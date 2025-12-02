Desesperada búsqueda de una joven argentina que viajó a Brasil por trabajo y está desaparecida

La joven chaqueña de 25 años fue vista por última vez el 26 de noviembre, tras dejar de comunicarse con su familia

La desaparición de Lurdes Leonor Rodríguez, una joven chaqueña de 25 años que se radicó en Florianópolis, Brasil, ha generado un intenso operativo de búsqueda por parte de las autoridades de Argentina y del país vecino. La joven dejó de responder mensajes y llamadas el 26 de noviembre, según denunció su madre, Viviana Beatriz Verón, quien decidió acudir a la Comisaría de Presidencia Roca, en la provincia de Chaco, después de una semana sin noticias.

Lurdes había viajado a Brasil a mediados de septiembre, motivada por una oferta de trabajo en el bar-restaurante “Meat-Shop”.

Antes de partir, dejó a sus hijos al cuidado de su madre y mantenía contacto diario con ella para informarse sobre su bienestar, indicaron desde la agencia de noticias NA.

La familia de Lurdes difundió datos personales, características físicas y tatuajes para facilitar su identificación en la búsqueda

Ese vínculo cotidiano se interrumpió abruptamente, lo que despertó preocupación en su entorno familiar. La última vez que madre e hija intercambiaron mensajes fue a través de WhatsApp.

Frente a la falta de novedades, la familia difundió los datos personales y físicos de Lurdes para facilitar su identificación. Se trata de una mujer de contextura delgada, tez morena, altura aproximada de 1,63 metros, cabello castaño lacio y largo, y ojos de color marrón claro.

Posee una cicatriz horizontal en la frente, además de varios tatuajes distinguibles: un Saturno de colores en la parte superior de la mano derecha, una cinta negra con una flor en el antebrazo derecho, el dibujo de una chica bajo el hombro del mismo brazo, el signo Acuario en el hombro derecho, una cinta negra en el tobillo izquierdo y un mandala en el pecho que se extiende hacia las costillas, según indicó TN.

La Fiscalía de Investigación N°1 de General San Martín intervino en la causa y remitió el expediente al Convenio Policial Internacional buscando acelerar las diligencias a través de los protocolos interjurisdiccionales.

A la par, la policía de ambos países activó el protocolo de personas desaparecidas: se distribuyó una búsqueda con fotografías de Lurdes.

Periodistas locales intentaron obtener declaraciones del restaurante donde trabajaba, pero los responsables prefirieron no pronunciarse, aduciendo el carácter reservado de la investigación. La búsqueda se desarrolla en el balneario Jureré, un sector muy transitado de Florianópolis, donde funcionan restaurantes reconocidos y suele haber alta circulación de turistas y extranjeros, según indicó el Diario Norte de Chaco.

La familia de Lurdes difundió números de contacto, incluyendo el 3725-455486 y el 911, apelando a la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante que permita encontrarla.

Encontraron el cuerpo de un argentino que murió ahogado en mar chileno

Las autoridades chilenas confirmaron la identidad del joven argentino Alejandro Cabrera Iturriaga, hallado sin vida en la costa de La Serena tras desaparecer en el mar

El enigma sobre la desaparición de Alejandro Cabrera Iturriaga en el mar recibió una resolución oficial el viernes pasado, cuando las autoridades chilenas confirmaron que el cuerpo hallado en la costa de La Serena pertenece al joven argentino de 17 años.

Él había sido arrastrado por la corriente mientras compartía un momento familiar a mediados de noviembre. La información fue presentada por el jefe de la prefectura de Elqui, Jaime Lazo, quien en rueda de prensa detalló los métodos aplicados para llevar a cabo el proceso de identificación.

En el dispositivo de búsqueda participaron numerosos organismos enfocados en localizar al adolescente. Lazo especificó que la intervención de la Brigada de Homicidios de La Serena y de peritos del laboratorio regional de criminalística fueron determinantes para confirmar, mediante peritajes hechos en el lugar, la identidad del cuerpo recuperado por la Armada en el sector de Cuatro Esquinas.

“El personal de la Brigada de Homicidios de La Serena y los peritos del laboratorio de Criminalística Regional pudieron establecer de manera científica, a través de análisis dactiloscópicos, la identidad del cuerpo encontrado por integrantes de la Armada en el sector de Cuatro Esquinas. Se trata del adolescente argentino que el 17 de noviembre desapareció en el mar, mientras estaba junto a sus familiares”, explicó el prefecto.

Y agregó: “La labor conjunta realizada con la Armada y otros servicios de seguridad municipales y regionales permitió, además del rescate del cuerpo de este joven, concretar una tarea científica y técnica con los equipos institucionales, otorgando plena certeza sobre su identidad”.

El escenario del hallazgo se remonta a la mañana del jueves pasado, cuando la Lancha Servicio General Coquimbo, bajo indicaciones de la Gobernación Marítima de Coquimbo, avistó un cuerpo sumergido a media profundidad durante uno de sus patrullajes rutinarios para fiscalización pesquera.

Ese punto, localizado aproximadamente a 650 metros al oeste de la playa de Cuatro Esquinas, formaba parte de las áreas incluidas en la búsqueda inicial tras la desaparición de Alejandro.