Corte parcial de la Panamericana y caos de tránsito: reclaman por la aparición de una adolescente de 16 años

La protesta busca llamar la atención de las autoridades y de la sociedad, pidiendo más recursos y difusión del caso, que mantiene en vilo a todo Campana

Un corte parcial en la Autopista Panamericana en el Ramal Campana alteró la circulación este miércoles, cuando familiares, allegados y vecinos de esa localidad interrumpieron el tránsito para exigir avances en la búsqueda de Ainara Sequeira, una adolescente de 16 años que está desaparecida desde el martes a la mañana tras salir de la Escuela Normal.

La denuncia por la desaparición fue radicada de inmediato tras constatarse la ausencia de la joven, lo que activó el protocolo bonaerense para casos de averiguación de paradero.

Desde entonces, los padres de Ainara colaboran con investigadores policiales en la revisión de cámaras de seguridad para intentar reconstruir el trayecto que realizó la adolescente.

La familia presentó la denuncia y la policía activó el protocolo de paradero

Según informaron desde el portal La Noticia 1, durante la mañana de hoy, la madre de Ainara Sequeira accedió a las imágenes del centro de monitoreo municipal: ahí puede verse a la joven esperando un colectivo sobre la calle Beruti, en cercanías de la escuela, y luego subiendo a un micro con destino a Once acompañada por un joven y otra chica.

La familia aclaró que no reconocen al muchacho y que su rostro no se distingue en la grabación. Sobre este punto, los allegados reclaman más difusión y solicitan que el material audiovisual se divulgue ampliamente para obtener información que permita identificar el destino de la adolescente y posibles testigos.

En la protesta, familiares y amigos también hablaron con medios presentes y aportaron nuevos datos. Una compañera de la escuela relató que Ainara había estado en contacto con un joven a través de la aplicación Roblox.

Ainara depende de medicación diaria y no usa redes sociales por recomendación médica (Fotos: La Noticia 1)

La adolescente no tenía WhatsApp ni redes sociales, siguiendo indicaciones médicas. Tras obtener el número telefónico de ese contacto, la familia intentó comunicarse y notó que el teléfono permanece apagado, y que la cuenta bloqueó los intentos posteriores.

Ainara Sequeira tiene 16 años y se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico por un trastorno de ansiedad, condición que la obliga a tomar medicación diariamente. Al momento de su desaparición vestía jogging negro, remera gris oscura, campera deportiva negra y zapatillas blancas. Su descripción física indica contextura muy delgada, tez blanca, pelo castaño a la altura de los hombros con flequillo y ojos marrones.

La Policía bonaerense sigue analizando registros de cámaras urbanas y comerciales, además de tomar testimonios en la zona. Vecinos de Campana y alrededores comenzaron a compartir la imagen de Ainara a través de redes sociales y grupos comunitarios.

Quienes tengan algún dato relevante sobre el paradero de Ainara Sequeira pueden comunicarse de manera inmediata con la Policía o al número 3489-531913.

Noticia en desarrollo...