Las temperaturas superarán los 30 grados en el AMBA esta semana: cuándo llegará el alivio

Los niveles térmicos en Buenos Aires y el Conurbano alcanzarán entre 4 y 10 grados por encima de lo normal, los modelos meteorológicos indican que la ola de calor permanece hasta el arribo de un frente frío previsto para el fin de semana

La exposición solar sin nubes
La exposición solar sin nubes favorecerá máximas que superarán los registros habituales en Buenos Aires y alrededores

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana en la que las temperaturas máximas superan con ampliamente los valores habituales de noviembre. La Ciudad y el Conurbano experimentan días con marcas térmicas elevadas tanto en la madrugada como durante la tarde, escenario que se asemeja mucho a las características climáticas que suelen darse en pleno verano.

De acuerdo con los modelos del Centro Europeo de Pronóstico Meteorológico a Mediano Plazo (ECMWF), una corriente de aire cálido proveniente de zonas tropicales impulsa los termómetros entre 4 y 10° C por encima del promedio registrado para el mes. La falta de nubosidad favorece la plena exposición solar desde la mañana, incrementando el pico térmico y generando tardes extensas con calor sostenido en buena parte del día. El portal especializado Meteored destacó que este fenómeno configura un adelanto notorio del verano para la región central del país.

Para este martes, las mínimas se ubicarán en 18℃, mientras que las máximas alcanzaron valores de 29 ℃ en algunas áreas del centro y norte bonaerense. El norte de la Patagonia, por su parte, registrará un singular comportamiento nocturno: las mínimas rondaron los 20 a 23℃.

Con el avance de la semana, la denominada “burbuja” de calor se desplazará hacia el norte y el noreste. El miércoles el efecto se va a acentuar sobre el interior del país y el AMBA conservará temperaturas por encima de lo habitual. Se prevén máximas cercanas a los 31℃, mientras que los valores mínimos no se alejarán de los 20℃.

El miércoles y el jueves
El miércoles y el jueves serán los días más calurosos de la semana, con máximas que alcanzarán los 31 grados

Hacia el jueves, el núcleo más fuerte de altas temperaturas se va a retraer ligeramente en la región pampeana y patagónica, pero se mantiene vigente tanto en el centro y norte de Cuyo como en las provincias del noroeste argentino y los sectores más cálidos del Litoral.

Especialmente en Santiago del Estero, los vientos cálidos mantendrán picos de 34 a 40℃ (93,2 a 104℉), aunque desde Meteored resaltan que en el Gran Buenos Aires y alrededores todavía se observan registros de 28 a 31℃. En contraposición, el centro y sur de la Patagonia habrá máximas de entre 14 y 20℃.

El viernes marcará el comienzo de un giro en la tendencia térmica para el centro y sur del país. Un frente de aire frío va a llegar a la región patagónica a mitad de semana y avanzará con rapidez hacia el centro del mapa nacional durante la jornada.

Este fenómeno activa áreas de inestabilidad que pueden derivar en lluvias y tormentas, primero sobre el norte patagónico y luego afectando la franja central, incluyendo el área bonaerense. El avance de este sistema será el responsable del retorno a valores térmicos normales para noviembre durante el próximo fin de semana.

El SMN emitió alerta amarilla
El SMN emitió alerta amarilla por lluvias para el sur de Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego

No obstante, la persistencia del calor se mantendrá en el norte argentino con máximas que oscilan entre 34 y 37℃. A medida que el sábado avanza, el foco más intenso se trasladará al nordeste y, para el domingo, todo el país va a retomar los promedios para la época.

Respecto a la posibilidad de precipitaciones, la llegada de un frente frío entre miércoles y jueves favorecerá el desarrollo de lluvias e inestabilidad, cuyo impacto se sentirá primero en el sur y luego se trasladará hacia el norte bonaerense y el Litoral. El proceso se irá resolviendo con una mejora gradual desde el sur durante la jornada del domingo.

El desenlace de este episodio inusual ocurrirá a comienzos de diciembre, cuando el centro del país, incluida el AMBA, registrará mínimas cercanas a los 10℃ en la madrugada.

Esta semana se verá marcada por una variación en las condiciones del tiempo sobre la capital y su amplia área de influencia, donde la transición del calor extremo a temperaturas más frescas dependerá de la velocidad y la intensidad con la que avance el frente frío hacia el norte.

