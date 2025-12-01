Sociedad

Tras las fuertes tormentas, cómo estará el tiempo en el AMBA el resto de la semana

Después de un fin de semana marcado por las lluvias y un descenso en las temperaturas, el pronóstico anticipa un ascenso térmico sostenido que traerá jornadas más cálidas y la posibilidad de nuevas precipitaciones hacia el viernes y sábado

Guardar
La semana comienza con nubosidad
La semana comienza con nubosidad y precipitaciones, cediendo lugar a jornadas con predominio del sol (Fotografía: Maximiliano Luna)

Tras un fin de semana marcado por el mal tiempo y el descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la incertidumbre se disipa parcialmente gracias a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que adelantan el regreso del calor y las condiciones propias del inicio de diciembre.

El lunes amanecerá bajo un manto de nubosidad y lluvias de diversa intensidad. El SMN informó probabilidades de precipitaciones cercanas al 40% por la mañana, con un descenso paulatino en las chances de lluvias hacia el mediodía y la tarde, para dar paso al cese de la inestabilidad durante la noche, acompañado de un cielo mayormente nublado. Las temperaturas se mantendrán relativamente bajas para la época: con una mínima pronosticada de 19 grados y una máxima alcanzó apenas los 23.

El sistema frontal responsable de estas condiciones avanzó hacia el norte, extendiendo un nivel de alerta amarillo en esa región, con un modesto enfriamiento momentáneo en el centro y norte del país, tras el paso del frente frío.

El Servicio Meteorológico Nacional dispuso una alerta meteorológica de nivel amarillo para un amplio sector del norte argentino, que abarca gran parte de los municipios de La Plata, Chascomús, Dolores, Lezama, Magdalena, Punta de Indio y Tordillo . El mapa de alertas muestra que varias provincias permanecen bajo advertencia por lluvias y tormentas de variada intensidad. Este sistema, asociado al pasaje del frente frío, puede traer ráfagas, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

El mapa de alertas vigente
El mapa de alertas vigente para este lunes

Más allá de este inicio inestable, el martes plantea un panorama sin lluvias para la región, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Según el pronóstico oficial, las temperaturas experimentarán un leve ascenso, con la mínima en torno a los 16 grados y la máxima acercándose a los 27.

Este cambio coincide con la rotación de los vientos al sector norte, un fenómeno que, de acuerdo con el análisis del portal especializado Meteored, favorecerá una notoria recuperación térmica a lo largo de toda la región pampeana.

El miércoles será el punto de inflexión en la tendencia climática de la semana. El sol reaparecerá como protagonista, anticipando un día estable y de aumento térmico. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 28, lo que representa un indicio claro del retorno de condiciones acordes al mes de diciembre, con una atmósfera más cálida y menos humedad en superficie.

El jueves, la seguidilla de días soleados continuará y el termómetro seguirá en alza. La referencia para la jornada apunta a una mínima de 20 grados y una máxima de 30. Sin mayores sobresaltos en el pronóstico, la expectativa es que el clima propicie el desarrollo de actividades al aire libre, aunque no se descarta del todo que algunas nubes se mantengan presentes en el cielo porteño y el Conurbano.

Las previsiones apuntan a un
Las previsiones apuntan a un leve descenso térmico sobre el final de la semana acompañado por nuevas lluvias

El viernes, según la información provista, será el día más cálido de la semana. La mínima ascenderá hasta los 21 grados y la máxima superará la barrera de los 30, alcanzando los 31 grados.

A pesar de esto, un débil sistema frontal comenzará a aproximarse desde el Atlántico, lo que generará condiciones de inestabilidad en el este bonaerense y el AMBA. Se prevén precipitaciones de baja intensidad, cuya acumulación no superaría los 10 milímetros en total, según lo informado por Meteored.

Llegado el sábado, el panorama vuelve a mostrar signos de leve cambio. El frente frío, asociado al sistema mencionado previamente, permitirá un modesto descenso de la temperatura. Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 23 y una máxima de 27 grados. Se alternarán momentos de sol con otros de nubes presentes y existe la probabilidad de algunas lluvias ligeras sobre la región, aunque sin carácter significativo.

A lo largo de toda la semana, los especialistas coinciden en que, lejos de repetirse el frío inusual para la época, el ambiente tenderá a estabilizarse y a retomar los valores térmicos más característicos de diciembre en el área metropolitana.

Temas Relacionados

ClimaServicio Meteorológico NacionalLluviasAMBAÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuádruple crimen de La Plata: comienza el juicio para dos testigos que declararon contra Osvaldo “Karateca” Martínez

El remisero Marcelo Tagliaferro y la vecina Patricia Godoy estarán sentados en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral en lo Criminal N° IV

Cuádruple crimen de La Plata:

Hospitalizaron a un peligroso preso que se tragó un tenedor en la cárcel de Piñero

Está internado desde el sábado en el hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe. Permanece bajo estricta custodia policial

Hospitalizaron a un peligroso preso

Dos delincuentes robaron en un reconocido centro cultural en La Plata y golpearon a los empleados

Los ladrones se manejaron con total impunidad, actuaron con el rostro descubierto y con conocimiento del lugar. De hecho, el espacio no cuenta con cámaras de seguridad

Dos delincuentes robaron en un

Encontraron en el río Paraná el cuerpo de la gendarme que cayó al agua en Rosario

El cadáver de Caren Itatí Ojeda fue hallado este domingo al mediodía en la zona de La Fluvial en Rosario. Había desaparecido el jueves pasado cuando nadaba juntos a unos amigos

Encontraron en el río Paraná

Declararon inimputable al hombre que mató a su sobrina y a su hermana para robarles plata y comprar droga

El agresor, identificado como Mauro Caballero, no recibió una condena penal, pero permanecerá 15 años bajo encierro con tratamiento psiquiátrico, ya que no comprendía la criminalidad de sus actos

Declararon inimputable al hombre que
DEPORTES
Lo dirigió Bianchi en Boca,

Lo dirigió Bianchi en Boca, fue compañero de Riquelme y se reinventó como vendedor de autos: “Vi otro camino”

Durísimas acusaciones de Argentinos a Boca tras la eliminación en La Bombonera: la respuesta de Claudio Úbeda

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

TELESHOW
Shakira destacó la conexión única

Shakira destacó la conexión única que la une con Bizarrap: “Dios los cría y ellos se juntan”

La confesión de Adrián Suar sobre el trío sexual que no fue con Gustavo Bermúdez en el estreno de Las chicas de la culpa

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

INFOBAE AMÉRICA

El fraude que engañó al

El fraude que engañó al mundo durante 40 años: la verdad oculta del “Hombre de Piltdown”

Hannah Schmitz, de pasante a jefa: el cerebro de Red Bull para que Max Verstappen luche por su quinto título de Fórmula 1

Zelensky se reúne con Macron en París en medio de las negociaciones entre EEUU, Rusia y Ucrania por un posible acuerdo de paz

Franco Parisi decidió votar nulo en la segunda vuelta de las elecciones en Chile entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

El “Dr. Satán” de París: la macabra red de asesinatos que aterrorizó a Francia en plena guerra