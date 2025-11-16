Sociedad

Madrugada de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires en medio de la fuerte tormenta

Un auto en el que viajaban 8 personas chocó contra una parada de colectivos en Balvanera. Además, en Palermo colisionaron dos vehículos y en Villa del Parque, una camioneta impactó contra una formación del tren San Martín

Guardar
En el accidente en Palermo
En el accidente en Palermo no se registraron heridos de gravedad.

En medio de la fuerte tormenta de lluvia y viento, se registraron varios accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada de este domingo, que dejaron severos daños a los vehículos y algunas personas con heridas de gravedad.

Dos autos chocaron en la esquina de Humboldt y Cabrera, en el barrio de Palermo, en un incidente que provocó daños materiales y causó alarma entre los vecinos. La colisión involucró a un Fiat Cronos y a un Toyota Corolla.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el Fiat Cronos circulaba por Cabrera, mientras que el Toyota Corolla transitaba por Humboldt cerca de las 5 de la mañana. Los vehículos impactaron al llegar a la esquina, por causas que se intentan establecer, y ambos quedaron prácticamente sobre la vereda, destruyendo un cantero que se encuentra justo en la esquina.

Los test de alcoholemia y
Los test de alcoholemia y narcotest a los conductores dieron negativo.

Agentes de la Policía de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar. En diálogo con Infobae, los agentes precisaron que ninguno de los conductores presentó lesiones y que los exámenes de alcoholemia y narcotest realizados arrojaron resultados negativos.

Según las declaraciones recogidas por este medio, no hubo víctimas ni daños mayores a comercios o viviendas linderas. Las causas del siniestro continúan bajo análisis de los peritos viales de la Policía de la Ciudad.

A su vez, se registró otro siniestro vial en el barrio de Balvanera. Un automóvil Fiat Palio colisionó contra una parada de colectivos y quedó semidestruido, pero sus ocho ocupantes resultaron ilesos. Según el reporte oficial del Ministerio de Seguridad porteño, el siniestro se registró durante la noche y el vehículo estaba ocupado por una conductora mayor de edad y siete acompañantes —tres mujeres y cuatro hombres, todos mayores de edad—.

Los vehículos casi terminan incrustrados
Los vehículos casi terminan incrustrados en una heladería.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes de seguridad a Infobae, los ocho ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. A pesar del impacto y el daño visible en el rodado, ninguno de los presentes sufrió lesiones.

Al lugar acudió personal de la Guardia Urbana, que se encargó de desconectar los acumuladores de energía del vehículo para descartar riesgos eléctricos posteriores. Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a las víctimas y realizó una revisión clínica inmediata, sin necesidad de realizar ningún traslado. La zona quedó sujeta a control hasta la remoción del Fiat Palio y una revisión preventiva de la estructura urbana afectada.

En tanto, a la 1.15 de la madrugada se registró un choque entre una camioneta y una formación del tren San Martín en el cruce de Empedrado y Ricardo Gutiérrez, en Villa del Parque, que generó que dos personas fueran trasladadas con politraumatismos al Hospital Tornú. El accidente tuvo lugar en el paso a nivel con sentido a Retiro.

Según información oficial, la camioneta circulaba por el cruce ferroviario cuando se produjo el impacto con el tren. Los ocupantes del utilitario, un hombre de 44 años y otro de 30 debieron ser asistidos por el SAME.

Choque en Villa del Parque 16-11-2025

Efectivos de Bomberos de la Ciudad y equipos de SAME revisaron el interior de la formación involucrada para descartar heridos entre los pasajeros. Las causas del siniestro serán objeto de peritaje por parte de las autoridades viales y ferroviarias.

Más tarde, a las 3 de la mañana, se produjo un accidente vehicular en la colectora de General Paz, a la altura de Plaza y en dirección a la Capital desde Panamericana, que dejó un saldo sin heridos de gravedad tras las intensas lluvias. Allí, una camioneta perdió el control y quedó montada sobre el guardarrail en el carril de tránsito pesado.

Choque sobre General Paz 16-11-2025

El conductor, un hombre de 58 años, debió ser rescatado por personal de Bomberos y del SAME, pero no requirió traslado hospitalario. Los equipos trabajaron bajo condiciones climáticas adversas para asegurar el área y asistir al ocupante del vehículo.

El tránsito permaneció parcialmente interrumpido en el sector del incidente hasta retirar la camioneta y verificar la estabilidad del guardarrail afectado.

Alrededor de las 8, un Toyota Corolla que estaba detenido en un semáforo, en el que viajaban una conductora de 67 años y una acompañante de 42, fue impactado desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 58 años. El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida San Martín y Artigas, en Villa Pueyrredón.

El personal del SAME trasladó a las dos mujeres al Hospital Tornú con diagnóstico de latigazo cervical.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasPalermoTránsitoChoqueCiudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Lluvias aisladas y fuertes vientos: el tiempo en el AMBA después de la tormenta

Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo tuvieron lugar dichos fenómenos climáticos anticipados por el Servicio Meteorológico Nacional

Lluvias aisladas y fuertes vientos:

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: quién es la única imputada que no fue condenada y de qué estaba acusada

Un jurado popular encontró culpables al clan Sena y a otros tres acusados. Sin embargo, la evidencia reunida por la justicia no permitió acreditar la participación ni como autora, ni como partícipe ni como encubridora de la mujer

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: quién

Habló la jueza tras las condenas al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: “Es el resultado del hartazgo social”

Dolly Fernández, magistrada de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, remarcó el impacto del fallo en Chaco debido al vínculo entre los acusados y la política local

Habló la jueza tras las

Imputaron a dos hermanos que incendiaron una vivienda en Mendoza y dejaron a una mujer con graves heridas

El hecho se produjo tras una pelea con la víctima, que continúa internada. Según las autoridades, el hombre la golpeó con un fierro con la intención de “acabar con su vida”

Imputaron a dos hermanos que

Un adolescente fue asesinado en Rosario y buscan a los responsables: dispararon al menos siete veces

Se trataba de un chico de 17 años que tenía antecedentes penales. El ataque ocurrió a plena luz del día

Un adolescente fue asesinado en
DEPORTES
Boca Juniors recibirá a Tigre

Boca Juniors recibirá a Tigre con el objetivo de ser primero en su zona del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Vélez con la necesidad de ganar y esperar otros resultados para la clasificación a la Libertadores: hora, TV y formaciones

El increíble video de una figura del tenis nadando entre tiburones que recorre el mundo: “Un día más en la vida”

Los Pumas se enfrentarán a Escocia en el segundo amistoso de la gira por Europa

Batalla campal entre dos selecciones que jugarán el Mundial 2026: la agresión de un futbolista a dos rivales

TELESHOW
Rulo Schijman fue operado por

Rulo Schijman fue operado por apendicitis y mostró su foto desde la clínica: “Modo on”

Evangelina Anderson no descansa: la exigente rutina de abdominales del fin de semana

Oasis brilló en el estadio Monumental ante 85.000 personas: del abrazo de los hermanos Gallagher al guiño a Diego Maradona

Andrés Gelós y el arte de escribir sin límites y sin prejuicios: los secretos de un narrador todoterreno

Julieta Zylberberg y su papel en Yiya: “Me trasladé a una mente helada, vacía, fría y sin empatía”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Chile: Johannes Kaiser

Elecciones en Chile: Johannes Kaiser aseguró que su respaldo al candidato que compita contra Jara en el balotaje “será irrestricto”

En medio de la jornada electoral por el referéndum, Daniel Noboa anunció la detención del principal jefe narco de Ecuador

León XIV denunció que “el cine está en peligro” y llamó a proteger su “valor social”

Elecciones en Chile: el presidente Gabriel Boric llamó a la población a votar y a “construir un país unido”

El Reino Unido cuadruplicó a 20 años el tiempo requerido para que los refugiados obtengan la residencia permanente