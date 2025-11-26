Un temporal de viento, lluvia y granizo provocó destrozos en Mendoza

Luján de Cuyo fue el departamento con más daños en el Gran Mendoza.

El avance de un temporal de viento, lluvia y granizo azotó Mendoza durante las últimas horas, dejando a su paso interrupciones, daños materiales y decenas de intervenciones por parte de los servicios de emergencia. Los departamentos de Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Guaymallén soportaron la mayor parte de los inconvenientes relacionados con la caída de árboles, postes, cables y hasta la voladura de techos, en medio de severas ráfagas y fenómenos meteorológicos intensos.

El recuento de incidentes obliga a detenerse en la magnitud del fenómeno. En Luján de Cuyo se registraron 45 intervenciones directas de Defensa Civil por episodios vinculados a la caída de árboles y ramas.

El escenario en este departamento incluyó, además, la caída de siete postes y cables, alterando la prestación de servicios públicos en distintas zonas. El trabajo de las cuadrillas municipales y de emergencia demandó esfuerzo sostenido para despejar las arterias y restablecer la normalidad.

A escasa distancia, la situación en Godoy Cruz mostró un panorama similar, aunque con algunos matices. La mayoría de las intervenciones fueron por árboles y ramas desplomadas, alcanzando la cifra de veintidós incidentes, mientras que el derribo de ocho postes y cables completó el escenario local, junto con una denuncia por voladura de techo en una vivienda.

El departamento de Guaymallén tampoco quedó exento del impacto del temporal. Según informaron medios locales, en esa jurisdicción se contabilizaron dieciséis incidentes vinculados con el estado del arbolado público.

Además, se reportaron dos casos de transformadores afectados por cortocircuitos y cinco postes abatidos por la fuerza del viento, lo que sumó tareas a los equipos de reparación eléctrica y defensa civil.

La capital provincial y Las Heras también enfrentaron consecuencias por los embates del fenómeno meteorológico. Según informó el medio local El Sol, ambos departamentos vieron afectado su funcionamiento habitual por la caída de árboles, daños en tendidos eléctricos y saturación en transformadores, lo que llevó a episodios de cortes parciales de energía.

En total, los operarios de Defensa Civil tuvieron actuación en unas 129 situaciones. El informe revela la presión sobre los recursos de emergencia provincial y la extensa dispersión de daños, que no se limitaron a un solo departamento, sino que se repartieron a lo largo y ancho del área metropolitana mendocina.

Equipos municipales y provinciales trabajaron para liberar calles y recuperar el suministro tras el temporal, los incidentes afectaron principalmente a Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Guaymallén.

Las alertas meteorológicas oficiales no tardaron en difundirse. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Mendoza se mantuvo en estado de alerta naranja por tormentas, una categoría que representa fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, según la definición del organismo.

Ante escenarios como este, el SMN recomienda permanecer en construcciones cerradas, alejarse de artefactos eléctricos, evitar calles anegadas y cortar el suministro eléctrico en caso de riesgo de ingreso de agua, además de mantener preparativos para emergencias ante la persistencia de condiciones adversas.

Las alertas amarillas y naranja por tormentas en el centro y oeste del país

En paralelo al fenómeno vivido en Mendoza, el SMN emitió alertas de distintos niveles para diversas regiones del país, entre ellas Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, San Luis, La Rioja y San Juan, todas bajo alerta amarilla por tormentas. La advertencia nacional marcó la generalización de condiciones desfavorables en amplias áreas.

Las condiciones meteorológicas extremas implicaron también la emisión de alertas por calor en provincias como Salta, Jujuy, Córdoba y varias de las ya mencionadas. El SMN advirtió a la población de riesgo—niños, personas mayores de 65 años y quienes viven con enfermedades crónicas—sobre la necesidad de incrementar la hidratación, evitar la exposición solar directa durante las horas de mayor intensidad y usar vestimenta adecuada.

Mientras tanto, la llegada y desarrollo del temporal obligó a intensificar los trabajos de asistencia y prevención en casi todos los frentes.