Video: un automovilista chocó a un jinete que andaba a caballo en medio de la calle y escapó del lugar

El accidente ocurrió en la intersección de las calles 121 y 67, donde el caballo también fue impactado pero no resultó herido

Diego Hernán Clavijo circulaba a caballo por la intersección de las calles 121 y 67 en la ciudad de La Plata cuando un automóvil lo embistió. Por la caída tras el impacto sufrió una fractura de cadera que requirió de una posterior operación. El jinete se fue sin recibir ningún dato del automovilista, por lo que tuvo que afrontar los gastos personalmente.

El propio Clavijo relató a Infobae sobre el hecho, ocurrido el pasado 27 de octubre, alrededor de las 18:55: “Yo venía a caballo, lo veo a él que viene. Pero, bueno, supuse que él iba a frenar, cosa que no hace y me choca. Yo me caigo con el caballo, me busco levantar y no puedo, camino dos pasos, tres, y se me empieza a ir la pierna”.

En las imágenes del video, compartido por el mismo Clavijo, se puede ver cómo estaba terminando de cruzar la esquina cuando el auto rojo impacta de frente contra el costado del caballo. Asimismo, se puede ver la fuerte caída que sufrió el jinete.

El video del choque, difundido por la víctima, muestra el momento exacto del impacto y la caída del jinete en plena vía pública

También se aprecia el momento que el mismo hombre relató, intentó caminar, pero no logró mantenerse demasiado en pie y terminó decidiendo por recostarse sobre la cinta asfáltica.

La secuencia del hecho continuó de forma tan inesperada como desconcertante. Mientras Clavijo intentaba reincorporarse tras el impacto, un hombre que circulaba en otro vehículo detuvo su marcha y se acercó para asistirlo.

El conductor involucrado en el choque permaneció en el lugar unos instantes, pero, según el testimonio de la víctima, no brindó información ni colaboró con sus datos personales. Posteriormente, Clavijo fue trasladado en ambulancia y el automovilista se retiró de la escena sin identificarse. “La policía no llegó”, le confió a este medio.

Como saldo directo del accidente, Clavijo sufrió una fractura de cadera por la cual debió ser operado en el Hospital San Martín. En sus declaraciones, expresó que la adquisición de insumos médicos fue una carga adicional, ya que debió afrontar los gastos de su bolsillo tras solicitar dinero prestado.

La difusión del caso en redes sociales permitió que el conductor involucrado se comunicara con la víctima días después del accidente

“Me operaron de la cadera, me tuve que comprar las cosas yo porque el hospital no tenía insumos. Todo un ida y vuelta entre obra social y el hospital, así que tuve que comprar todo yo, pedir la plata prestada y comprar todo”, afirmó. La necesidad de ubicar al conductor apuntaba a gestionar los costos a través del seguro automotor.

Clavijo recurrió luego a redes sociales para solicitar colaboración. “Este señor me chocó cuando yo cruzaba a caballo ocasionándome una fractura de cadera y se fue sin dejar ningún dato, si alguien sabe de dónde es o tomó por casualidad el número de patente se lo voy a agradecer”, publicó este lunes, a casi un mes del accidente, pidiendo que la información fuera compartida para que se puedan contactar.

La exposición en redes generó repercusiones inmediatas y logró, según le contó a Infobae, que más tarde, el conductor se comunicara con él.

En medio del difícil proceso de recuperación, Clavijo aclaró que su caballo no sufrió lesiones a raíz del siniestro.

Un niño cabalgaba y su caballo murió tras recibir una descarga eléctrica

Un hecho ocurrido en el barrio Parque del Virrey de la ciudad de Córdoba provocó consternación por la muerte de un caballo y alarma debido a las lesiones que sufrió un niño de 9 años, después de que el animal recibiera una descarga eléctrica al pisar un cable con corriente expuesto en la vía pública.

En Córdoba, un niño de 9 años resultó herido y su caballo murió tras recibir una descarga eléctrica por un cable expuesto en la vía pública

El suceso se registró a principios de noviembre, en la esquina de Julio Antún y Fortunata González.

Según los informes oficiales, el menor montaba el caballo cuando, al atravesar la calle, el animal entró en contacto con un conductor eléctrico descubierto, lo cual le provocó la descarga.

El cable, que correspondía a una conexión no autorizada, estaba apenas cubierto por tierra y atravesaba la calle en una zona húmeda. La combinación del charco y las herraduras de metal hizo que la descarga resultara letal para el equino.

El caballo murió en el acto y cayó desplomado. El niño, al precipitarse del lomo tras el colapso, resultó con escoriaciones y golpes tanto por la caída como por el peso del animal. Testigos consultados por Vía País señalaron que la montura y el apero actuaron como aislantes, ayudando a que el pequeño no sufriera daños severos.

El chico fue derivado al Hospital Arturo Illia, donde se le realizaron estudios de control y curaciones. Según personal médico, el menor no presentó lesiones de gravedad y se mantuvo fuera de peligro.

En el lugar intervino la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para asegurar la zona, identificar el origen de la descarga y cortar el servicio eléctrico, protegiendo al resto de los vecinos. Las primeras evaluaciones indicaron que la existencia de una instalación eléctrica clandestina fue la causa del accidente.