Denuncian a un entrenador de rugby por agredir a un adolescente que intentaba separar una pelea entre perros

Un conflicto entre animales domésticos derivó en una agresión que terminó con un adolescente hospitalizado y un hombre imputado por lesiones y amenazas en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Todo ocurrió el lunes por la noche, en un barrio donde el vínculo entre vecinos se tensó de forma abrupta tras un episodio cargado de violencia.

Según relató el padre del menor agredido al canal El Tres, la secuencia se desató cuando sus dos hijos, de 15 y 19 años, salieron a la vereda para dirigirse a la casa de su madre, ubicada a pocos metros. En ese momento, el perro adoptado de la familia tuvo un altercado con el mastín del vecino, con quien ya había protagonizado peleas anteriores. Esta vez, el animal más grande arrastró al otro hacia el interior de su vivienda. Al intentar recuperarlo, el adolescente fue atacado por el dueño de casa.

“Mi hijo más chico quiso sacar al perro y el hombre le pegó una piña en la frente y tres palazos: en el cuello, a la altura de las costillas y en el brazo”, aseguró el padre en declaraciones televisivas.

El hermano mayor, presente durante la agresión, tardó en reaccionar por el impacto del momento, pero llegó a intervenir. “Mi hijo más grande reacciona tarde porque quedó shockeado y le dice ‘dejame que lo saco’, y él le respondió ‘sacalo porque lo mato’”, agregó el padre.

Tras ser alertado, el hombre se acercó a la casa del agresor para pedir explicaciones. Lejos de encontrar una respuesta conciliadora, fue recibido con insultos, amenazas y una declaración que quedó registrada en un video: “¿Venís a torear? ¿Por qué no cuidás a tu perro? Por supuesto que le pegué, cuando le pegué estaba adentro de mi casa, están todos de testigos. ¿Vos creés que yo tengo miedo, que no conozco al jefe de la Policía, a abogados, jueces? Vas a ir en pérdida”, se lo escucha decir al vecino.

La familia del menor presentó una denuncia formal y el agresor fue demorado por las autoridades. Se le abrió una causa judicial por lesiones y amenazas. De acuerdo al padre del adolescente, el hombre trabaja entrenando jóvenes que juegan al rugby en el club CRAI. “No me interesa que quede preso, pero es muy violento. Ahí hay riesgo, porque si es capaz de pegarle con una pala a un chico de 15 años, sacado por su locura, es injustificable”, sostuvo.

El caso quedó en manos de la justicia local y se encuentra en etapa de investigación.

Un ex alumno golpeó a otros estudiantes en La Plata y dejó herida a una preceptora

Violencia en un colegio de La Plata

Un enfrentamiento entre estudiantes y la irrupción de un joven ajeno a la institución desataron un episodio de violencia en el Colegio Normal 2 de La Plata, ubicado en Diagonal 78 entre 4 y 5.

El conflicto comenzó en el patio cerrado de la institución, cuando varios jóvenes pasaron rápidamente de una discusión a los golpes. Entre los involucrados se encontraba un alumno de sexto año y otro joven ya expulsado de la escuela, identificado por testigos como el que vestía campera blanca, según indicó el medio local 0221.

Según testimonios, este último intentó retirarse del lugar, pero fue interceptado por otro joven de torso desnudo que lo abordó con violencia.

Testigos registraron cómo los golpes y empujones se propagaron entre varios alumnos. En medio del caos, una preceptora, vestida con una camisola marrón, trató de frenar el conflicto. A pesar de los intentos por separar a los estudiantes, sufrió un golpe cuando, al agarrar a uno de los jóvenes por el brazo, cayó al piso, arrastrada por la fuerza del otro participante.

El impacto le provocó un corte visible en la frente, lo que encendió aún más la alarma entre el resto del personal y los estudiantes.

De acuerdo con el medio platense, la directora del establecimiento no dio aviso inmediato a la Policía Bonaerense, generando cuestionamientos entre los padres que exigen protocolos de seguridad más estrictos. El personal docente, ante la magnitud de los hechos, solicitó la presencia policial y pidió una rápida respuesta institucional. Según pudo saber Infobae, no se realizó una denuncia formal en la Policía sobre el conflicto.