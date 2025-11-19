Hay alerta amarilla por tormentas en el AMBA para este jueves: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormenta para CABA y el norte de la provincia de Buenos Aires (Maximiliano Luna)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de tormentas a la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para la jornada de este jueves. Tras el temporal de viento que se desató en el sur del país, los efectos se verán durante las próximas horas en al menos 10 provincias donde hay advertencias por fenómenos meteorológicos.

Para el jueves se anticipan cambios marcados en la zona metropolitana. Está previsto el avance de un frente frío sobre la franja central del país, acompañado de vientos del sur y sudoeste. Este sistema ingresará primero al norte de la Patagonia y la región cuyana, donde se prevé un aumento significativo de la inestabilidad.

Durante la mañana, se espera el inicio de procesos de convección en sectores como La Pampa y el sur de Córdoba, con la formación de tormentas, indicó el medio especializado Meteored.

Se prevé la llegada de un frente frío con lluvias y tormentas aisladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires desde el mediodía del jueves

La tendencia indica que la actividad de mal tiempo desplazará su influencia hacia el este, afectando progresivamente el norte de la provincia de Buenos Aires. El AMBA podría registrar las primeras lluvias y tormentas de forma aislada cerca del mediodía. El periodo vespertino se perfila como el de mayor intensidad, con la posibilidad de lluvias fuertes en algunos sectores.

Las precipitaciones continuarían con certeza en la primera parte de la noche y luego las lluvias tenderían a mermar, de acuerdo con las proyecciones del SMN. En tanto, durante la mañana del viernes la probabilidad de lluvia es baja y con el correr de las horas el tiempo irá mejorando.

El acumulado de precipitaciones para el jueves podría rondar los 30 milímetros en promedio en el AMBA, según estimaciones de medios especializados. La distribución, no obstante, sería desigual: algunas localidades podrían recibir entre 15 y 20 milímetros, mientras que otras alcanzarían valores cercanos a los 40 milímetros.

El acumulado de precipitaciones en el AMBA podría alcanzar hasta 40 milímetros en algunas localidades, según modelos meteorológicos

De acuerdo con el sistema de alerta temprana del SMN, el centro y norte bonaerense se encuentra bajo advertencia amarilla. La misma rige para Ciudad de Buenos Aires. Durante la jornada la temperatura oscilará entre los 17 grados de mínima y los 26 de máxima. En cuanto al viento, las ráfagas oscilarán entre los 51 y los 69 kilómetros por hora.

En el resto del país, las provincias que se encuentran bajo la misma alerta amarilla por tormenta son: noroeste de Chubut, oeste de Río Negro y suroeste de Neuquén en la Patagonia; también se encuentran afectadas Córdoba, sur de Santa Fe y centro-sur de Entre Ríos.

También habrá provincias que se encuentran bajo alerta amarilla pero por viento. Estas son: La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

El viernes introduce un escenario de incertidumbre en el pronóstico para el AMBA. Si bien se espera que las precipitaciones disminuyan, la presencia de humedad en el suelo haría que el cielo permanezca nublado durante toda la jornada y no se descarta alguna que otra lluvia aislada.

Lo que sí es un hecho que parece seguro es la entrada de aire fresco del sudeste mantendría los valores de temperatura restringidos. Se pronostican máximas que no superarán los 22 grados en horas de la tarde. Las mínimas rondarían los 15 grados.

El viernes persistirá la alerta amarilla, pero por vientos fuertes, afectando a Entre Ríos, sur de Santa Fe y norte de Córdoba

En cuanto a la alerta amarilla, rige para la zona norte bonaerense y la región del AMBA. Sin embargo, para el viernes será por vientos. La misma comprende a Entre Ríos, sur de Santa Fe y norte de Córdoba.

En cambio, la advertencia del mismo color, pero por tormenta, afecta a La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa.

A medida que avance el fin de semana largo, se esclarecerá el panorama meteorológico. El sábado se perfila con cielos de algo a parcialmente nublados en la región, y el domingo presenta condiciones de buen tiempo, mayormente despejado, al igual que el lunes.

El sábado, por su parte, tendrá mínima de 14 y máxima de 23 grados, mientras que el domingo la temperatura ascenderá con máxima de 25 y mínima de 16 grados. Para el día lunes feriado la temperatura aumentará aún más: máxima de 27 grados y mínima de 17.