Evangelina Anderson se emocionó con la conmovedora carta de su hija Emma: “Sos todopoderosa”

El gesto de la nena menor de la modelo generó un momento de ternura en el hogar que la modelo comparte con su familia, desde la separación de Martín Demichelis

La emoción de Evangelina Anderson con un regalo de su hija Emma: "Te merecés el mundo"

Este jueves la mañana soleada en el barrio de Núñez tuvo un significado especial para Evangelina Anderson cuando su hija menor, Emma Demichelis, le entregó un sobre con una carta escrita a mano. El gesto, sencillo y lleno de afecto, emocionó a la modelo, quien no pudo ocultar su alegría al escuchar las palabras de su hija leídas en voz alta. Abrojito, como le dicen habitualmente, conmovió a su mamá: “Sos una mujer todopoderosa, nunca vi a alguien como vos, gracias por todo el esfuerzo, te merecés el mundo. Te amo”. La reacción de Evangelina fue inmediata. Con la voz visiblemente quebrada le agradeció con ternura y repitió cuánto le había gustado el mensaje, resaltando la dulzura de su hija.

Desde su separación de Martín Demichelis, Evangelina se instaló junto a sus hijos en el edificio Chateau Libertador, con vistas al estadio de River Plate. La mudanza representó no solo un nuevo hogar, sino también la oportunidad de reconstruir rutinas y fortalecer los lazos familiares en un entorno diferente. La vida cotidiana de la modelo transcurre entre actividades escolares, entrenamientos y la convivencia con vecinos que comparten su ritmo y estilo de vida.

La carta que le escribió
La carta que le escribió Emma a su mamá Evangelina Anderson

En ese edificio, Evangelina es vecina de Wanda Nara, con quien compartió una relación conflictiva en el pasado, marcada por la competencia en los inicios de sus carreras en el teatro. El tiempo y las circunstancias las reunieron nuevamente bajo el mismo inmueble y en un contexto distinto. La coincidencia de sus hijos en el colegio y la participación conjunta en MasterChef Celebrity —Wanda como conductora y Evangelina como participante— propiciaron una reconciliación que se refleja en la vida diaria y en la integración de sus familias.

Hace unas semanas, ambas coincidieron en un evento escolar especial, las “School Olympics”, donde madres e hijas participaron activamente. Evangelina compartió imágenes de ese día, mostrando a Emma vestida con la camiseta de la selección argentina, lista para una jornada de deportes y juegos. Anderson, fiel a su estilo, se sumó a las actividades con entusiasmo, luciendo un vestido de animal print y sandalias, y bromeó sobre su rol de madre presente en todas las ocasiones. “Y sí… la mamá que se prende en todas”, comentó en un video donde se la ve participando en los juegos junto a su hija, a quien dedicó un afectuoso “Te amo tanto” mientras bailaban y disfrutaban juntas.

La amistad entre las hijas de Wanda Nara y Evangelina Anderson crece día a día

Mientras Evangelina compartía esos momentos con Emma, Wanda Nara acompañó a sus hijas, quienes también participaron en las actividades escolares. La conductora de Masterchef Celebrity eligió un atuendo cómodo para la ocasión y acompañó a una de sus hijas en una pista de obstáculos inflables, entre risas y desafíos. Las niñas, vestidas con camisetas de River Plate —el club donde juega su hermano mayor—, reflejaron la integración de ambas familias en la vida escolar y deportiva.

Las hijas de Wanda Nara
Las hijas de Wanda Nara y Evangelina Anderson inseparables entre juegos y manicura

La relación entre las hijas de Evangelina y Wanda se fortaleció a partir de la convivencia en el edificio y la coincidencia en el colegio. Las niñas se volvieron amigas inseparables, compartiendo juegos, eventos y actividades tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Esta amistad se extiende también a los hijos mayores de ambas, Valentino López y Bastian Demichelis, quienes son compañeros en las divisiones inferiores de River Plate y han coincidido en partidos, viajes y entrenamientos, consolidando aun más el vínculo entre las familias.

La consolidación de esta nueva etapa se refleja en las imágenes compartidas por las protagonistas: madres e hijas sonrientes, rodeadas de amigas y vecinas, en un ambiente de camaradería y apoyo. El círculo de amistad y actividades compartidas en el edificio y el colegio anticipa una etapa de crecimiento conjunto, marcada por la alegría, la exigencia deportiva y la compañía constante, justo en un momento en el que las dos figuras se encuentran separadas de sus esposos.

