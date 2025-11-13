Rosario: una estudiante de medicina murió tras ser atropellada por un colectivo cuando andaba en bicicleta

El hecho ocurrió en calle Mendoza y Nicaragua en el barrio Belgrano de Rosario

Una joven de 23 años murió este miércoles por la tarde en un siniestro vial ocurrido en la zona oeste de Rosario, luego de ser embestida por un colectivo tras caer de su bicicleta. La víctima fue identificada como Milagros Rocío Peña, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, según indicaron vecinos del barrio.

El hecho se registró alrededor de las 17 en la intersección de Mendoza y Nicaragua, en pleno barrio Belgrano, a pocos metros del anillo de Avenida de Circunvalación.

De acuerdo con las primeras informaciones, la joven circulaba en bicicleta por calle Mendoza en dirección al centro de la ciudad cuando se topó con una situación inesperada: el conductor de una camioneta Fiat Strada abrió la puerta de su vehículo sin advertir la presencia de la ciclista que se acercaba.

El impacto o el intento por esquivar la puerta, todavía es algo que los investigadores están analizando, provocó que Peña perdiera el equilibrio y cayera sobre el asfalto. Detrás suyo circulaba una unidad de la línea 153 bandera roja, también en sentido hacia el centro. El conductor del ómnibus no logró detener la marcha a tiempo y la atropelló con las ruedas traseras, según reconstruyeron las fuentes consultadas.

La joven de 23 años circulaba en bicicleta hacia el centro cuando cayó sobre la calzada (Fotos: Rosario3)

Al percatarse del accidente, el chofer del colectivo descendió del vehículo e intentó asistir a la joven. Vecinos que se encontraban en la zona se sumaron de inmediato a los esfuerzos por reanimarla, realizando maniobras de RCP mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del sistema de emergencias.

Sin embargo, y pese a la intervención de quienes acudieron al lugar, Peña falleció en el acto a raíz de las heridas sufridas en el impacto.

En el lugar trabajaron peritos y efectivos policiales, que relevaron la escena del hecho para avanzar con la investigación. Las circunstancias del siniestro quedaron bajo análisis judicial y la causa fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

El fallecimiento de la joven generó conmoción en el barrio y en la comunidad universitaria. La esquina donde ocurrió el hecho permanece con señalización provisoria mientras avanza el trabajo de los peritos y se analizan eventuales responsabilidades por lo ocurrido. La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes.

Accidente fatal en La Plata: un hombre murió tras perder el control de su moto y chocar contra un camión

La víctima fue trasladada en código rojo al Hospital San Martín donde murió poco después

Un nuevo accidente de tránsito dejó como saldo una víctima fatal en la intersección de avenida 122 y 60, justo en el límite entre La Plata y Berisso. El hecho ocurrió cerca del mediodía del domingo, cuando una motocicleta Keller 110 que circulaba por la zona colisionó contra un camión Mercedes Benz.

La víctima fue identificada como Marcelo Oscar De Rosa, de 55 años, quien conducía el rodado de menor porte al momento del impacto. De acuerdo con los primeros reportes, por razones que aún no fueron precisadas, la moto embistió el lateral del camión, que era conducido por un hombre de 58 años, con domicilio en la localidad de Berazategui.

Las secuelas del choque fueron inmediatas. De Rosa fue encontrado por los equipos de emergencia en estado inconsciente, con fracturas expuestas en la pelvis y traumatismos en el tórax.

Personal médico determinó su traslado urgente al Hospital San Martín, bajo código rojo, pero a pesar de los esfuerzos realizados, falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.

En la escena trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes llevaron adelante los procedimientos técnicos para intentar reconstruir la mecánica del siniestro. También se relevaron declaraciones de testigos que presenciaron el momento del impacto.

En paralelo, el conductor del camión manifestó ante las autoridades que “intentó esquivar la moto, pero no logró evitar la colisión”, según consignaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

La Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial La Plata, junto con el Juzgado de Garantías N°5, tomó intervención en la causa, que fue caratulada como “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de las pericias para determinar con precisión cómo se desarrolló el episodio fatal.