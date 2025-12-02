Sociedad

Video: conducía borracho, perdió el control de su 4x4 y tres postes de luz evitaron que destruyera una casa

Ocurrió durante la madrugada de este domingo en la localidad de San Carlos

Un automovilista que conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un violento choque este domingo en la ciudad de La Plata, donde, por causas que aún se encuentran bajo investigación, perdió el control de su camioneta, derrapó y chocó de costado contra tres postes de luz. Afortunadamente, estas estructuras evitaron que el conductor destruyera una casa, la cual podría haberse derrumbado si era embestida por el vehículo.

De acuerdo a la información consignada por medios locales, el hecho ocurrió durante la madrugada sobre la calle 137 entre 525 y 526, en la localidad platense de San Carlos.

El video que encabeza esta nota muestra el momento exacto en el que la camioneta, una Toyota Hilux blanca, despista e impacta contra unos postes ubicados sobre la vereda. La presencia de estas columnas fueron determinantes para que la 4x4 rebotara, diera un trompo y quede sobre la calle.

De esta manera, una casa se salvó de ser impactada por el vehículo, que circulaba a alta velocidad y podría haber provocado su destrucción inmediata.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal del SAME se presentó en el lugar del hecho, pero al no registrarse lesionados no hubo atención médica.

Si no era por los palos de internet, me rompía toda la casa”, dijo el dueño del lugar en diálogo con el portal 0221.com.ar. Además, el hombre aseguró que el conductor manejaba con un fuerte estado de ebriedad que le impedía caminar con normalidad, por lo cual los efectivos de la Policía Bonaerense que se presentaron en el lugar del hecho se lo llevaron detenido.

Un concejal de Mendoza fue detenido manejando borracho y con una copa de vino en la mano

El concejal mendocino por el Partido Libertario de San Rafael, Martín Antolín, fue interceptado por la policía durante la madrugada del pasado lunes mientras circulaba en un BMW descapotable blanco, sin patente y con una copa de vino en la mano, superando ampliamente el límite legal de alcohol en sangre.

El concejal Martín Antolín.
El episodio ocurrió a la 1.10 de la mañana en la tradicional avenida Arístides Villanueva, en pleno microcentro mendocino, cuando agentes de seguridad realizaban un control de rutina. Allí frenaron a Antolín, que circulaba en un BMW descapotable. Lo pararon y el dosaje le dio 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, lo retuvieron en Arístides y Tiburcio Benegas y le secuestraron el vehículo.

El edil no opuso resistencia ni intentó utilizar su cargo para evitar las sanciones, aunque llamó la atención el hecho de que el vehículo carecía de la chapa identificatoria y que portaba una copa de vino al momento de ser detenido.

El BMW descapotable que manejaba Antolín.
La Ley de Tránsito de Mendoza establece un límite de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el resultado del test duplicó el máximo permitido. Por esta infracción, las autoridades le retuvieron el automóvil, le secuestraron la licencia de conducir y lo trasladaron a la Comisaría Sexta, donde el caso quedó asentado antes de pasar al Juzgado Contravencional. El monto de la multa que deberá afrontar podría alcanzar los 5 millones de pesos.

