Cuánto sale el pasaje de tren de Buenos Aires a Pinamar: horarios y cómo comprar

El tren Buenos Aires-Pinamar ofrece pasajes desde $35.000 en primera y $42.000 en pullman para la temporada de verano 2026 - (Pablo Kauffer)

La venta de pasajes para el tren de larga distancia entre Buenos Aires y Pinamar abrió una nueva oportunidad para quienes planean viajar a la Costa Atlántica y buscan equilibrio entre precio y comodidad.

La alta demanda al iniciarse la temporada de verano 2026 llevó a un aumento marcado en la reserva de boletos, confirmando que el tren continúa posicionado como una opción clave tanto para turistas como residentes de la región.

Trenes Argentinos habilita la venta online y presencial de boletos para Pinamar, Mar del Plata, Rosario y Junín - (Francisco Guala)

Trenes Argentinos habilitó la venta de compra de pasajes al interior

La empresa Trenes Argentinos formalizó el lanzamiento del período de venta para todos los servicios de larga distancia, incluyendo el tramo que conecta Buenos Aires con Pinamar. La habilitación de pasajes también posibilita la adquisición para otros destinos turísticos destacados, como Mar del Plata, Rosario o Junín. La plataforma online de la compañía y las boleterías en terminales céntricas, como Plaza Constitución, constituyen las vías principales para comprar los boletos.

El interés por estos recorridos se tradujo en la venta de más de 90.000 boletos en pocas horas, un registro que resalta la preferencia de los viajeros por el tren frente a otras alternativas de traslado. La proyección oficial para la temporada marca una oferta cercana a los 240.000 pasajes en sus servicios principales.

Para quienes optan por la compra virtual en el portal oficial de Trenes Argentinos, la empresa ofrece un descuento del 10% sobre la tarifa base. Además, se mantienen políticas especiales: jubilados y pensionados acceden a una rebaja del 40%, mientras que personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden reservar sin cargo, siempre que gestionen la operación a través del canal online.

La demanda de pasajes de tren a la Costa Atlántica supera los 90.000 boletos vendidos en pocas horas tras la apertura - (Trenes Argentinos)

Cuánto sale el pasaje de tren a Pinamar

La tarifa del pasaje en tren de Buenos Aires a Pinamar varía según la modalidad de compra, las franjas de fecha y las categorías de servicio disponibles. Según información oficial, los valores para la temporada alta de verano reflejan un ajuste vinculado al incremento de frecuencias y la ampliación del cronograma.

Hasta el 11 de diciembre, la tarifa general se fija en los $35.000 para primera y $42.000 para pullman. Con el arranque pleno de la temporada, a partir de esa fecha, los valores aumentan a $38.000 en primera y $45.000 en pullman. La rebaja por venta web reduce el precio a $31.500 en primera antes de la suba. Los descuentos para jubilados, pensionados y usuarios con CUD se mantienen vigentes durante toda la temporada.

La política de equipaje de Trenes Argentinos permite transportar una cantidad razonable de bolsos incluidos en el boleto, sin cargos extra, siempre que respeten las dimensiones y el peso máximo establecidos por la compañía.

Los usuarios que compran pasajes al tren de Pinamar por la web acceden a un descuento del 10% sobre la tarifa base - (Pablo Kauffer)

Cuáles son los horarios y cómo comprar

El servicio de tren a Pinamar funciona con salida desde Plaza Constitución, con trasbordo en General Guido y llegada a la estación Divisadero de Pinamar. El trayecto demora alrededor de 6 horas y 34 minutos. Es indispensable considerar la coordinación en cada tramo, ya que el trasbordo se gestiona con horarios sincronizados para evitar esperas extensas.

Los pasajes pueden adquirirse tanto en las boleterías habilitadas de la terminal Constitución como en la web oficial de Trenes Argentinos (https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/pasajes-larga-distancia). Para la compra presencial, se recomienda concurrir con anticipación, especialmente antes y durante los primeros días de venta, cuando la demanda se multiplica.

Los horarios hasta el 11 de diciembre para el tramo Constitución – General Guido se distribuyen durante la mañana y la tarde, mientras que a partir del 12 de diciembre la grilla aumenta sus frecuencias, sumando salidas matutinas y vespertinas tanto los días hábiles como los fines de semana y feriados. La estación Divisadero de Pinamar cuenta con servicios de transporte complementarios, como colectivos, taxis y remises dispuestos a cubrir los últimos kilómetros hasta el área céntrica o los balnearios.

Trenes Argentinos exige confirmar el viaje entre 72 y 24 horas antes de la partida para validar el boleto digitalmente, una medida que optimiza la logística y asegura los lugares efectivos en el tren.

Jubilados, pensionados y personas con CUD obtienen descuentos especiales en los pasajes de tren de larga distancia - (Pablo Kauffer)

Otros destinos de trenes de larga distancia

El servicio de Pinamar forma parte de la red ampliada de Trenes Argentinos, que cubre destinos como Mar del Plata, Bragado, Junín y Rosario. Desde Plaza Constitución, la línea principal lleva también a Mar del Plata, con opciones que varían entre $35.000 y $45.000 según la categoría seleccionada y la fecha de viaje.

Algunos trenes permiten continuar viaje a otras provincias gracias a conexiones en las estaciones intermedias. Por ejemplo, desde la línea Sarmiento, en la terminal Once, se puede llegar hasta Bragado, y desde Retiro, por la línea San Martín, se accede a Junín. El tren a Rosario, uno de los servicios más utilizados, sale diariamente desde Retiro por la línea Mitre, con once estaciones intermedias hasta Rosario Norte.

La expansión y modernización de la red de trenes de larga distancia consolidó este medio como una alternativa eficiente y solicitada. El atractivo del precio, la experiencia del viaje y la posibilidad de planificar con antelación impulsan año a año la demanda de estos trayectos, clave durante el verano argentino para quienes buscan llegar a la costa o recorrer el interior del país.