Cómo estará el tiempo en el AMBA durante el fin de semana largo: hay alertas en 11 provincias

Luego de la tormenta que llegó a durante la tarde de este jueves, el SMN indicó que el clima mejorará progresivamente durante este fin de semana XXL

Tras la tormenta que llegó el jueves al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se extendió hasta las primeras horas del viernes, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticiparon que el tiempo mejorará progresivamente durante este fin de semana XXL por el Día de la Soberanía, alcanzado su punto óptimo para el lunes 24 de noviembre.

El viernes introduce un escenario de incertidumbre en el pronóstico para el AMBA. Si bien se espera que las precipitaciones disminuyan, la presencia de humedad en el suelo haría que el cielo permanezca nublado durante toda la jornada y no se descarta alguna que otra lluvia aislada.

Lo que sí es un hecho que parece seguro es la entrada de aire fresco del sudeste mantendría los valores de temperatura restringidos. Se pronostican máximas que no superarán los 23 grados en horas de la tarde. Las mínimas rondarían los 15 grados.

A medida que avance el fin de semana largo, se esclarecerá el panorama meteorológico. El sábado se perfila con cielos de algo a parcialmente nublados en la región, y el domingo presenta condiciones de buen tiempo, mayormente despejado, al igual que el lunes.

El sábado, por su parte, tendrá mínima de 14° C y máxima de 23 grados, mientras que el domingo la temperatura ascenderá con máxima de 25° C y mínima de 16 grados.

Para el día lunes feriado la temperatura aumentará aún más: máxima de 27 grados y mínima de 17° C.

La temperatura continuará en ascenso durante la próxima semana. La máxima del martes será de 29 grados, mientras que miércoles y jueves tocará los 30° C. Todos estos días tendrán el cielo algo nublado.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

Durante este viernes, el frente tormentoso se trasladará hacia el sur y este y se aguardan tormentas aisladas en la zona costera, desde Bahía Blanca hasta Punta Indio. Luego, habrá lluvias aisladas en el este y, por la tarde, habrá nubosidad variable, pero sin precipitaciones.

El fin de semana mejorará en sus condiciones, ya que, sin bien se aguardan distintas intensidades en la nubosidad para las localidades bonaerenses, desde el sábado a la tarde habrá un cielo algo nublado en casi toda la provincia. Por lo cual, la presencia del sol será casi absoluta, luego de las tormentas y las lluvias.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que rige alerta amarilla por tormentas en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. En estos casos se recomienda:

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, también hay alerta amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Por lo que se pide asegurar cualquier elemento que pueda volarse y evitar las actividades al aire libre.

