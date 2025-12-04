Hallaron el cuerpo del policía que cayó al río Paraná luego del choque de dos embarcaciones

Prefectura Naval halló el cuerpo del policía desaparecido frente a las costas de Capitán Bermúdez (Estación Plus)

En una jornada marcada por la conmoción, Prefectura Naval Argentina (PNA) confirmó el hallazgo del cuerpo de Gustavo Ibarra, el policía de 39 años que había desaparecido el pasado 22 de octubre luego de un choque de embarcaciones a la altura de San Lorenzo, sobre el río Paraná.

El descubrimiento puso fin a una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a familiares, colegas y autoridades policiales de la región.

El desenlace se produjo el miércoles, cuando un pescador detectó un cuerpo sin vida flotando cerca de la costa en el sector conocido como Banquito de los Rodríguez, kilómetro 438 del Paraná, frente a Capitán Bermúdez, según informó el portal Rosario3.

Personal de Prefectura acudió al lugar tras la emergencia, procedió al levantamiento del cuerpo bajo las directivas del fiscal federal de San Lorenzo, Agustín Mori.

El cadáver se hallaba en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó su reconocimiento visual en el apostadero de Prefectura. La hermana de la víctima, Carina Ibarra, reconoció aspectos coincidentes como la altura, el sexo y la ausencia de tatuajes o piercings. La existencia de una cicatriz en la pierna izquierda fue otro de los elementos que confirmaron que se trataba del policía.

El efectivo era buscado desde el pasado 22 de noviembre cuando cayó al río Paraná luego del choque de su embarcación con otra frente a las costas de San Lorenzo

De igual forma, las autoridades ordenaron la realización de pruebas dactiloscópicas. Tras esto, el cuerpo quedó a disposición de la morgue judicial de Rosario, donde continuarán los exámenes complementarios vinculados a la causa.

Todo sucedió cuando Ibarra se encontraba navegando en la zona de islas del Paraná, acompañado por una amiga. De repente, fueron embestidos por otra embarcación. De acuerdo con la declaración de la mujer ante las autoridades, ambos utilizaban una lancha cabinada —adquirida por Ibarra recientemente— y se habían dirigido a pasar la tarde a la isla. Durante el trayecto de regreso, se produjo el siniestro.

La testigo relató que la colisión la tomó por sorpresa, ya que se encontraba de espaldas al sentido de marcha y, tras el choque, logró salir al exterior, pero perdió de vista a Ibarra. La mujer también habría señalado que la otra lancha involucrada abandonó la escena y, hasta el momento, las autoridades no tienen muchas precisiones sobre los responsables.

Desde la desaparición de Ibarra, Prefectura Naval desplegó un operativo con medios fluviales y terrestres —barcos, lanchas, motos de agua e incluso drones—, que se extendió por 10 días.

Los trabajos se concentraron principalmente en un sector comprendido entre San Lorenzo y Capitán Bermúdez, con patrullajes diarios a raíz de las características del cauce y la dinámica del río Paraná.

Encontraron en el río Paraná el cuerpo de la gendarme

El domingo y luego de tres días de intensa búsqueda, la Prefectura Naval y el Ministerio de Seguridad confirmaron que el cuerpo hallado en el río Paraná corresponde a Caren Itatí Ojeda, la gendarme de 32 años que desapareció cuando se arrojó a nadar con sus amigos. Unos civiles divisaron el cadáver cerca de la Estación Fluvial de Rosario y activaron las alarmas. Horas después, un procedimiento coordinado entre diversas fuerzas logró extraer e identificar a la víctima.

El cuerpo de la gendarme Caren Itatí Ojeda fue hallado este domingo en el río Paraná

Según informó el portal Rosario3, antes del trágico desenlace, la joven oficial oriunda de Corrientes compartía la tarde junto a un grupo de amigos en el parador Isla Verde, en isla La Invernada. Tras lanzarse al agua, Ojeda fue la única que no regresó a la superficie, lo que desencadenó la inmediata intervención de unidades de rescate y rastrillaje.

La desaparición ocurrió el jueves pasado, aunque el cuerpo fue hallado recién tres días después y varios kilómetros río abajo. La Prefectura Naval Argentina lideró los operativos, apoyada por otros organismos provinciales y municipales. Desde que se reportó la desaparición, equipos especializados recorrieron la zona entre la isla La Invernada y el área urbana de Rosario con patrullas y embarcaciones.