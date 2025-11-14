Sociedad

Rescataron a un hombre y a una familia que estaban atrapados por las inundaciones en un campo de Córdoba

El hombre tuvo que ser trasladado a un hospital porque tenía hipertensión arterial y un hombro dislocado. La familia se había quedado varada con su camioneta

Guardar
La utilización de un camión Unimog 4x4 fue clave para sortear caminos rurales inutilizados por los anegamientos en Córdoba

La Guardia Contra Incendios de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba llevó adelante un complejo operativo de rescate en el paraje Laguna El Suncho, al noreste de Villa de María del Río Seco, en la provincia de Córdoba, debido al aislamiento de un hombre tras las lluvias intensas que provocaron graves anegamientos.

La jornada comenzó con el pedido de auxilio del hospital comunal de Villa Candelaria, luego de que las condiciones meteorológicas impidieran el paso de ambulancias y otros vehículos sanitarios.

El protagonista del incidente, Waldo Silva de 74 años, permanecía en su vivienda con severos problemas de salud, hasta que la imposibilidad de acceso obligó a desplegar recursos excepcionales.

La coordinación entre bomberos, policía
La coordinación entre bomberos, policía y hospital permitió la atención médica inmediata de los afectados por las inundaciones

Un camión Unimog 4x4 de la fuerza policial fue utilizado para sortear los caminos rurales inutilizados, una maniobra que demandó más de cinco horas y doscientos kilómetros cubiertos por el personal, conforme relató el comisario Luciano Castro.

Al arribar, los efectivos procedieron a estabilizar a Silva, quien presentaba un cuadro de hipertensión arterial sumado a una dislocación de su hombro derecho. Posteriormente, el hombre fue trasladado al centro de salud local, donde recibió atención médica inmediata.

Durante el trayecto de regreso, la patrulla policial enfrentó un nuevo imprevisto. En la traza rural todavía bloqueada por el agua, se toparon con una camioneta Ford Ranger empantanada que trasladaba a tres ocupantes. Todos se encontraban en buen estado y fueron evacuados del lugar gracias al remolque aplicado por los bomberos, quienes los condujeron hasta un sector seguro.

En la mañana posterior, los tripulantes de la Ford Ranger ya habían llegado a sus domicilios y el personal de la brigada retornó a su base, tras completar la operación sin incidentes adicionales.

Un operativo de cinco horas
Un operativo de cinco horas y doscientos kilómetros permitió evacuar a Waldo Silva, de 74 años, con problemas de salud

A lo largo de la intervención, la coordinación interinstitucional y la utilización de vehículos especiales resultaron clave para mitigar el aislamiento ocasionado por las inclemencias climáticas y socorrer a las personas afectadas en zonas rurales de la provincia de Córdoba. Desde la Policía subrayaron la importancia de la maquinaria pesada para afrontar emergencias en parajes apartados.

El rescate a un hombre que quiso salvar a su perro

Integrantes de la policía y del cuerpo de bomberos llevaron a cabo un operativo de salvamento en Puerto Iguazú, Misiones, luego de que Juan Esteban R., de 25 años, junto con su perro, quedaran atrapados en el fondo de un pozo superior a los 15 metros de profundidad, localizado en una zona de monte.

De acuerdo con fuentes oficiales, el incidente ocurrió mientras el joven trabajaba como sereno en el predio de las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú. La quietud habitual del área se vio interrumpida por los ladridos repentinos del perro, que había caído de manera inesperada en el pozo.

Al escuchar los gemidos de su mascota, el joven intentó un auxilio improvisado. El terreno resultó inestable y, tras dar un mal paso, terminó cayendo al sector profundo junto al animal, por lo que ambos quedaron atrapados en la humedad y la oscuridad.

En Puerto Iguazú, un joven y su perro fueron rescatados tras caer a un pozo de más de 15 metros de profundidad

Los pedidos de auxilio del sereno alertaron a los trabajadores y a los vecinos del área, quienes efectuaron el llamado de emergencia que movilizó a las autoridades.

No tardó en llegar la respuesta: un grupo de la División Guardia de Infantería de la Unidad Regional-V y Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú organizó con rapidez la maniobra de rescate. Emplearon equipos de salvamento tanto urbano como agreste para descender hasta el fondo, logrando sacar, uno a uno, tanto al joven como al animal.

Durante todo el procedimiento, según las fuentes oficiales, el hombre permaneció consciente y lúcido, ascendiendo con la ayuda y bajo la supervisión constante del personal de seguridad.

Ya en la superficie, el joven fue atendido inicialmente en el lugar y luego trasladado en ambulancia al Hospital SAMIC de la zona para realizarle una evaluación más detallada. Los rescatistas verificaron que el perro no presentaba heridas tras la experiencia. La acción coordinada entre los equipos de emergencia y la rapidez de quienes dieron aviso garantizaron que ambos pudieran salir bien del incidente.

Temas Relacionados

CórdobaBomberosRescateÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una cena en Puerto Madero con “Ayelén”, la audaz viuda negra que durmió a un comisario

La joven nacida en Paraguay y con domicilio en Barracas fue condenada a seis años de prisión, acusada de una serie de ataques. Tragos drogados con sabor a maracuyá y los otros delitos de su banda de rateros y matones

Una cena en Puerto Madero

Confirmaron al menos 20 heridos: una embarazada intoxicada, quemados y un hombre infartado

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se informó sobre el operativo para derivar a los pacientes a los distintos hospitales. Entre ellos, varios permanecen internados bajo observación

Confirmaron al menos 20 heridos:

Los videos y las fotos más impactantes de las explosiones e incendio en el polo industrial de Ezeiza

Una inesperada explosión seguida por un incendio de gran magnitud en una fábrica de Ezeiza generó alerta en la población. En pocos minutos, los videos se difundieron en las redes sociales causando conmoción

Los videos y las fotos

Múltiples explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y se registran al menos 20 heridos

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza. Más de 20 dotaciones de bomberos intentan extinguir las llamas

Múltiples explosiones en Ezeiza: se

Video: un camión quedó varado en las vías y un tren de carga lo arrolló en Santa Fe

El chofer, al ver que no podía avanzar con el vehículo, decidió descender para que el impacto no lo lastimara

Video: un camión quedó varado
DEPORTES
Ilusión en marcha: la selección

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

Tino, el perro de Solana Sierra, debutó con victoria en la Billie Jean King Cup: “Cada vez que me viene a ver, gano”

El campeón del fútbol argentino que dio una profunda reflexión sobre la salud mental: “La pasé mal, me sentía solo”

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez cuando Mario Pergolini aseguró que Mauro Icardi le pedirá casamiento: “En unos meses le sale el divorcio”

El sorpresivo “me gusta” de Maxi López en un posteo contra la China Suárez: “¿Cómo se llama la obra?”

El peculiar look de la China Suárez en la entrevista con Moria Casán que desató comparaciones con Wanda Nara

Jorge Martínez sorprendió al revelar qué estrella europea fue el gran amor de su vida: “Fue una linda relación”

Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas

INFOBAE AMÉRICA

Cómo son las Universidades de

Cómo son las Universidades de la Tercera Edad: ejemplos de Canadá, Bélgica y España

Trump afirmó que demandará a la BBC por hasta 5.000 millones de dólares tras la manipulación del video de su discurso

El régimen de Irán interceptó un petrolero en el estrecho de Ormuz y reavivó tensiones en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo

Trinidad y Tobago realizará nuevos ejercicios militares con Estados Unidos en plena escalada con Venezuela

Los aliados occidentales estudian mecanismos para que los inspectores del OIEA puedan analizar el arsenal nuclear de Irán