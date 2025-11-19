Impactante accidente en Entre Ríos: un camión perdió el control y cayó a un arroyo desde un puente

El accidente en Entre Ríos movilizó a personal policial y de emergencias médicas durante la madrugada del miércoles (7 Páginas)

Un accidente en la autovía 14, a la altura del kilómetro 226, en el tramo comprendido entre las localidades de Pedernal y Clodomiro Ledesma, de la provincia de Entre Ríos, movilizó a personal policial y de emergencias médicas durante las primeras horas de este miércoles. El incidente involucró a un camión Scania que circulaba con dirección sur–norte y, por causas que todavía están bajo investigación, despistó y cayó desde un puente al arroyo Pabón.

De acuerdo con la información del medio local Ahora, la unidad, identificada como un Scania 113 con semirremolque, había partido desde la provincia de Córdoba y se dirigía hacia Uruguaiana, Brasil, transportando una carga de arvejas.

El impacto contra el guardarraíl izquierdo del puente fue el preludio de la caída, que dejó el rodado visiblemente dañado y marcó el inicio de tareas de rescate y control de la zona por parte del personal de la comisaría de Calabacilla.

Minutos después del siniestro, una ambulancia del servicio de emergencias 107 arribó al lugar, indicó otro medio local como Elonce. El equipo médico asistió al conductor, un hombre de 45 años de nacionalidad brasileña, quien presentaba lesiones traumáticas y fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

Según información preliminar replicada por Elonce, el paciente sufrió politraumatismos y una herida cortante que requirió mantenerlo bajo observación, para descartar posibles complicaciones internas tras el violento accidente.

La magnitud del impacto y los daños sufridos por el vehículo, sumados a la rápida intervención policial y sanitaria, evidenciaron la gravedad del episodio y mantuvieron cortado el tránsito durante el operativo de rescate y evaluación del área. Las causas del siniestro continúan siendo motivo de indagación por parte de las autoridades competentes.

Un antecedente similar en Neuquén

Un accidente similar ocurrió en Neuquén, donde un camión volcó y descendió 40 metros por una ladera cerca de Andacollo

Un camionero procedente de General Roca, en la provincia de Río Negro, experimentó momentos de extrema tensión durante una tarde de septiembre mientras circulaba rumbo al norte de Neuquén, cuando su camión perdió el freno y volcó, precipitándose 40 metros por una ladera en las cercanías del mirador de Andacollo. El conductor, cuya edad oscila entre 45 y 50 años, sobrevivió y fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

El accidente tuvo lugar cerca de las 18:30. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando el chofer detectó una falla en los frenos al aproximarse a la señalización vial del mirador de Andacollo.

En ese instante, intentó controlar la situación y detuvo el camión en la banquina, pero no pudo evitar que se saliera del asfalto, de acuerdo a la información obtenida por el Diario de Río Negro.

Pese al esfuerzo realizado para frenar la marcha, la pendiente del terreno y la inercia provocaron que el camión cayera, volcara y descendiera alrededor de 40 metros colina abajo, como informó el portal de Río Negro.

Al poco tiempo, efectivos policiales acudieron al sitio y hallaron al conductor consciente, en estado lúcido y sin lesiones externas graves. El hombre logró salir por sus propios medios y expresó sentir dolor en la espalda, lo que motivó su traslado preventivo al hospital.

El personal médico señaló que se encontraba fuera de peligro, aunque continuaría en observación por posibles lesiones internas derivadas del golpe.

El camión transportaba una carga de fardos, avena y maíz, que quedó dispersa tras el vuelco a lo largo de los 40 metros de pendiente.

El tránsito sobre la Ruta 43 no presentó interrupciones y efectivos policiales permanecieron en la zona para guiar a los vehículos y procurar la seguridad vial.

Las autoridades dispusieron la realización de peritajes técnicos que permitan establecer el motivo puntual del desperfecto en los frenos. Al momento del accidente, no se hallaron indicios de intervención de otras personas.