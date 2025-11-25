Sociedad

Video: un automovilista chocó a un jinete que andaba a caballo en medio de la calle y escapó del lugar

La víctima denunció que el conductor no le dio ningún dato para asistirlo y remarcó que tuvo que pedir plata prestada para operarse de la cadera. El animal quedó fuera de peligro

Guardar
El accidente ocurrió en la intersección de las calles 121 y 67, donde el caballo también fue impactado pero no resultó herido

Diego Hernán Clavijo circulaba a caballo por la intersección de las calles 121 y 67 en la ciudad de La Plata cuando un automóvil lo embistió. Por la caída tras el impacto sufrió una fractura de cadera que requirió de una posterior operación. El jinete se fue sin recibir ningún dato del automovilista, por lo que tuvo que afrontar los gastos personalmente.

El propio Clavijo relató a Infobae sobre el hecho, ocurrido el pasado 27 de octubre, alrededor de las 18:55: “Yo venía a caballo, lo veo a él que viene. Pero, bueno, supuse que él iba a frenar, cosa que no hace y me choca. Yo me caigo con el caballo, me busco levantar y no puedo, camino dos pasos, tres, y se me empieza a ir la pierna”.

En las imágenes del video, compartido por el mismo Clavijo, se puede ver cómo estaba terminando de cruzar la esquina cuando el auto rojo impacta de frente contra el costado del caballo. Asimismo, se puede ver la fuerte caída que sufrió el jinete.

El video del choque, difundido
El video del choque, difundido por la víctima, muestra el momento exacto del impacto y la caída del jinete en plena vía pública

También se aprecia el momento que el mismo hombre relató, intentó caminar, pero no logró mantenerse demasiado en pie y terminó decidiendo por recostarse sobre la cinta asfáltica.

La secuencia del hecho continuó de forma tan inesperada como desconcertante. Mientras Clavijo intentaba reincorporarse tras el impacto, un hombre que circulaba en otro vehículo detuvo su marcha y se acercó para asistirlo.

El conductor involucrado en el choque permaneció en el lugar unos instantes, pero, según el testimonio de la víctima, no brindó información ni colaboró con sus datos personales. Posteriormente, Clavijo fue trasladado en ambulancia y el automovilista se retiró de la escena sin identificarse. “La policía no llegó”, le confió a este medio.

Como saldo directo del accidente, Clavijo sufrió una fractura de cadera por la cual debió ser operado en el Hospital San Martín. En sus declaraciones, expresó que la adquisición de insumos médicos fue una carga adicional, ya que debió afrontar los gastos de su bolsillo tras solicitar dinero prestado.

La difusión del caso en
La difusión del caso en redes sociales permitió que el conductor involucrado se comunicara con la víctima días después del accidente

Me operaron de la cadera, me tuve que comprar las cosas yo porque el hospital no tenía insumos. Todo un ida y vuelta entre obra social y el hospital, así que tuve que comprar todo yo, pedir la plata prestada y comprar todo”, afirmó. La necesidad de ubicar al conductor apuntaba a gestionar los costos a través del seguro automotor.

Clavijo recurrió luego a redes sociales para solicitar colaboración. “Este señor me chocó cuando yo cruzaba a caballo ocasionándome una fractura de cadera y se fue sin dejar ningún dato, si alguien sabe de dónde es o tomó por casualidad el número de patente se lo voy a agradecer”, publicó este lunes, a casi un mes del accidente, pidiendo que la información fuera compartida para que se puedan contactar.

La exposición en redes generó repercusiones inmediatas y logró, según le contó a Infobae, que más tarde, el conductor se comunicara con él.

En medio del difícil proceso de recuperación, Clavijo aclaró que su caballo no sufrió lesiones a raíz del siniestro.

Un niño cabalgaba y su caballo murió tras recibir una descarga eléctrica

Un hecho ocurrido en el barrio Parque del Virrey de la ciudad de Córdoba provocó consternación por la muerte de un caballo y alarma debido a las lesiones que sufrió un niño de 9 años, después de que el animal recibiera una descarga eléctrica al pisar un cable con corriente expuesto en la vía pública.

En Córdoba, un niño de
En Córdoba, un niño de 9 años resultó herido y su caballo murió tras recibir una descarga eléctrica por un cable expuesto en la vía pública

El suceso se registró a principios de noviembre, en la esquina de Julio Antún y Fortunata González.

Según los informes oficiales, el menor montaba el caballo cuando, al atravesar la calle, el animal entró en contacto con un conductor eléctrico descubierto, lo cual le provocó la descarga.

El cable, que correspondía a una conexión no autorizada, estaba apenas cubierto por tierra y atravesaba la calle en una zona húmeda. La combinación del charco y las herraduras de metal hizo que la descarga resultara letal para el equino.

El caballo murió en el acto y cayó desplomado. El niño, al precipitarse del lomo tras el colapso, resultó con escoriaciones y golpes tanto por la caída como por el peso del animal. Testigos consultados por Vía País señalaron que la montura y el apero actuaron como aislantes, ayudando a que el pequeño no sufriera daños severos.

El chico fue derivado al Hospital Arturo Illia, donde se le realizaron estudios de control y curaciones. Según personal médico, el menor no presentó lesiones de gravedad y se mantuvo fuera de peligro.

En el lugar intervino la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para asegurar la zona, identificar el origen de la descarga y cortar el servicio eléctrico, protegiendo al resto de los vecinos. Las primeras evaluaciones indicaron que la existencia de una instalación eléctrica clandestina fue la causa del accidente.

Temas Relacionados

La PlataCaballoAccidenteAccidente vialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Rosario: Prefectura hizo controles de alcoholemia y narcotest a lanchas y veleros en el río Paraná

Hubo tres casos positivos. La fuerza federal junto a la Municipalidad pusieron en marcha un nuevo protocolo de seguridad náutica sobre embarcaciones deportivas

Rosario: Prefectura hizo controles de

Córdoba decretó la alerta máxima de peligro por incendios forestales ante las altas temperaturas

La provincia atravesará un periodo donde la térmica será elevada, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades ya implementaron medidas de prevención y sanciones severas para quienes provoquen focos ígneos

Córdoba decretó la alerta máxima

Dos detenidos por el crimen de Nazareno Isern, baleado en la cabeza por una bicicleta: uno es menor de edad

Se trata de un chico de 16 años y otro sospechoso de 23, por lo que el caso pasó a manos de la Justicia de Responsabilidad Juvenil. La testigo clave por otro robo y las fotos con armas

Dos detenidos por el crimen

El Partido de la Costa registró un 16% más de turistas y aseguran que fue el mejor fin de semana largo desde el 2021

Tras el feriado por el Día de la Soberanía, el Municipio informó que tuvo una ocupación hotelera del 84%. Según cifras de CAME, más de un millón y medio de viajeros se movilizaron en todo el país

El Partido de la Costa

“Dormido o con el celular”: creen que el micro que iba a Mar del Plata volcó por una distracción del chofer detenido

El fiscal Germán Vera Tapia tiene casi descartada la intervención de otro vehículo en el trágico accidente que dejó dos muertos y más de 40 heridos. Cuáles son las posibles hipótesis

“Dormido o con el celular”:
DEPORTES
El Chelsea de Enzo Fernández

El Chelsea de Enzo Fernández y Barcelona animan un atractivo duelo por la fecha 5 de la Champions League: toda la agenda

Franco Colapinto palpitó el GP de Qatar de F1: cuáles serán las claves de la carrera

El goleador argentino que pretende la selección de España de cara al Mundial 2026: “Lo siguen con atención”

Todo listo para el sorteo del Mundial 2026: el mejor y el peor grupo que le podrían tocar a la Argentina

Crisis total en la selección de Uruguay: aseguran que los referentes “no aguantan más” a Bielsa y piden su salida

TELESHOW
Ivana Icardi le mostró su

Ivana Icardi le mostró su apoyo a la China Suárez tras el estreno de su nueva serie

El dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por el delicado estado de salud de una productora de Intrusos

Santiago del Moro confirmó el casting masivo para Gran Hermano Generación Dorada y deslizó qué famosa podría entrar

Maxi López volverá a dejar Masterchef Celebrity: quién sería la figura que ocupará su lugar

Se viralizó otro video de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que aviva rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

Receta de galletas de jengibre

Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

El Tribunal Constitucional de Bolivia ordenó el retiro de los magistrados que extendieron su mandato más allá del plazo legal

Honduras rechazó en la CIJ la intervención de Guatemala en la disputa con Belice por Cayos Zapotillos

Ortega ejecuta una nueva purga en la Corte Suprema y afianza su control del tribunal con jueces leales

Italia aprobó una ley que tipifica el feminicidio como delito y establece la cadena perpetua para los agresores