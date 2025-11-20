Sociedad

Imputaron con prisión domiciliaria a un hombre por encubrimiento de contrabando de productos por $36 millones y tenencia de marihuana

La investigación se inició el pasado 3 de noviembre en Río Gallegos. Los operativos se realizaron por una denuncia el ARCA sobre comercio de mercadería extranjera

Guardar
Lo secuestrado en el allanamiento:
Lo secuestrado en el allanamiento: 12 plantas de cannabis sativa y 67 gramos de marihuana los que se hallaban distribuidos en dos frascos de vidrio y en 45 cigarrillos armados y listos para comercializar con la referencia “Lit! A Cannabis Company” (Unidad Fiscal Río Gallegos)

La justicia de Río Gallegos dispuso prisión domiciliaria por 120 días para un hombre formalmente imputado por encubrimiento de contrabando y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego de un operativo en el que se secuestró mercadería ilegal valuada en 36 millones de pesos y productos con derivados de cannabis prohibidos, además de electrónica y vapeadores.

El caso expone cómo operan redes de comercio ilegal en la Patagonia y el rol de las plataformas digitales en la distribución de bienes prohibidos.

El fallo, emitido por la jueza subrogante Mariel Borruto el pasado viernes, declaró la legalidad de la detención y habilitó la medida de prisión domiciliaria para el imputado, a pedido del fiscal federal Gastón Franco Pruzan, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Río Gallegos. La investigación continuará hasta el 16 de marzo de 2026, fecha en la que culminarán los 120 días dispuestos para la recolección de pruebas.

En el mismo acto, el tribunal instruyó que la supervisión de la prisión domiciliaria quede bajo la responsabilidad de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y la Policía de Santa Cruz, que deberán llevar a cabo controles periódicos en la residencia del acusado.

El proceso judicial se originó el 3 de noviembre de 2025, tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La denuncia se fundamentó en tareas de fiscalización y monitoreo de fuentes digitales abiertas realizadas por la Sección Riesgo Regional de la Dirección Regional Aduanera Austral, que detectó una actividad inusual de venta de mercadería extranjera a través de redes sociales.

Según el Ministerio Público Fiscal, la mercadería ingresaba presuntamente al país sin intervención aduanera, lo que motivó el inicio de una pesquisa a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA). Durante diez días, los agentes efectuaron tareas de observación en el domicilio señalado, comprobando que el investigado atendía allí a particulares y concretaba transacciones comerciales.

Las acciones de vigilancia se completaron con tareas de ciberpatrullaje en Facebook e Instagram, donde el imputado utilizaba un perfil con pseudónimo y otro con su propio nombre.

A través de esas cuentas exhibía productos tecnológicos y de consumo tales como consolas PlayStation 5, teléfonos iPhone y Redmi, parlantes, auriculares inalámbricos, proyectores, neumáticos, vapeadores, bebidas alcohólicas y perfumes importados. El perfil contenía información de contacto y pruebas que sustentaron la intervención judicial.

De acuerdo a lo informado por el portal web de los fiscales, aquel 13 de noviembre pasado, y bajo supervisión de la fiscalía, la PFA y el personal de ARCA llevaron a cabo el allanamiento en el domicilio particular. Allí incautaron numerosos artículos sujetos a infracción del Código Aduanero (Ley 22.415), entre los que destacaron 19 vapeadores y varios productos con derivados de cannabis, incluyendo THC-P, THC-A y Live Resin. La comercialización de estos productos está prohibida en Argentina según disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la suma total de la mercadería secuestrada asciende a 36 millones de pesos, dato resaltado en el expediente por el nivel de afectación al comercio formal y los riesgos implícitos en la venta de estos artículos a través de canales informales.

Personal de ARCA secuestraron productos
Personal de ARCA secuestraron productos importados de contrabando del imputado (Unidad Fiscal Río Gallegos)

Es destacar que durante el allanamiento, los investigadores hallaron 67 gramos de marihuana almacenados en frascos de vidrio y divididos en 45 cigarrillos listos para su venta bajo la marca “Lit! A Cannabis Company”. Además, se incautaron 12 plantas de cannabis sativa en el inmueble, lo que motivó la ampliación de cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en función del artículo 5° de la Ley 23.737.

El Ministerio Público Fiscal valoró que, a la cantidad y disposición de la droga, se sumaba la capacidad de distribución que ofrecían las redes sociales, reforzando el cuadro acusatorio. Para la jueza Borruto, quedó probada la relación entre la actividad comercial desarrollada y los productos ilegales detectados en el domicilio.

La magistrada resolvió que la investigación penal se formalice por encubrimiento de contrabando en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El imputado será investigado en calidad de autor, bajo prisión domiciliaria durante 120 días, hasta el 16 de marzo de 2026. El control de la medida de coerción estará a cargo de la delegación DCAEP de Comodoro Rivadavia y la Policía de Santa Cruz.

Según el dictamen judicial, la presencia de grandes volúmenes de mercadería sin aval aduanero y los elementos secuestrados confirmaron la actividad ilícita que se desarrollaba desde el domicilio allanado.

La causa continuará bajo investigación a fin de delimitar posibles conexiones del imputado con otras redes de contrabando y narcomenudeo en la región patagónica, en el marco de los delitos previstos en el Código Penal y en las leyes 22.415 y 23.737. El tribunal dispuso que los organismos encargados realicen reportes periódicos sobre el cumplimiento de la prisión domiciliaria, hasta que se resuelva la situación procesal definitiva del acusado.

Temas Relacionados

imputaciónprisión domiciliariahombreencubrimientocontrabandotenenciamarihuanaRío Gallegos

Últimas Noticias

Las hipótesis que manejan respecto a la bolsa con restos humanos que encontró un perro en Córdoba

Las autoridades aún no tienen indicios claros sobre a quién pertenecen las partes que estaban en una bolsa. Creen que se trata de una mujer

Las hipótesis que manejan respecto

El 34% de los niños argentinos sufre castigos físicos: cuáles son los efectos en la salud mental

En el marco del Día Mundial de la Infancia, un informe del Observatorio del Desarrollo Humano de la Universidad Austral advirtió sobre las consecuencias emocionales a largo plazo. Cómo prevenir

El 34% de los niños

Una turista brasilera se metió desnuda a un río de Córdoba y provocó la intervención policial

Las personas que se encontraban en el lugar dieron aviso a la policía. Tras el llamado, la mujer se vistió y se retiró del lugar

Una turista brasilera se metió

Renata Schussheim y su desafío monumental en “La Traviata”: 140 vestidos únicos para despedir la temporada lírica del Colón

La reconocida escenógrafa y artista plástica se desafió a sí misma en su debut con la obra de Verdi: diseñó todos los trajes distintos, trabajó al ritmo vertiginoso de los talleres del Colón y volvió a sentir la magia única del escenario que, asegura, no se parece a ningún otro en el mundo

Renata Schussheim y su desafío

Procesaron con prisión preventiva en Tucumán a un padre y su hijo por organizar el transporte de 155 kilos de cocaína desde Bolivia

Fueron delatados por cómplices detenidos anteriormente por Gendarmería en un operativo donde se secuestró la droga

Procesaron con prisión preventiva en
DEPORTES
Las perlitas de la presentación

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

TELESHOW
Pimpinela: el amor según pasan

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

INFOBAE AMÉRICA

La cumbre climática COP31 se

La cumbre climática COP31 se realizará en Turquía tras una larga disputa diplomática que dejó afuera a Australia

El océano como última defensa climática: por qué el futuro del planeta se juega en la COP30 de Belém

Un fantasma presente: Francisco Franco según seis escritores latinoamericanos que viven en España

Memorias de Vuelta de Obligado: la trama secreta de las negociaciones de Rosas frente a Inglaterra y Francia

El viento como fuerza invisible: historia, ciencia y consecuencias de un fenómeno que ha marcado civilizaciones