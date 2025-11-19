Sociedad

Impactante accidente en Entre Ríos: un camión perdió el control y cayó a un arroyo desde un puente

El chofer presentaba lesiones y fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia

Guardar
El accidente en Entre Ríos
El accidente en Entre Ríos movilizó a personal policial y de emergencias médicas durante la madrugada del miércoles (7 Páginas)

Un accidente en la autovía 14, a la altura del kilómetro 226, en el tramo comprendido entre las localidades de Pedernal y Clodomiro Ledesma, de la provincia de Entre Ríos, movilizó a personal policial y de emergencias médicas durante las primeras horas de este miércoles. El incidente involucró a un camión Scania que circulaba con dirección sur–norte y, por causas que todavía están bajo investigación, despistó y cayó desde un puente al arroyo Pabón.

De acuerdo con la información del medio local Ahora, la unidad, identificada como un Scania 113 con semirremolque, había partido desde la provincia de Córdoba y se dirigía hacia Uruguaiana, Brasil, transportando una carga de arvejas.

El impacto contra el guardarraíl izquierdo del puente fue el preludio de la caída, que dejó el rodado visiblemente dañado y marcó el inicio de tareas de rescate y control de la zona por parte del personal de la comisaría de Calabacilla.

Minutos después del siniestro, una ambulancia del servicio de emergencias 107 arribó al lugar, indicó otro medio local como Elonce. El equipo médico asistió al conductor, un hombre de 45 años de nacionalidad brasileña, quien presentaba lesiones traumáticas y fue derivado al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

Según información preliminar replicada por Elonce, el paciente sufrió politraumatismos y una herida cortante que requirió mantenerlo bajo observación, para descartar posibles complicaciones internas tras el violento accidente.

La magnitud del impacto y los daños sufridos por el vehículo, sumados a la rápida intervención policial y sanitaria, evidenciaron la gravedad del episodio y mantuvieron cortado el tránsito durante el operativo de rescate y evaluación del área. Las causas del siniestro continúan siendo motivo de indagación por parte de las autoridades competentes.

Un antecedente similar en Neuquén

Un accidente similar ocurrió en
Un accidente similar ocurrió en Neuquén, donde un camión volcó y descendió 40 metros por una ladera cerca de Andacollo

Un camionero procedente de General Roca, en la provincia de Río Negro, experimentó momentos de extrema tensión durante una tarde de septiembre mientras circulaba rumbo al norte de Neuquén, cuando su camión perdió el freno y volcó, precipitándose 40 metros por una ladera en las cercanías del mirador de Andacollo. El conductor, cuya edad oscila entre 45 y 50 años, sobrevivió y fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.

El accidente tuvo lugar cerca de las 18:30. Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando el chofer detectó una falla en los frenos al aproximarse a la señalización vial del mirador de Andacollo.

En ese instante, intentó controlar la situación y detuvo el camión en la banquina, pero no pudo evitar que se saliera del asfalto, de acuerdo a la información obtenida por el Diario de Río Negro.

Pese al esfuerzo realizado para frenar la marcha, la pendiente del terreno y la inercia provocaron que el camión cayera, volcara y descendiera alrededor de 40 metros colina abajo, como informó el portal de Río Negro.

Al poco tiempo, efectivos policiales acudieron al sitio y hallaron al conductor consciente, en estado lúcido y sin lesiones externas graves. El hombre logró salir por sus propios medios y expresó sentir dolor en la espalda, lo que motivó su traslado preventivo al hospital.

El personal médico señaló que se encontraba fuera de peligro, aunque continuaría en observación por posibles lesiones internas derivadas del golpe.

El camión transportaba una carga de fardos, avena y maíz, que quedó dispersa tras el vuelco a lo largo de los 40 metros de pendiente.

El tránsito sobre la Ruta 43 no presentó interrupciones y efectivos policiales permanecieron en la zona para guiar a los vehículos y procurar la seguridad vial.

Las autoridades dispusieron la realización de peritajes técnicos que permitan establecer el motivo puntual del desperfecto en los frenos. Al momento del accidente, no se hallaron indicios de intervención de otras personas.

Temas Relacionados

Entre RíosAccidenteAccidente vialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una nena sufrió graves quemaduras en San Juan tras un nuevo accidente con un experimento escolar

Tal como sucedió el mes pasado en Pergamino y en Palermo, una falla en la muestra de una maqueta de un volcán creada por alumnos le causó serias lesiones a una menor

Una nena sufrió graves quemaduras

Salió de la cárcel hace 62 días, lo fueron a detener otra vez y se enfrentó a los policías con un revólver: murió

Kevin Joel Rodríguez, de 23 años, era buscado por un intento de homicidio. Había estado preso por robo agravado

Salió de la cárcel hace

Brutal pelea en Merlo: un joven le pegó una patada en la cabeza a otro cuando estaba en el piso y lo dejó inconsciente

El hecho ocurrió en medio de una riña entre dos menores, cuando el agresor, que es mayor de edad, intervino y golpeó violentamente a uno de los involucrados. Hay una investigación de oficio para identificar a los agresores

Brutal pelea en Merlo: un

Tenía más de 270 archivos de imágenes de abuso sexual infantil y los compartía en redes: lo detuvieron

El acusado tiene 51 años y lo arrestaron en su casa de Bahía Blanca, en el marco de una investigación que comenzó en abril del año pasado

Tenía más de 270 archivos

Los padres de Loan fueron a Comodoro Py a pedir que no dejen de buscar a su hijo: “El tiempo corre contra la víctima”

Así lo resumió el abogado de María Noguera y José Peña. Una decisión judicial había acotado los plazos a 60 días. “Si se perdió, vamos a encontrar algo (en los rastrillajes). Y acá no se encuentra nada”, lanzó la mamá

Los padres de Loan fueron
DEPORTES
La emoción de Messi al

La emoción de Messi al recibir el premio como el jugador más querido de la historia del Barcelona: “Es muy especial”

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer el fallo tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón: los nueve suspendidos

“Deja de marcar goles”: las razones detrás del insólito pedido que el Barcelona le hizo a Lewandowski

Impacto en la Fórmula 1: las gestiones para que Charles Leclerc deje Ferrari y pase a otro equipo en 2027

El inesperado escándalo que desató en Galatasaray el viaje de Mauro Icardi junto a la China Suárez a la Argentina

TELESHOW
“Miren lo que encontré”: Juariu

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

El detrás de escena de la visita de Andrea Bocelli al presidente Javier Milei: perros guía, motosierra y ópera

Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, recordó de qué trabajó antes de alcanzar la fama

Dani La Chepi contó su paso por una guardia médica y preocupó por su salud

INFOBAE AMÉRICA

Israel pidió apartar al fiscal

Israel pidió apartar al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que ordenó la detención de Benjamín Netanyahu

El Supremo italiano confirmó la extradición a Alemania del ucraniano acusado de sabotear el Nord Stream

La ONU denunció el horror de los ataques rusos que dejaron decenas de muertos en Ucrania

La Ciudad de México será sede de la Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes en 2026

Una esmeralda de 300 kilos reaviva el debate sobre la gestión minera en Madagascar