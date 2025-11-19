Sociedad

Un matrimonio murió cuando viajaba a Chile para realizar un tour de compras tras chocar de frente contra una camioneta

Las víctimas eran oriundas de la Ciudad de Córdoba, tenían 67 y 65 años respectivamente y tenían como destino la localidad chilena de Talca. Investigan cómo fueron las causas del fatal accidente

El matrimonio cordobés partió de barrio Liceo en Córdoba, su viaje a Chile terminó poco después del cruce de la frontera con el choque frontal

Un matrimonio cordobés que viajó desde Argentina hacia Chile perdió la vida en un accidente frontal mientras recorría la Ruta CH-115, en el sector de Paso Nevado, a pocos kilómetros de haber cruzado la frontera rumbo a un viaje de compras que iban a realizar en el país vecino.

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Clemente Cuello y Carmen Emilia Brandán, de 67 y 65 años respectivamente, había iniciado la travesía hacia la localidad de Talca con fines turísticos y comerciales durante la jornada del martes. De acuerdo con la información del medio local El Doce, ambos residían en el barrio Liceo, en la ciudad de Córdoba, y salieron del país a bordo de un Toyota Corolla.

Al llegar al kilómetro 36 de la vía internacional, apenas ingresados a territorio chileno, impactaron de frente contra una camioneta roja ocupada por dos ciudadanos chilenos. Estos últimos resultaron con heridas de menor consideración y recibieron atención médica en el lugar del accidente.

La zona del siniestro, Paso Nevado, fue escenario de un operativo de emergencia que movilizó a bomberos de San Clemente, ambulancias del SAR y equipos SAMU tanto de San Clemente como de Talca, además de la intervención de Carabineros. Distintos efectivos trabajaron en la contención y el traslado de los heridos, mientras que el lugar presentó complicaciones debido al estado de los vehículos y el impacto recibido.

Los ciudadanos chilenos que viajaban en la camioneta sufrieron lesiones leves, recibieron atención en el lugar

Los hechos que culminaron en el fallecimiento de la pareja cordobesa causaron conmoción entre sus familiares y amigos. Jorge Clemente Cuello y Carmen Emilia Brandán tenían tres hijos y nietos.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Talca llevó a cabo las pericias técnicas para dilucidar las circunstancias del siniestro. Todos los antecedentes recogidos en el lugar ya están siendo evaluados por el Ministerio Público chileno, entidad encargada de determinar la causa y responsabilidad en el accidente.

De acuerdo con las autoridades, las tareas de relevamiento y análisis de las pruebas resultaron claves para avanzar en la investigación y establecer la secuencia de hechos que terminaron con el resultado fatal.

Hasta el momento, los medios chilenos no han difundido información sobre los avances de la investigación ni las condiciones específicas del camino en el momento del accidente.

Buscan a un joven argentino de 17 años que desapareció en el mar de Chile en medio un fuerte temporal

El operativo desplegado por las autoridades de Chile para encontrar a Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente sanjuanino de 17 años, se mantiene este miércoles sin resultados positivos. El lunes fue visto por última vez cuando entró al mar en la zona de Cuatro Esquinas, en la ciudad de La Serena, acompañado por otros cuatro jóvenes. Todos ellos enfrentaron complicaciones debido al fuerte temporal de vientos que impactó la región, hecho que motivó el intenso despliegue de búsqueda en las costas.

De acuerdo con el área de la Armada Marítima de la región de Coquimbo, el hecho se inició a las 12:45, momento en que se recibió una llamada al número de emergencias marítimas 137. El reporte señaló que varias personas corrían peligro de inmersión en la zona de la localidad costera mencionada.

Tras esa comunicación, la patrullera “Arcángel” fue despachada y logró arribar al lugar a las 13:02. En conjunto con el personal de salvavidas del sector, se efectuó el rescate de tres personas que enfrentaban una situación de riesgo.

Como se puede apreciar en las imágenes, el rescate se realizó con un salvavidas, recogido desde la embarcación de la Armada. Se puede ver el cansancio que tenían los menores tras estar peleando por su vida.

Uno de los afectados permanecía inconsciente y fue necesario administrarle primeros auxilios para estabilizar su estado. Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, tras la primera atención se determinó que una cuarta persona logró abandonar el mar sin ayuda.

Luego, cuando pensaron que el operativo ya había terminado con éxito, la Armada se enteró de que aún faltaba lo peor. Un familiar proporcionó información que permitió confirmar la presencia de un quinto bañista, el joven sanjuanino, cuya desaparición sigue sin resolverse.

En lo que respecta al operativo, de acuerdo con el medio chileno Meganoticias, se decidió realizar tareas nocturnas. Un puesto de mando permaneció activo durante toda la noche para coordinar los operativos de búsqueda, en los que participaron unidades terrestres y dispositivos aéreos no tripulados.

En paralelo a los trabajos del personal especializado en el borde costero, los pescadores de la caleta vecina se integraron esta mañana a las tareas, contribuyendo al rastreo en altamar.

