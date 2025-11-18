La ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca por irregularidades administrativas

Por irregularidades administrativas, la ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca (iStock)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió este martes a través de su publicación en el Boletín Oficial, todos los productos de limpieza de una marca por irregularidades administrativas.

La Disposición 8518/2025 establece la prohibición del uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes, de acabado de superficies, y todo otro producto domisanitario, de la marca Seco Cleaner.

En su considerando, la norma expresa que las actuaciones se iniciaron a partir de una consulta recepcionada por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) sobre la comercialización de productos domisanitarios de marca Seco Cleaner, que no cuentan con el correspondiente registro ante esta Administración Nacional.

Explica que el motivo de la consulta fue la legitimidad de los productos domisanitarios del tipo limpiadores, de acabado de superficies, desengrasantes de la marca Seco Cleaner, que se promocionan, publicitan y comercializan por redes sociales y plataformas de venta digital.

Es por eso que el Servicio informó que se verificó que los productos no se encuentran inscriptos ante ANMAT y no se identifican datos de establecimientos responsables habilitados por esta Administración Nacional.

Y en consecuencia, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su importación, y considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal sugirió prohibir el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes, de acabado de superficies, y todo otro producto domisanitario, de la marca Seco Cleaner, hasta tanto se encuentren debidamente regularizados; y comunicar a las Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales.

Hacia fines del mes de junio pasado, la ANMAT dispuso la prohibición inmediata del uso, comercialización y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca “Walker”, fabricados y distribuidos por Sommer S.A, en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica

La decisión afecta directamente a la empresa Sommer S.A., con sede en el Parque Industrial Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y a su director técnico, señalados como responsables de los productos.

La medida se hizo efectiva mediante la publicación del la disposición 4386/2025 surge tras una investigación iniciada por el Servicio de Domisanitarios de la ANMAT, que detectó la comercialización de productos de la marca “Walker” sin el correspondiente registro sanitario.

Entre los productos involucrados figuran aromatizantes, limpiadores, ceras, siliconas y otros artículos para el hogar y automóviles, identificados con el número de registro RNE 080030252.

La ANMAT constató que estos productos se promocionaban tanto en la página web oficial de la marca como en diversas plataformas de venta digital.

Durante la investigación, representantes de Sommer S.A. reconocieron la autoría de los productos y la gestión de la página web señalada. Ante esta admisión, las inspectoras de la ANMAT ordenaron la suspensión de la elaboración y comercialización de los productos y el retiro de la primera línea de comercialización. Además, se detectó la presencia de otros productos de la marca “Walker” sin registro en plataformas digitales, lo que amplió el alcance de la medida.

Frente a esto, el organismo señaló en la disposición: “Con la finalidad de advertir a eventuales consumidores, toda vez que se trata de un producto sin registro que deviene en riesgo para la salud, el Servicio de Domisanitarios sugiere: a) Prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todas las presentaciones de los productos que se detallan a continuación”.

La lista incluye, entre otros, “Walker. PERFUMINA. Para telas & Ambientes”, “Walker. Aromatizante en gel. Fragancia Black”, “Walker. Revividor de negro en gel”, “Walker. Quita insectos instantáneo”, “Walker. Shampoo lava auto”, “Walker. Silicona líquida”, “Walker. Cera Polish” y “Walker. Perfumes de ambientes”.

La disposición también ordena el inicio de un sumario sanitario contra Sommer S.A. y su director técnico por incumplimiento de la normativa vigente. El texto oficial indica: “Iniciar el correspondiente sumario sanitario a la firma Sommer S.A., sita en Lote 16 del Parque Industrial Gualeguaychú, de la localidad de Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos, con RNE N°080030252, como responsable de los productos y al Director Técnico por los incumplimientos a la normativa sanitaria aplicable”.

La ANMAT prohibió además toda forma de publicidad de los productos detallados y dispuso la comunicación de la medida a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a las áreas internas de control y monitoreo del organismo.

La medida se mantendrá vigente hasta que los productos obtengan el correspondiente registro sanitario. La disposición busca proteger la salud pública y garantizar que los productos domisanitarios comercializados en el país cumplan con los requisitos legales y técnicos establecidos.