lesiones e indicaciones sanitarias, fue derivado de urgencia al hospital de Añatuya, donde permanece bajo observación.

Tras el episodio, la fiscal Garzón dispuso que el personal policial trabaje en el sitio para determinar el motivo del colapso y confeccione un informe que permita esclarecer el origen del siniestro. Hasta el momento, la causa exacta del derrumbe se mantiene bajo investigación.

Un hombre murió tras el derrumbe de una vivienda en construcción

David Emanuel Villalba, de 34 años, falleció por aplastamiento tras quedar atrapado bajo los escombros en el derrumbe de Chaco

Una tragedia conmocionó a la ciudad de General San Martín, en la provincia de Chaco, cuando se desplomó parte de una obra ubicada en la esquina de Saavedra y 9 de Julio. Dos obreros trabajaban en el lugar cuando, repentinamente, un tinglado y un sector de la mampostería cedieron, sepultándolos bajo los escombros. Ocurrió días atrás.

Aproximadamente a las 18:00, efectivos de la Comisaría San Martín recibieron el aviso del siniestro y acudieron a la zona céntrica. Al arribar, detectaron que uno de los obreros, identificado como David Emanuel Villalba, de 34 años, había quedado completamente atrapado. Bomberos y personal sanitario acudieron para auxiliar a las víctimas.

Los rescatistas enfrentaron complicaciones debido al riesgo de derrumbe, lo que entorpeció los trabajos de auxilio. El deceso de Villalba se produjo por aplastamiento, sin que los equipos médicos pudieran revertir la situación.

En el sitio también se presentó el Gabinete Científico del Poder Judicial, que procedió a retirar el cuerpo, realizar peritajes y evaluar las condiciones del inmueble afectado. Las causas que originaron el colapso del tinglado y la mampostería todavía no se informaron oficialmente, según consignó el medio Data Chaco.

El otro trabajador, compañero de Villalba, logró ser rescatado, pero sufrió heridas de gravedad. El informe médico brindado indica que presenta fractura en el tercio proximal del peroné derecho, lesiones en rodilla y tobillo, además de una fractura con subluxación en el tobillo derecho. Por la magnitud de las lesiones, debe permanecer en reposo obligatorio y bajo observación médica.

Como medida preventiva frente al riesgo de nuevos desprendimientos, personal de Secheep y trabajadores municipales acordonaron el área, interrumpieron los suministros y llevaron adelante la demolición controlada de sectores comprometidos. Bomberos de General San Martín prosiguieron las tareas durante la tarde y parte de la noche, concentrando sus esfuerzos en asegurar la estructura e identificar otras posibles fallas.