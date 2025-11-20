Sociedad

El Municipio de Comodoro Rivadavia reforzó la asistencia para las personas afectadas por los fuertes vientos

El último lunes se desató un temporal que afectó a toda la Patagonia y provocó destrozos en varios domicilios

Guardar
Fuertes vientos en Chubut

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia intensifica las acciones de asistencia y acompañamiento a las familias afectadas tras el reciente temporal de viento que azotó la ciudad el pasado lunes. La administración encabezada por el intendente local, Othar Macharashvili, desplegó un operativo integral, articulado por diversas áreas municipales, para dar respuesta a las necesidades surgidas a raíz del fenómeno climático.

Si bien el lunes toda la provincia de Chubut se encontraba bajo alerta roja por los vientos que superaron los 150 kilómetros por hora, Comodoro Rivadavia fue una de las localidades que más daños sufrió.

Allí la intensidad del temporal aumentó a lo largo de la jornada. Las ráfagas llegaron a 150 km/h y los vientos constantes alcanzaron 100 km/h, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Durante las horas siguientes, ocurrieron diversos incidentes que motivaron la intervención de equipos municipales.

Las cuadrillas trabajaron en barrios como 30 de Octubre, Juan XXIII, Ceferino y otras zonas, retirando escombros y techos desprendidos que quedaron bloqueando la vía pública. Desde la Municipalidad, solicitaron a la población limitar los traslados y salir de sus casas solo por emergencias graves, mientras continuaban supervisando los sectores más expuestos al riesgo.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, brindó detalles sobre la estrategia adoptada desde el inicio de la emergencia.

Fuertes vientos en Chubut

Rivas expresó que, al conocerse la magnitud del evento y anticipando su posible prolongación, el municipio dispuso de inmediato un esquema coordinado entre Desarrollo Humano, Defensa Civil, el área de Perspectiva Social y los equipos de emergencia. La intervención abarcó desde acciones en terreno hasta la coordinación de relevamientos y el contacto directo con las personas afectadas.

“Desde el primer momento, y previendo la continuidad de las contingencias climáticas, el equipo municipal activó un trabajo conjunto entre Desarrollo Humano, Defensa Civil, el área de Perspectiva Social y los equipos de emergencia, coordinando intervenciones, relevamientos y acompañamientos directos en territorio”, puntualizó Rivas, según comunicó de forma oficial la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Durante las primeras horas posteriores al temporal, los equipos municipales debieron atender más de 150 intervenciones y responder a una cantidad significativa de llamados telefónicos por parte de vecinos que solicitaban ayuda.

La organización de la demanda fue prioritaria para avanzar en la provisión de soluciones, teniendo en cuenta la complejidad generada por el contexto de cierre de año y los desafíos presupuestarios inherentes a esa etapa.

“Actualmente, se está ordenando la demanda para avanzar con las respuestas necesarias, teniendo en cuenta que estamos en un contexto complejo, dado que la emergencia ocurre sobre el cierre del año, con todo lo atinente a lo presupuestario, lo que nos obliga a reformular la estrategia de asistencia”, declaró el funcionario.

Algunos de los destrozos que
Algunos de los destrozos que se generaron por los fuertes vientos en la Patagonia

Los operativos incluyeron relevamientos domiciliarios, primero a través de contactos telefónicos y luego mediante verificaciones presenciales, con el fin de evaluar las situaciones particulares de cada familia y organizar los acompañamientos sociales requeridos. A las secuelas del viento, se sumaron lluvias en los días subsiguientes, lo que ocasionó la necesidad de nuevas intervenciones por voladuras de techos y daños en las estructuras de varias viviendas.

Entre los recursos entregados por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia figuran materiales para cerrar aberturas y reparar techos, como así también maderas, elementos de fijación y acompañamiento social específico para situaciones de alta vulnerabilidad. La meta, según indicó Rivas, es finalizar la próxima semana con todos los casos relevados y, en la medida de lo posible, asistidos, contribuyendo a la recuperación de la vida cotidiana de las familias damnificadas.

La Municipalidad de Comodoro activará
La Municipalidad de Comodoro activará un protocolo para ayudar a los damnificados por los fuertes vientos

“La idea es llegar a la próxima semana con todos los casos relevados y asistidos en el marco de nuestras posibilidades, para que las personas damnificadas puedan retomar su vida cotidiana”, afirmó.

Quienes necesiten asistencia pueden acercarse a Ameghino 556, donde el municipio recibe solicitudes formales que derivan en la evaluación y eventual intervención de los equipos de emergencia habitacional y trabajo social.

Temas Relacionados

VientosChubutComodoro Rivadaviaúltimas noticias

Últimas Noticias

Rescataron hámsters, cobayos y aves desnutridas y hacinadas en un Pet Shop de la Ciudad de Buenos Aires

El local tenía más de 60 animales en condiciones precarias y exhibidos en una vidriera, algo que está prohibido. Los denunció un vecino

Rescataron hámsters, cobayos y aves

Diluvia en el AMBA: hay fuertes vientos y rige una alerta amarilla por tormentas

Las ráfagas de viento pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que otras once provincias están afectadas por fenómenos climáticos

Diluvia en el AMBA: hay

Procesaron y embargaron por $350.000.000 al ex ministro de transporte bonaerense investigado por el escándalo de las fotomultas

Se trata de Jorge D’Onofrio, implicado en maniobras de corrupción. La medida del juez federal Adrián González Charvay también recayó sobre Facundo Asencio, ex Director de Fiscalización y Control, en el expediente por lavado de dinero

Procesaron y embargaron por $350.000.000

Los balnearios de Punta Mogotes sortearán 100 carpas gratuitas para utilizar durante el verano: cómo participar

Es la quinta edición de la iniciativa realizada por la Administración del predio marplatense. Qué hay que hacer para anotarse del sorteo

Los balnearios de Punta Mogotes

Desaparición de la yaguareté Acaí en Chaco: valuaron el daño ambiental en $2.700 millones y podrían ofrecer recompensa

Carlos Amad, fiscal federal de Sáenz Peña, aclaró que aún no se ha encontrado el collar localizador que llevaba el animal. Se realizaron allanamientos en El Impenetrable y se pidieron los peritajes de los teléfonos secuestrados en los operativos

Desaparición de la yaguareté Acaí
DEPORTES
Lo que no se vio

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

La clave, en el mediocampo: la dudas de Gallardo en la formación de River para enfrentar a Racing por los octavos del Clausura

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Estupor en Francia: intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa que tenía “más talento que Mbappé y Dembélé” y se retiró a los 25 años

TELESHOW
El Turco Husaín reveló la

El Turco Husaín reveló la polémica estrategia que usa en MasterChef Celebrity: “Hay que prestar atención”

Graciela Alfano habló sobre el momento más oscuro de su vida: “Hubiera terminado presa”

Ailán Cova reaccionó a la tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hija: “Completamente enamorada”

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

INFOBAE AMÉRICA

Expediciones, teorías y tecnología: por

Expediciones, teorías y tecnología: por qué la leyenda de Amelia Earhart se mantiene vigente tras ocho décadas

La Unión Europea y sus socios del Indo-Pacífico se reúnen en Bruselas para reforzar la cooperación marítima

Neurotecnología: cómo funcionan los dispositivos experimentales que traducen los pensamientos en tiempo real

Estados Unidos eliminó el arancel adicional del 40% para algunas importaciones agrícolas procedentes de Brasil

Lula nominó al fiscal general Messias como nuevo juez de la Corte Suprema de Brasil