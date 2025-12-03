Sociedad

Calor y nubes: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional señaló además que hay alertas amarillas por tormentas en el norte del país

El SMN estableció un aumento
El SMN estableció un aumento de las temperaturas para los próximos días (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas y aumento de la nubosidad en el transcurso de la jornada. Además, hay alertas por tormentas en el norte del país.

Para este miércoles, el SMN señaló que el cielo estará ligeramente nublado durante toda la mañana, con una temperatura de 25°C. Luego ascenderá a los 29°C en la tarde, aunque mayormente nublado y con una muy baja probabilidad de precipitaciones. A la noche habrá una baja hacia los 25°C y sin nubes a la vista.

El jueves tendrá el cielo despejado hasta el mediodía, con una temperatura que irá desde los 21°C a los 26°C. Por la tarde el calor se hará notar, ya que el termómetro marcará 31°C, aunque habrá un pequeño aumento de la nubosidad.

El pronóstico extendido para el
El pronóstico extendido para el AMBA.

El viernes hará aún más calor, ya que habrá 33°C por la tarde, mientras que a la mañana habrá 22°C. Y con un cielo que irá de parcial a mayormente nublado.

“Durante las próximas jornadasse consolidará un escenario de marcada estabilidad atmosférica sobre la mayor parte del territorio nacional. Aunque hoy aún persisten sectores con nubosidad residual y cierta inestabilidad puntual, la tendencia dominante serála presencia de cielo mayormente despejado y viento del norte, favoreciendo unsostenido aumento de las temperaturas“, señalaron desde Meteored.

El fin de semana tendrá un proceso de baja mínima de las temperaturas, ya que la temperatura se ubicará entre los 18°C de mínima y los 28°C de máxima. Y con un aumento de la nubosidad, que irá de parcial a mayormente nublado, pero sin riesgos de lluvias.

Las alertas por tormentas abarcan
Las alertas por tormentas abarcan a Jujuy y Salta.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, el cielo está despejado en casi toda la provincia. Por la tarde, apenas aumentará la nubosidad en el suroeste. En tanto, se registrarán chaparrones en un sector de la costa, desde Punta Indio hasta San Bernardo.

El jueves comenzará un proceso de inestabilidad. Por la mañana estará parcialmente nublado en el suroeste y oeste, pero en la tarde se esperan tormentas aisladas y tormentas fuertes en dichos sectores bonaerenses. Hacia la noche, las lluvias se trasladarán hacia el centro y este.

El viernes se mantendrá igual, con aumento en las precipitaciones en la costa atlántica y con mayor caudal de agua hacia la noche por las tormentas fuertes.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que para hoy hay alerta amarilla por tormentas en Salta y Jujuy. Por lo cual se recomienda:

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Las alertas por fuertes temperaturas
Las alertas por fuertes temperaturas calurosas.

Además, hay alerta amarilla por temperaturas extremas de calor al sur de la provincia de Buenos Aires, oeste de Córdoba, este de San Luis y gran parte de Mendoza. Dichas alertas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Es por esto que el SMN recomienda:

  • Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerí frutas y verduras.
  • Reducí la actividad física.
  • Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • Solicitar de inmediato asistencia médica.
  • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.
Para mañana, hay alerta amarilla
Para mañana, hay alerta amarilla por tormentas al norte y por vientos fuertes al sur.

Para mañana, el frente tormentoso se ubicará en la zona cordillerana que abarca las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. En tanto, en Santa Cruz habrá alerta amarilla por fuertes vientos, por lo cual es recomendable asegurar cualquier tipo de elemento que pueda volarse y evitar las actividades al aire libre.

