Sociedad

Un hombre fue detenido en Tucumán por enterrar vivos a cuatro perros recién nacidos en un pozo

La denuncia de una vecina movilizó a personal policial y voluntarios de un grupo animalista, quienes intervinieron en una vivienda del barrio Itilco y lograron rescatar a los animales, ahora alojados en hogares de tránsito

Cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron con un equipo de la Fundación Huellitas del Alma de Aguilares, quienes habían intervenido para rescatar a los animales

Un hombre de 80 años fue detenido por enterrar vivos a cuatro perros recién nacidos en el barrio Itilco, al sur de la provincia de Tucumán. Equipos policiales y organizaciones animalistas se movilizaron hasta el lugar luego de la denuncia de una vecina. Luego de rescatarlos, los animales fueron puestos bajo resguardo en hogares de tránsito.

El procedimiento, iniciado después del mediodía del lunes, tuvo lugar luego de que una mujer alertó a las autoridades sobre el entierro de cuatro cachorros en el fondo de una vivienda. De acuerdo con lo informado por fuentes del caso, la situación se puso en conocimiento del personal policial y de la organización Rescate Animal Aguilares a través de un llamado telefónico.

La testigo relató que el denunciado había depositado a los cachorros en un pozo y colocado piedras de tamaño considerable para asegurar el cierre. Ante la falta de respuesta y el llanto persistente de los animales, la vecina comunicó lo sucedido tanto a la policía como a los integrantes del grupo animalista. La intervención del equipo permitió llegar al lugar pocos minutos después y constatar la gravedad de la escena.

Voceros de Rescate Animal Aguilares detallaron en sus redes sociales el clima que se vivió durante el rescate: “Entre compañeras nos tiramos al pozo, cavamos con nuestras propias manos y uñas. Sacamos barro, tierra, piedra… Todo lo que fuera necesario hasta lograr rescatar a los cachorritos”, señaló el comunicado, haciendo énfasis en el estado de desesperación que presenciaron al llegar. Los efectivos de la Patrulla Motorizada arribaron después, entrando en contacto de inmediato con las autoridades judiciales y la Fiscalía de turno.

La rápida respuesta de los rescatistas resultó fundamental para evitar consecuencias más graves. Los cuatro cachorros, junto con su madre, fueron puestos bajo resguardo en hogares de tránsito, según explicó el grupo animalista al medio local La Gaceta. Además, iniciaron una búsqueda de adoptantes que puedan ofrecerles un ambiente seguro y asistencia veterinaria.

Tras su detención, el propietario de los animales fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de las actuaciones judiciales. El Ministerio Público Fiscal confirmó que el jubilado quedó formalmente acusado por maltrato animal. Fuentes judiciales señalaron que en las próximas horas se desarrollará una audiencia en la que se solicitará su prisión preventiva.

En relación con el encuadre legal, las leyes argentinas establecen una sanción mínima para este tipo de delitos: entre 15 días y un año, en general de cumplimiento condicional, lo que implica que la persona sentenciada no necesariamente enfrentará una privación efectiva de la libertad.

Según confirmaron desde la organización Huellitas del Alma de Aguilares y los voceros que participaron del procedimiento, los animales rescatados se encuentran en buen estado y la causa quedó bajo la órbita judicial, a la espera de nuevas resoluciones en el marco de la investigación.

