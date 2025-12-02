Sociedad

Sin lluvias a la vista, vuelve el calor al AMBA con temperaturas que superarán los 30 grados

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el centro argentino se perfila estable y caluroso, con máximas superando los 30 °C desde el miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional

El viento del norte será clave en el ascenso térmico que afectará al centro y norte de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se terminó la inestabilidad del lunes y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya experimenta un cambio notorio en las condiciones climáticas. El sistema frontal que trajo precipitaciones sobre una parte importante del país avanzó hacia el extremo norte del territorio nacional, donde las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones aún se encuentran bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas aisladas. En esa región, si bien los fenómenos muestran señales de debilitamiento a lo largo del día, pueden darse eventos puntuales de intensidad moderada a fuerte en el noreste.

En CABA y alrededores, para este martes, se espera que las máximas ronden los 27°C, mientras que para el miércoles se prevé que los máximos alcancen los 29°. A partir del jueves, el termómetro superará la barrera de los 30 grados, puesto que se espera una máxima de 31°C, subiendo luego a 32°C para el viernes, con mínimas que también reflejarán el ascenso térmico.

Durante el sábado y el domingo, el calor seguirá presente, con máximas apenas por debajo de 30°C y temperaturas mínimas estabilizadas en torno a los 21-23°C. En todos los casos, la inestabilidad queda fuera del panorama, ya que no se contemplan precipitaciones en la semana sobre el área metropolitana.

El resto del territorio configura ahora un panorama totalmente distinto respecto a lo ocurrido el fin de semana. En las últimas horas, una masa de aire más estable y con menor contenido de humedad comenzó a desplazarse, favoreciendo una mejora generalizada en las condiciones del tiempo. El ingreso de este aire más fresco provocó un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del centro y norte del país. Esa situación, según los pronósticos, tendrá carácter transitorio.

Las temperaturas máximas alcanzarán valores elevados en el centro del país con picos de hasta 38°C en algunas provincias

La previsión elaborada por el portal especializado Meteored destaca que la fuerte circulación de viento del norte, en conjunto con la escasa nubosidad esperada, favorecerá un incremento significativo de las temperaturas.

En este escenario, el AMBA y el centro del país quedarán bajo la influencia de este nuevo pulso cálido. Los valores más altos se localizarán especialmente en el oeste de Buenos Aires, el sur de Córdoba y La Pampa, con picos que pueden alcanzar entre 37°C y 38°C según los modelos meteorológicos europeos.

El Sistema Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla en el extremo norte por lluvias y tormentas aisladas

Mientras tanto, en el norte argentino, el aumento térmico avanzará con más lentitud que en el centro, pero se intensificará entre el jueves y viernes. Especialmente en Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa y el este de Salta, el termómetro podría acercarse a los 40°C, anunciando jornadas de calor extremo.

Allí, no se prevé actividad de lluvias significativas, salvo algunos episodios aislados sobre el NEA el martes y precipitaciones erráticas entre martes y jueves en áreas del NOA. Estas precipitaciones aisladas no cambiarán el predominio de condiciones estables y la influencia del viento norte.

Así se va delineando el comportamiento del clima tras el episodio de inestabilidad que marcó el inicio de la semana. Con la circulación norte imponiéndose y las temperaturas en aumento, el verano comienza a hacerse sentir, mientras que las lluvias, por el momento, quedan relegadas al extremo noreste y al esquema de eventos puntuales. Las autoridades y los servicios meteorológicos continúan con un seguimiento diario y detallado del desarrollo atmosférico, atentos a cualquier novedad que implique la actualización de alertas y recomendaciones.

