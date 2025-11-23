Sol y pocas nubes: el pronóstico del clima para el AMBA y el resto del país

El SMN indicó un clima agradable para este preferiado (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este domingo habrá gran presencial del sol y muy pocas nubes en la zona del AMBA. Además, emitió un alerta amarilla a tres provincias por temperaturas extremas de calor.

En este domingo, el SMN señaló que la temperatura oscilará entre los 24°C y los 14°C. Para esta mañana el cielo está despejado, mientras que a la tarde apenas aumentará la nubosidad, ya que se espera que el firmamento esté ligeramente nublado. A la noche, la nubosidad será parcial.

El clima extendido para el AMBA.

Para el lunes, las condiciones serán similares, ya que a la madrugada se espera un cielo limpio. Por la mañana y hasta la tarde estará algo nublado y, a la noche, de nuevo estará despejado. La temperatura se ubicará entre los 16°C de mínima y los 26°C de máxima.

El martes comenzará un proceso de aumento de la nubosidad y de las temperaturas, ya que la misma alcanzará una máxima de 29°C, con un cielo algo nublado durante toda la jornada.

El miércoles comenzará algo nublado y culminará con nubosidad parcial, con una mínima de 20°C y una máxima de 31°C, lo que lo convierte en el día más caluroso de la semana. En tanto, el jueves estará parcialmente nublado (21°C de mínima y 29°C de máxima) y el viernes estará mayormente cubierto (25°C de máxima y 20°C de mínima), pero sin riesgos de precipitaciones.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del domingo, está completamente despejado en el norte de la provincia de Buenos Aires, mientras en el resto del territorio la nubosidad es variable. Por la tarde estará parcialmente nublado en la mayoría de las localidades y, a la noche, un frente ventoso ingresará por el sector suroeste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora (km/h).

En la madrugada del lunes, los vientos ampliarán su rango y afectará al oeste, centro y gran parte de la costa atlántica, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 69 km/h en algunas ciudades. Luego, la nubosidad será parcial en la mañana. Para la tarde y la noche se aguardan tormentas aisladas en Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Bahía Blanca y Monte Hermoso.

El martes y miércoles tendrán condiciones similares, con nubosidad variable en toda la provincia; pero con la salvedad de que, al final del miércoles, volverán las tormentas aisladas al suroeste. Estas precipitaciones marcarán el inicio de un proceso de desmejora del clima, ya que el jueves a la tarde están previstas tormentas aisladas y chaparrones en el centro, oeste y parte del sur (desde General Villegas hasta Tandil y Necochea).

La mañana del viernes continuará con el clima inestable, con chaparrones en el suroeste y norte y tormentas aisladas al oeste. A la tarde, los chaparrones al norte aumentarán a tormentas aisladas.

Para hoy, rige alerta amarilla por vientos fuertes en San Luis.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que rige alerta amarilla en la provincia de San Luis por fuertes vientos, por lo cual se recomienda evitar las actividades al aire libre y asegurar cualquier elemento que pueda volarse.

A su vez, también hay alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en el oeste de La Pampa, norte y oeste de Río Negro, oeste y este de Neuquén.

Las temperaturas extremas en el centro y oeste del país.

Este tipo de advertencias tienen un efecto leve a moderado en la salud y "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas". Por lo cual se pide:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar inmediata asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Las alertas para mañana por fuertes vientos.

Para mañana, las alertas por fuertes vientos se mantendrán en San Luis y también afectarán a la provincia de Buenos Aires y La Pampa.