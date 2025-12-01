Tras las fuertes tormentas, cómo estará el tiempo en el AMBA el resto de la semana

La semana comienza con nubosidad y precipitaciones, cediendo lugar a jornadas con predominio del sol (Fotografía: Maximiliano Luna)

Tras un fin de semana marcado por el mal tiempo y el descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la incertidumbre se disipa parcialmente gracias a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que adelantan el regreso del calor y las condiciones propias del inicio de diciembre.

El lunes amanecerá bajo un manto de nubosidad y lluvias de diversa intensidad. El SMN informó probabilidades de precipitaciones cercanas al 40% por la mañana, con un descenso paulatino en las chances de lluvias hacia el mediodía y la tarde, para dar paso al cese de la inestabilidad durante la noche, acompañado de un cielo mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán relativamente bajas para la época: con una mínima pronosticada de 19 grados y una máxima alcanzó apenas los 23.

El sistema frontal responsable de estas condiciones avanzó hacia el norte, extendiendo un nivel de alerta amarillo en esa región, con un modesto enfriamiento momentáneo en el centro y norte del país, tras el paso del frente frío.

El Servicio Meteorológico Nacional dispuso una alerta meteorológica de nivel amarillo para un amplio sector del norte argentino, que abarca gran parte de los municipios de La Plata, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta de Indio y Tordillo . El mapa de alertas muestra que varias provincias permanecen bajo advertencia por lluvias y tormentas de variada intensidad. Este sistema, asociado al pasaje del frente frío, puede traer ráfagas, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

El mapa de alertas vigente para este lunes

Más allá de este inicio inestable, el martes plantea un panorama sin lluvias para la región, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Según el pronóstico oficial, las temperaturas experimentarán un leve ascenso, con la mínima en torno a los 16 grados y la máxima acercándose a los 27.

Este cambio coincide con la rotación de los vientos al sector norte, un fenómeno que, de acuerdo con el análisis del portal especializado Meteored, favorecerá una notoria recuperación térmica a lo largo de toda la región pampeana.

El miércoles será el punto de inflexión en la tendencia climática de la semana. El sol reaparecerá como protagonista, anticipando un día estable y de aumento térmico. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 28, lo que representa un indicio claro del retorno de condiciones acordes al mes de diciembre, con una atmósfera más cálida y menos humedad en superficie.

El jueves, la seguidilla de días soleados continuará y el termómetro seguirá en alza. La referencia para la jornada apunta a una mínima de 20 grados y una máxima de 30. Sin mayores sobresaltos en el pronóstico, la expectativa es que el clima propicie el desarrollo de actividades al aire libre, aunque no se descarta del todo que algunas nubes se mantengan presentes en el cielo porteño y el Conurbano.

Las previsiones apuntan a un leve descenso térmico sobre el final de la semana acompañado por nuevas lluvias

El viernes, según la información provista, será el día más cálido de la semana. La mínima ascenderá hasta los 21 grados y la máxima superará la barrera de los 30, alcanzando los 31 grados.

A pesar de esto, un débil sistema frontal comenzará a aproximarse desde el Atlántico, lo que generará condiciones de inestabilidad en el este bonaerense y el AMBA. Se prevén precipitaciones de baja intensidad, cuya acumulación no superaría los 10 milímetros en total, según lo informado por Meteored.

Llegado el sábado, el panorama vuelve a mostrar signos de leve cambio. El frente frío, asociado al sistema mencionado previamente, permitirá un modesto descenso de la temperatura. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 23 y una máxima de 27 grados. Se alternarán momentos de sol con otros de nubes presentes y existe la probabilidad de algunas lluvias ligeras sobre la región, aunque sin carácter significativo.

A lo largo de toda la semana, los especialistas coinciden en que, lejos de repetirse el frío inusual para la época, el ambiente tenderá a estabilizarse y a retomar los valores térmicos más característicos de diciembre en el área metropolitana.