Rescataron a un hombre y a una familia que estaban atrapados por las inundaciones en un campo de Córdoba

La Guardia Contra Incendios de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba llevó adelante un complejo operativo de rescate en el paraje Laguna El Suncho, al noreste de Villa de María del Río Seco, en la provincia de Córdoba, debido al aislamiento de un hombre tras las lluvias intensas que provocaron graves anegamientos.

La jornada comenzó con el pedido de auxilio del hospital comunal de Villa Candelaria, luego de que las condiciones meteorológicas impidieran el paso de ambulancias y otros vehículos sanitarios.

El protagonista del incidente, Waldo Silva de 74 años, permanecía en su vivienda con severos problemas de salud, hasta que la imposibilidad de acceso obligó a desplegar recursos excepcionales.

Un camión Unimog 4x4 de la fuerza policial fue utilizado para sortear los caminos rurales inutilizados, una maniobra que demandó más de cinco horas y doscientos kilómetros cubiertos por el personal, conforme relató el comisario Luciano Castro.

Al arribar, los efectivos procedieron a estabilizar a Silva, quien presentaba un cuadro de hipertensión arterial sumado a una dislocación de su hombro derecho. Posteriormente, el hombre fue trasladado al centro de salud local, donde recibió atención médica inmediata.

Durante el trayecto de regreso, la patrulla policial enfrentó un nuevo imprevisto. En la traza rural todavía bloqueada por el agua, se toparon con una camioneta Ford Ranger empantanada que trasladaba a tres ocupantes. Todos se encontraban en buen estado y fueron evacuados del lugar gracias al remolque aplicado por los bomberos, quienes los condujeron hasta un sector seguro.

En la mañana posterior, los tripulantes de la Ford Ranger ya habían llegado a sus domicilios y el personal de la brigada retornó a su base, tras completar la operación sin incidentes adicionales.

A lo largo de la intervención, la coordinación interinstitucional y la utilización de vehículos especiales resultaron clave para mitigar el aislamiento ocasionado por las inclemencias climáticas y socorrer a las personas afectadas en zonas rurales de la provincia de Córdoba. Desde la Policía subrayaron la importancia de la maquinaria pesada para afrontar emergencias en parajes apartados.

El rescate a un hombre que quiso salvar a su perro

Integrantes de la policía y del cuerpo de bomberos llevaron a cabo un operativo de salvamento en Puerto Iguazú, Misiones, luego de que Juan Esteban R., de 25 años, junto con su perro, quedaran atrapados en el fondo de un pozo superior a los 15 metros de profundidad, localizado en una zona de monte.

De acuerdo con fuentes oficiales, el incidente ocurrió mientras el joven trabajaba como sereno en el predio de las 600 Hectáreas de Puerto Iguazú. La quietud habitual del área se vio interrumpida por los ladridos repentinos del perro, que había caído de manera inesperada en el pozo.

Al escuchar los gemidos de su mascota, el joven intentó un auxilio improvisado. El terreno resultó inestable y, tras dar un mal paso, terminó cayendo al sector profundo junto al animal, por lo que ambos quedaron atrapados en la humedad y la oscuridad.

Los pedidos de auxilio del sereno alertaron a los trabajadores y a los vecinos del área, quienes efectuaron el llamado de emergencia que movilizó a las autoridades.

No tardó en llegar la respuesta: un grupo de la División Guardia de Infantería de la Unidad Regional-V y Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú organizó con rapidez la maniobra de rescate. Emplearon equipos de salvamento tanto urbano como agreste para descender hasta el fondo, logrando sacar, uno a uno, tanto al joven como al animal.

Durante todo el procedimiento, según las fuentes oficiales, el hombre permaneció consciente y lúcido, ascendiendo con la ayuda y bajo la supervisión constante del personal de seguridad.

Ya en la superficie, el joven fue atendido inicialmente en el lugar y luego trasladado en ambulancia al Hospital SAMIC de la zona para realizarle una evaluación más detallada. Los rescatistas verificaron que el perro no presentaba heridas tras la experiencia. La acción coordinada entre los equipos de emergencia y la rapidez de quienes dieron aviso garantizaron que ambos pudieran salir bien del incidente.