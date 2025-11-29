La ordenanza 25.845 establece multas de hasta $508.992 por fumar fuera de áreas permitidas en playas de Mar del Plata.

Cada verano, miles de personas eligen las playas de Mar del Plata para disfrutar del sol y el mar, pero a partir de la temporada 2025/2026, la experiencia tendrá una nueva regla clave: no se podrá fumar fuera de los espacios especialmente habilitados. La reciente implementación de la Ordenanza Nº 25.845 introduce un sistema de multas económicas en busca de proteger tanto la salud pública como el ambiente costero. A continuación, se detallan los alcances de la regulación, el proceso de aplicación de la medida y el impacto ambiental que motivó la decisión.

De cuánto será la multa por fumar en la playa en Mar del Plata

Mar del Plata se prepara para la puesta en marcha de un régimen de sanciones económicas por fumar en la playa, conforme a la Ordenanza Nº 25.845 del Partido de General Pueyrredón. A partir de diciembre de 2025, quienes fumen fuera de los espacios habilitados en balnearios privados, Unidades Turísticas Fiscales (UTF) y concesiones municipales enfrentarán multas que van desde 50.899 a 508.992 pesos, según el mecanismo de actualización basado en el 0,15% y el 1,5% del valor de 100 Salarios Mínimos Municipales de 18 horas, con un valor de referencia de 339.328,21 pesos en septiembre de 2025. El rango de la sanción dependerá de la gravedad de la infracción y de la reincidencia.

La ordenanza requiere que cada espacio habilitado para fumar esté claramente señalado, con recipientes adecuados para la disposición de colillas y la advertencia visible “Fumar es perjudicial para la salud”. El producido de las multas se destinará a programas de prevención y lucha contra el tabaquismo, reforzando la finalidad sanitaria y ambiental de la política pública.

Esta política se aplica principalmente en balnearios concesionados, UTF y sector Punta Mogotes, donde el control administrativo resulta más factible. Si bien el Departamento Ejecutivo municipal mantiene la facultad de ampliar la prohibición al resto de las playas públicas, esa acción todavía no ha sido formalmente definida.

La regulación aplica a todo el frente costero concesionado o administrado por el municipio, incluidos balnearios privados, Unidades Turísticas Fiscales, el complejo Punta Mogotes y concesiones provinciales. Asimismo, la normativa contempla la posibilidad de expandir la prohibición a todas las playas públicas, aunque esa extensión todavía se encuentra en evaluación.

De acuerdo con la ordenanza, los espacios para fumadores deberán estar claramente señalizados y contar con recipientes especiales para los residuos de cigarrillos. En estos lugares, tanto concesionarios como administradores deben colocar carteles con la advertencia “Fumar es perjudicial para la salud” en sitios de fácil visibilidad.

Las sanciones más severas se prevén para quienes reincidan o incurran en la infracción en sectores con asistencia masiva y presencia de niños. Esta previsión busca reforzar la conducta preventiva y proteger la salud de los grupos más vulnerables.

La implementación de las multas emerge en respuesta a un desafío recurrente durante las temporadas anteriores: la abundancia de colillas y residuos relacionados con el tabaco en la arena, factor que deriva en contaminación y riesgos sanitarios.

Las multas más altas se aplicarán a reincidentes y a quienes fumen en sectores con niños o gran concurrencia

Cuándo podría empezar a regir

Aunque la ordenanza fue sancionada en diciembre de 2022, se estableció un período de adaptación que abarcó campañas de información y adecuación de infraestructuras hasta noviembre de 2025. La aplicación efectiva de multas y el inicio formal de controles comenzarán en diciembre de 2025, coincidiendo con el comienzo de la temporada de verano 2025/2026. A partir de ese momento, la fiscalización se reforzará en las áreas cubiertas por la ordenanza.

La implementación práctica plantea desafíos, sobre todo en lo relativo al cobro a turistas y visitantes no residentes, para lo cual el municipio deberá definir mecanismos administrativos claros. El control recaerá fundamentalmente en los concesionarios y podrá incluir inspecciones municipales o denuncias de terceros, según la reglamentación que se adopte.

Los espacios para fumadores deben estar señalizados y contar con recipientes especiales para residuos de cigarrillos - (@christian_heit)

Cuánto tiempo tarda en descomponerse una colilla de cigarrillo en la playa

El impacto ambiental de fumar en la playa es considerable. Las colillas de cigarrillo representan cerca del 20% de los residuos plásticos hallados en playas bonaerenses, conforme a los datos del Censo Provincial de Basura Costero Marina de 2021. Hay estudios que indican que una colilla puede degradarse en la arena después de unos 18 meses, aunque estimaciones más conservadoras indican que puede persistir más de 25 años.

Un solo filtro, compuesto por acetato de celulosa, puede contaminar hasta 10 litros de agua de mar y afectar la fauna y la flora costera. Además, estos residuos plásticos presentan riesgos para grupos vulnerables como niños y niñas que juegan en la arena. La finalidad de la normativa es actuar frente a este desafío: proteger la salud pública, reducir la contaminación por residuos tóxicos y establecer un sistema de sanción cuyo resultado financia la prevención y el control del tabaquismo en el Partido de General Pueyrredón.