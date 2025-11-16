Madrugada de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires en medio de la fuerte tormenta

En el accidente en Palermo no se registraron heridos de gravedad.

En medio de la fuerte tormenta de lluvia y viento, se registraron varios accidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada de este domingo, que dejaron severos daños a los vehículos y algunas personas con heridas de gravedad.

Dos autos chocaron en la esquina de Humboldt y Cabrera, en el barrio de Palermo, en un incidente que provocó daños materiales y causó alarma entre los vecinos. La colisión involucró a un Fiat Cronos y a un Toyota Corolla.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el Fiat Cronos circulaba por Cabrera, mientras que el Toyota Corolla transitaba por Humboldt cerca de las 5 de la mañana. Los vehículos impactaron al llegar a la esquina, por causas que se intentan establecer, y ambos quedaron prácticamente sobre la vereda, destruyendo un cantero que se encuentra justo en la esquina.

Los test de alcoholemia y narcotest a los conductores dieron negativo.

Agentes de la Policía de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar. En diálogo con Infobae, los agentes precisaron que ninguno de los conductores presentó lesiones y que los exámenes de alcoholemia y narcotest realizados arrojaron resultados negativos.

Según las declaraciones recogidas por este medio, no hubo víctimas ni daños mayores a comercios o viviendas linderas. Las causas del siniestro continúan bajo análisis de los peritos viales de la Policía de la Ciudad.

A su vez, se registró otro siniestro vial en el barrio de Balvanera. Un automóvil Fiat Palio colisionó contra una parada de colectivos y quedó semidestruido, pero sus ocho ocupantes resultaron ilesos. Según el reporte oficial del Ministerio de Seguridad porteño, el siniestro se registró durante la noche y el vehículo estaba ocupado por una conductora mayor de edad y siete acompañantes —tres mujeres y cuatro hombres, todos mayores de edad—.

Los vehículos casi terminan incrustrados en una heladería.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes de seguridad a Infobae, los ocho ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los servicios de emergencia. A pesar del impacto y el daño visible en el rodado, ninguno de los presentes sufrió lesiones.

Al lugar acudió personal de la Guardia Urbana, que se encargó de desconectar los acumuladores de energía del vehículo para descartar riesgos eléctricos posteriores. Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a las víctimas y realizó una revisión clínica inmediata, sin necesidad de realizar ningún traslado. La zona quedó sujeta a control hasta la remoción del Fiat Palio y una revisión preventiva de la estructura urbana afectada.

En tanto, a la 1.15 de la madrugada se registró un choque entre una camioneta y una formación del tren San Martín en el cruce de Empedrado y Ricardo Gutiérrez, en Villa del Parque, que generó que dos personas fueran trasladadas con politraumatismos al Hospital Tornú. El accidente tuvo lugar en el paso a nivel con sentido a Retiro.

Según información oficial, la camioneta circulaba por el cruce ferroviario cuando se produjo el impacto con el tren. Los ocupantes del utilitario, un hombre de 44 años y otro de 30 debieron ser asistidos por el SAME.

Choque en Villa del Parque 16-11-2025

Efectivos de Bomberos de la Ciudad y equipos de SAME revisaron el interior de la formación involucrada para descartar heridos entre los pasajeros. Las causas del siniestro serán objeto de peritaje por parte de las autoridades viales y ferroviarias.

Más tarde, a las 3 de la mañana, se produjo un accidente vehicular en la colectora de General Paz, a la altura de Plaza y en dirección a la Capital desde Panamericana, que dejó un saldo sin heridos de gravedad tras las intensas lluvias. Allí, una camioneta perdió el control y quedó montada sobre el guardarrail en el carril de tránsito pesado.

Choque sobre General Paz 16-11-2025

El conductor, un hombre de 58 años, debió ser rescatado por personal de Bomberos y del SAME, pero no requirió traslado hospitalario. Los equipos trabajaron bajo condiciones climáticas adversas para asegurar el área y asistir al ocupante del vehículo.

El tránsito permaneció parcialmente interrumpido en el sector del incidente hasta retirar la camioneta y verificar la estabilidad del guardarrail afectado.

Alrededor de las 8, un Toyota Corolla que estaba detenido en un semáforo, en el que viajaban una conductora de 67 años y una acompañante de 42, fue impactado desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 58 años. El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida San Martín y Artigas, en Villa Pueyrredón.

El personal del SAME trasladó a las dos mujeres al Hospital Tornú con diagnóstico de latigazo cervical.